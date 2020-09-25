https://ria.ru/20200925/sanktsii-1577743658.html

Косачев ответил на идею ввести санкции против России из-за Навального

Санкциями против России США хотят подтолкнуть следствие по делу Алексея Навального к предопределенному приговору, вне зависимости от доказательной базы, заявил... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T09:59

2020-09-25T09:59

2020-09-25T10:30

госпитализация алексея навального

алексей навальный

сша

политика

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Санкциями против России <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> хотят подтолкнуть следствие по делу <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> к предопределенному приговору, вне зависимости от доказательной базы, заявил глава международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a>.Ранее в релизе на сайте сенатора <a href="http://ria.ru/person_Marko_Rubio/" target="_blank" data-auto="true">Марко Рубио</a> сообщалось, что группа сенаторов США внесла законопроект о санкциях против РФ по делу Навального. Перспективы законопроекта неясны — для того, чтобы он стал законом, его должны поддержать сенат и палата представителей и подписать президент США."Группа американских сенаторов внесла проект очередного санкционного документа против России под названием Holding Russia Accountable for Malign Activities Act of 2020. На сей раз повод (истинные причины, как обычно, внутри самой Америки) - предполагаемое отравление Навального", - написал Косачев в Facebook."Цель инициативы очевидна - подкрепить на уровне закона еще не существующий приговор по еще не проведенному следствию и в условиях отсутствия доказательств. То есть - подтолкнуть следствие к предопределенному приговору, вне зависимости от доказательной базы", - отметил российский сенатор.По его словам, ничего нового в этом сценарии нет: санкции предполагаются против неназванных российских чиновников, "причастных к грубым нарушениям международного права", в том числе к "недавнему отравлению" российского гражданина. "Поскольку американское санкционное "правосудие", как обычно, действует без суда и следствия, в списках может оказаться любой другой гражданин России, имя которого найдут где-нибудь на просторах интернета в контексте инцидента с Навальным", - добавил Косачев.По мнению политика, также любопытен призыв в документе к администрации США определить, нарушили ли российские власти международные соглашения о запрете использования химического и биологического оружия, а также представить отчет о финансовых делах президента России Владимира Путина и его "ближайшего окружения". "Видимо, чтобы два раза не вставать", - заметил российский сенатор."Здесь та же логика - убедить общественность, что такие богатства есть. Не важно, что их не найдут, главное - что это прозвучало в очередном акте с громким названием", - подчеркнул глава комитета СФ.По поводу "нарушения" Россией международных соглашений, Косачев полагает, что ответ Белого дома предопределен - вряд ли Вашингтон упустит повод обвинить Россию и с удовольствием присоединится к аналогичным обвинениям в Европе, "делая вид, что каждый пришел к одинаковым выводам абсолютно независимо друг от друга"."Но добавленной стоимости у этой законодательной инициативы от того совершено точно не прибавится", - заключил он.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577741636.html

https://ria.ru/20200925/sanktsii-1577742258.html

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госпитализация алексея навального, алексей навальный, сша, политика