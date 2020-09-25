В Госдуме оценили идею США ввести санкции против России из-за Навального
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT предложение американских сенаторов ввести санкции против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального.
Депутат отметил, что на данный момент ничего не известно, как именно развивались события с "отравлением" блогера, назвав это все тайной, покрытой мраком. Он напомнил, что Россия настаивала на предоставлении результатом исследований немецкой клиники "Шарите", однако этого не произошло. Новиков также заявил, что бездоказательность оснований, на которых США намерены ввести санкции, подчеркивает, что в качестве повода они использую, что угодно.
"Аргументировано или не аргументировано, придумано искусственно — неважно для информационной войны", — рассказал депутат, отметив, что, если тема считается подходящей, то ее будут использовать.
Ранее стало известно, что группа американских сенаторов внесла законопроект о санкциях против России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Согласно документу, ограничения направлены против российских официальных лиц, которые, согласно авторам, "замешаны в открытом нарушении международного права", в том числе "отравлении" блогера.
Инцидент с Навальным
Блогера Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, выполнявшего рейс из Томска в Москву. Врачи выявили у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резких переда уровня сахара в крови. Ядов в крови и моче блогера не нашли. Позднее Навального перевезли в Германию. Немецкое правительство заявило, что блогера отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Россия отправила запрос с просьбой предоставить полную информацию по результатам анализов, однако ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND еще с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Вещество также изучали около 20 западных государств. Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ под контролем ОЗХО.
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