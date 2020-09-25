https://ria.ru/20200925/sanktsii-1577742258.html

В Совфеде ответили на идею ввести санкции против России из-за Навального

В Совете Федерации намерены предложить ответные персональные санкции против сенаторов США, предложивших принять закон с санкциями против России по делу... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T09:28

2020-09-25T09:28

2020-09-25T09:36

госпитализация алексея навального

алексей навальный

сша

политика

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> В Совете Федерации намерены предложить ответные персональные санкции против сенаторов США, предложивших принять закон с санкциями против России по делу Навального, и тех американских парламентариев, кто проголосует за этот закон в случае его принятия, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Джабаров</a>."Я лично буду предлагать своим коллегам такой ответ, необходимо против тех сенаторов, кто предложил этот закон, и тех, кто проголосует за него, принять аналогичные персональные санкции", - сказал он РИА Новости.Группа сенаторов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> внесла законопроект о санкциях против РФ по делу <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>. Законопроект поддержали сенаторы <a href="http://ria.ru/person_Marko_Rubio/" target="_blank" data-auto="true">Марко Рубио</a> и <a href="http://ria.ru/person_Mitt_Romni/" target="_blank" data-auto="true">Митт Ромни</a> от Республиканской партии, а также Крис Кунс, Бен Кардин и Крис Ван Холлен от демократов.Инициатива сенаторов США ввести санкции против России по делу Алексея Навального не вписывается ни в какие международные нормы и является "беспределом", заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров."Это не вписывается ни в какие нормы международного права. Человек жив-здоров, клиника не дала медицинского заключения о причинах его отравления, были лишь заявления политиков - и после этого санкции? Это беспредел", - заявил он.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577741636.html

https://ria.ru/20200924/sanktsii-1577721124.html

Илья Jlord Нужно,чтоб наш ответ был жестче,а не зеркальным! 18

maseva61 Выслать дипломатов и прикрыть консульство. Ну например в Екатеринбурге. Они ещё за нашу дипсобственность не ответили. 18

12

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, сша, политика