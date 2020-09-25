https://ria.ru/20200925/sanktsii-1577746547.html

В Госдуме оценили идею США ввести санкции против России из-за Навального

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT предложение американских сенаторов ввести санкции против... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T10:43

2020-09-25T10:43

2020-09-25T10:43

россия

госпитализация алексея навального

дмитрий новиков

алексей навальный

госдума рф

москва

германия

омск

сша

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Novikov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Новиков</a> прокомментировал в беседе с <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> предложение американских сенаторов ввести санкции против России из-за ситуации вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.Депутат отметил, что на данный момент ничего не известно, как именно развивались события с "отравлением" блогера, назвав это все тайной, покрытой мраком. Он напомнил, что Россия настаивала на предоставлении результатом исследований немецкой клиники "Шарите", однако этого не произошло. Новиков также заявил, что бездоказательность оснований, на которых <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> намерены ввести санкции, подчеркивает, что в качестве повода они использую, что угодно."Аргументировано или не аргументировано, придумано искусственно — неважно для информационной войны", — рассказал депутат, отметив, что, если тема считается подходящей, то ее будут использовать.Ранее стало известно, что группа американских сенаторов внесла законопроект о санкциях против России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Согласно документу, ограничения направлены против российских официальных лиц, которые, согласно авторам, "замешаны в открытом нарушении международного права", в том числе "отравлении" блогера.Инцидент с НавальнымБлогера Алексея Навального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, выполнявшего рейс из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Врачи выявили у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резких переда уровня сахара в крови. Ядов в крови и моче блогера не нашли. Позднее Навального перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. Немецкое правительство заявило, что блогера отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Россия отправила запрос с просьбой предоставить полную информацию по результатам анализов, однако ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND еще с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Вещество также изучали около 20 западных государств. Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ под контролем ОЗХО.

https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577746188.html

https://ria.ru/20200924/navalnyy-1577726033.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госпитализация алексея навального, дмитрий новиков, алексей навальный, госдума рф, москва, германия, омск, сша, в мире