Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200925/sanktsii-1577743658.html
Косачев ответил на идею ввести санкции против России из-за Навального
Санкциями против России США хотят подтолкнуть следствие по делу Алексея Навального к предопределенному приговору, вне зависимости от доказательной базы, заявил... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T09:59
2020-09-25T10:30
госпитализация алексея навального
алексей навальный
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155110/82/1551108246_0:0:2954:1663_1400x0_80_0_0_6be1039b97fe9d2635cc93e587f9e9e5.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Санкциями против России <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> хотят подтолкнуть следствие по делу <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> к предопределенному приговору, вне зависимости от доказательной базы, заявил глава международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a>.Ранее в релизе на сайте сенатора <a href="http://ria.ru/person_Marko_Rubio/" target="_blank" data-auto="true">Марко Рубио</a> сообщалось, что группа сенаторов США внесла законопроект о санкциях против РФ по делу Навального. Перспективы законопроекта неясны — для того, чтобы он стал законом, его должны поддержать сенат и палата представителей и подписать президент США."Группа американских сенаторов внесла проект очередного санкционного документа против России под названием Holding Russia Accountable for Malign Activities Act of 2020. На сей раз повод (истинные причины, как обычно, внутри самой Америки) - предполагаемое отравление Навального", - написал Косачев в Facebook."Цель инициативы очевидна - подкрепить на уровне закона еще не существующий приговор по еще не проведенному следствию и в условиях отсутствия доказательств. То есть - подтолкнуть следствие к предопределенному приговору, вне зависимости от доказательной базы", - отметил российский сенатор.По его словам, ничего нового в этом сценарии нет: санкции предполагаются против неназванных российских чиновников, "причастных к грубым нарушениям международного права", в том числе к "недавнему отравлению" российского гражданина. "Поскольку американское санкционное "правосудие", как обычно, действует без суда и следствия, в списках может оказаться любой другой гражданин России, имя которого найдут где-нибудь на просторах интернета в контексте инцидента с Навальным", - добавил Косачев.По мнению политика, также любопытен призыв в документе к администрации США определить, нарушили ли российские власти международные соглашения о запрете использования химического и биологического оружия, а также представить отчет о финансовых делах президента России Владимира Путина и его "ближайшего окружения". "Видимо, чтобы два раза не вставать", - заметил российский сенатор."Здесь та же логика - убедить общественность, что такие богатства есть. Не важно, что их не найдут, главное - что это прозвучало в очередном акте с громким названием", - подчеркнул глава комитета СФ.По поводу "нарушения" Россией международных соглашений, Косачев полагает, что ответ Белого дома предопределен - вряд ли Вашингтон упустит повод обвинить Россию и с удовольствием присоединится к аналогичным обвинениям в Европе, "делая вид, что каждый пришел к одинаковым выводам абсолютно независимо друг от друга"."Но добавленной стоимости у этой законодательной инициативы от того совершено точно не прибавится", - заключил он.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577741636.html
https://ria.ru/20200925/sanktsii-1577742258.html
1
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155110/82/1551108246_223:0:2954:2048_1400x0_80_0_0_a112544c840a5a5008e2382f627ff102.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, алексей навальный, сша, политика

Косачев ответил на идею ввести санкции против России из-за Навального

09:59 25.09.2020 (обновлено: 10:30 25.09.2020)
459
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Санкциями против России США хотят подтолкнуть следствие по делу Алексея Навального к предопределенному приговору, вне зависимости от доказательной базы, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее в релизе на сайте сенатора Марко Рубио сообщалось, что группа сенаторов США внесла законопроект о санкциях против РФ по делу Навального. Перспективы законопроекта неясны — для того, чтобы он стал законом, его должны поддержать сенат и палата представителей и подписать президент США.
"Группа американских сенаторов внесла проект очередного санкционного документа против России под названием Holding Russia Accountable for Malign Activities Act of 2020. На сей раз повод (истинные причины, как обычно, внутри самой Америки) - предполагаемое отравление Навального", - написал Косачев в Facebook.
"Цель инициативы очевидна - подкрепить на уровне закона еще не существующий приговор по еще не проведенному следствию и в условиях отсутствия доказательств. То есть - подтолкнуть следствие к предопределенному приговору, вне зависимости от доказательной базы", - отметил российский сенатор.
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
09:07
Разработчик "Новичка" оценил немецкие анализы по "делу Навального"
По его словам, ничего нового в этом сценарии нет: санкции предполагаются против неназванных российских чиновников, "причастных к грубым нарушениям международного права", в том числе к "недавнему отравлению" российского гражданина. "Поскольку американское санкционное "правосудие", как обычно, действует без суда и следствия, в списках может оказаться любой другой гражданин России, имя которого найдут где-нибудь на просторах интернета в контексте инцидента с Навальным", - добавил Косачев.
По мнению политика, также любопытен призыв в документе к администрации США определить, нарушили ли российские власти международные соглашения о запрете использования химического и биологического оружия, а также представить отчет о финансовых делах президента России Владимира Путина и его "ближайшего окружения". "Видимо, чтобы два раза не вставать", - заметил российский сенатор.
"Здесь та же логика - убедить общественность, что такие богатства есть. Не важно, что их не найдут, главное - что это прозвучало в очередном акте с громким названием", - подчеркнул глава комитета СФ.
По поводу "нарушения" Россией международных соглашений, Косачев полагает, что ответ Белого дома предопределен - вряд ли Вашингтон упустит повод обвинить Россию и с удовольствием присоединится к аналогичным обвинениям в Европе, "делая вид, что каждый пришел к одинаковым выводам абсолютно независимо друг от друга".
"Но добавленной стоимости у этой законодательной инициативы от того совершено точно не прибавится", - заключил он.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
09:28
В Совфеде ответили на идею ввести санкции против России из-за Навального
3132011
Обсудить1
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйСШАПолитика
Рекомендуем
Алексей Навальный
Разработчик "Новичка" оценил шансы найти следы вещества при отравлении
Собака ждет хозяина на остановке Платформа 94й километр в селе Тигровом Партизанского ГО
В Приморье "русский Хатико" две недели ждет хозяина на перроне
Участники акции протеста в американском Луисвилле
В Луисвилле задержали более 20 участников протестов
Владимир Джабаров
В Совфеде ответили на идею ввести санкции против России из-за Навального
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
Разработчик "Новичка" оценил немецкие анализы по "делу Навального"
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Немецкий дипломат оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
Триумфальные ворота в Пхеньяне
В КНДР рассказали подробности убийства южнокорейского чиновника
Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк
Разработчик "Новичка" рассказал о его создании
Международная космическая станция
Экипаж МКС изолируют для поиска места утечки воздуха
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Андреевич Ушаков
Умер ветеран, расписавшийся на стене Рейхстага в Берлине
Медиаэкран с портретами участников Великой Отечественной войны
Завершено расследование еще двух дел о "Бессмертном полку"
Константин Шимановский и Иван Имгрунт
Мэр Ялты уволил заместителя, поддержавшего протесты в Белоруссии
Место столкновения двух автобусов в центре Уфы
В Уфе столкнулись два автобуса
Тесты на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
В России провели более 44,3 миллиона тестов на коронавирус
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Источник: постпреды ЕС могут согласовать новые санкции против России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:50Немецкий дипломат призвал не возводить "стену" с Россией из-за Навального
10:49Россия предложила возобновить авиасообщение с Грецией
10:47В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии второй волны COVID-19 в России
10:44В России за сутки 4317 пациентов излечились от коронавируса
10:44В России за сутки умерли 108 пациентов с COVID-19
10:43Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
10:43В Москве выявили 1560 новых случаев COVID-19
10:43В Госдуме оценили идею США ввести санкции против России из-за Навального
10:42В России выявили 7212 новых случаев заражения коронавирусом
10:37Ринк: Навальный при отравлении "Новичком" умер бы через десять минут
10:36Московские власти рекомендовали ускорить перевод сотрудников на удаленку
10:36В Госдуме ответили на идею ввести санкции против России из-за Навального
10:31Мэр Ялты уволил заместителя, поддержавшего протесты в Белоруссии
10:31В Москве не будут усиливать проверки ТЦ на соблюдение мер по COVID-19
10:31Гинцбург рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом
10:29Гинцбург рассказал о выработке антител после вакцинирования от COVID-19
10:29В Новосибирске на уличном экране пустили порно
10:27Немецкий дипломат оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
10:27Путин назвал условие проведения Года взаимных обменов с Южной Кореей
10:20Названы регионы, которые получат поддержку для выплат на третьего ребенка
Лента новостейМолния