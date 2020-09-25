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https://ria.ru/20200925/sanktsii-1577762798.html
Слуцкий оценил идею США ввести санкции против России из-за Навального
Инициатива сенаторов США ввести очередные санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным - часть стратегии по подрыву "Северного потока — 2" и... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:14
2020-09-25T13:26
леонид слуцкий
северный поток — 2
алексей навальный
госдума рф
сша
политика
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Инициатива сенаторов <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> ввести очередные санкции против России из-за ситуации с <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексеем Навальным</a> - часть стратегии по подрыву "Северного потока — 2" и дальнейшего сдерживания РФ, считает председатель комитета Госдумы по международным делам <a href="https://ria.ru/person_LeonidSluckijj" target="_blank">Леонид Слуцкий</a>.Ранее в релизе на сайте сенатора Марко Рубио сообщалось, что группа сенаторов США внесла законопроект о санкциях против РФ по ситуации с Навальным. Перспективы законопроекта неясны - для того, чтобы он стал законом, его должны поддержать сенат и палата представителей и подписать президент США. Также законопроект требует от администрации США отчитаться перед конгрессом о том, что ей известно о финансах президента России Владимира Путина и его окружения.При этом, отметил депутат, поражает ряд моментов: оказывается, "американские сенаторы считают себя вправе требовать отчета о финансовых делах президента РФ и его ближайшего окружения, включая членов семьи". "При этом они забывают, что глава российского государства подотчетен исключительно гражданам РФ, которые его выбрали на эту должность, а не американской администрации. Это грубое вторжение в сферу явно не своей компетенции", - добавил он.Глава комитета отметил, что показательным являются предложения госсекретарю США Майклу Помпео по активизации взаимодействия с властями Германии с целью отказа от проекта строительства "Северного потока — 2". "Это полностью лежит в русле уже озвученной Помпео идеи о создании коалиции против "Северного потока — 2", а также указывает на США как главного бенефициара провокационных действий Запада в ситуации вокруг недавнего пациента клиники Charite", - добавил парламентарий.Кроме того, создание конкурентных экономических преимуществ "грязными политическими методами" и дальнейшее геополитическое сдерживание России – "основные цели этой инициативы в частности и всего антироссийского спектакля с Навальным в главной роли в целом", подытожил Слуцкий.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju" target="_blank">ОЗХО</a> по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20200924/sanktsii-1577731624.html
https://ria.ru/20200917/sanktsii-1577394916.html
https://ria.ru/20200922/zakrytie-1577589163.html
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леонид слуцкий, северный поток — 2, алексей навальный, госдума рф, сша, политика

Слуцкий оценил идею США ввести санкции против России из-за Навального

13:14 25.09.2020 (обновлено: 13:26 25.09.2020)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Инициатива сенаторов США ввести очередные санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным - часть стратегии по подрыву "Северного потока — 2" и дальнейшего сдерживания РФ, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее в релизе на сайте сенатора Марко Рубио сообщалось, что группа сенаторов США внесла законопроект о санкциях против РФ по ситуации с Навальным. Перспективы законопроекта неясны - для того, чтобы он стал законом, его должны поддержать сенат и палата представителей и подписать президент США. Также законопроект требует от администрации США отчитаться перед конгрессом о том, что ей известно о финансах президента России Владимира Путина и его окружения.

"Инициатива сенаторов о введении очередных антироссийских санкций из-за якобы отравления Навального является частью стратегии по подрыву проекта "Северный поток — 2", а также дальнейшего сдерживания России путем вмешательства во внутренние дела нашей страны", - сказал Слуцкий журналистам.

При этом, отметил депутат, поражает ряд моментов: оказывается, "американские сенаторы считают себя вправе требовать отчета о финансовых делах президента РФ и его ближайшего окружения, включая членов семьи". "При этом они забывают, что глава российского государства подотчетен исключительно гражданам РФ, которые его выбрали на эту должность, а не американской администрации. Это грубое вторжение в сферу явно не своей компетенции", - добавил он.
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Глава комитета отметил, что показательным являются предложения госсекретарю США Майклу Помпео по активизации взаимодействия с властями Германии с целью отказа от проекта строительства "Северного потока — 2". "Это полностью лежит в русле уже озвученной Помпео идеи о создании коалиции против "Северного потока — 2", а также указывает на США как главного бенефициара провокационных действий Запада в ситуации вокруг недавнего пациента клиники Charite", - добавил парламентарий.
Кроме того, создание конкурентных экономических преимуществ "грязными политическими методами" и дальнейшее геополитическое сдерживание России – "основные цели этой инициативы в частности и всего антироссийского спектакля с Навальным в главной роли в целом", подытожил Слуцкий.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
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В СВР объяснили важность закрытия "Северного потока — 2" для США
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Леонид СлуцкийСеверный поток — 2Алексей НавальныйГосдума РФСШАПолитика
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