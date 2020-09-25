Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200925/rtr-1577747016.html
Фильм "Кресты" станет первой российской документалкой на Netflix
Первым российским документальным фильмом на Netflix станет проект об одной из старейших тюрем России "Кресты" телеканала "Россия 1", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T10:44
2020-09-25T10:44
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
россия-1 (телеканал)
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577745923_0:776:896:1280_1400x0_80_0_0_3d86e306d7f63508e25b4dcc27f255c7.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Первым российским документальным фильмом на Netflix станет проект об одной из старейших тюрем России "Кресты" телеканала "Россия 1", сообщили в пресс-службе вещателя."Фильм "Кресты" будет представлен на международной платформе на русском языке с английскими субтитрами. Оператором сделки стал партнер Netflix по контенту на территории Центральной и Восточной Европы компания The H Collective (Германия)", - говорится в пресс-релизе.Картина "Кресты", как отметили в пресс-службе, рассказывает об одной из старейших тюрем России, расположенной в центре Санкт-Петербурга. Революционеры, инженеры, генералы, писатели, поэты, ученые, воры, серийные убийцы – за почти 130-летнюю историю тюрьмы в ее стенах побывали тысячи людей. В "Крестах" отбывали наказание маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, художник Казимир Малевич, поэт Иосиф Бродский, актер Георгий Жжёнов и многие другие."Документальный фильм "Кресты" появится на Netflix с 1 января 2021 года после показов картины на международных кинофестивалях. Среди них 36-й Варшавский кинофестиваль, один из самых престижных в мире", - отмечается в пресс-релизе.
https://ria.ru/20200908/tiktok-1576946372.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577745923_0:608:896:1280_1400x0_80_0_0_61561b0affe05c6e1f9a40c0a2a03099.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, netflix, россия-1 (телеканал), санкт-петербург

Фильм "Кресты" станет первой российской документалкой на Netflix

10:44 25.09.2020
273
© "Остров" (2020)Постер фильма "Кресты"
Постер фильма Кресты - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© "Остров" (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Первым российским документальным фильмом на Netflix станет проект об одной из старейших тюрем России "Кресты" телеканала "Россия 1", сообщили в пресс-службе вещателя.
"Фильм "Кресты" будет представлен на международной платформе на русском языке с английскими субтитрами. Оператором сделки стал партнер Netflix по контенту на территории Центральной и Восточной Европы компания The H Collective (Германия)", - говорится в пресс-релизе.
Картина "Кресты", как отметили в пресс-службе, рассказывает об одной из старейших тюрем России, расположенной в центре Санкт-Петербурга. Революционеры, инженеры, генералы, писатели, поэты, ученые, воры, серийные убийцы – за почти 130-летнюю историю тюрьмы в ее стенах побывали тысячи людей.
© "Остров" (2020)Кадр из фильма "Кресты"
Кадр из фильма Кресты
1 из 3
Кадр из фильма "Кресты"
© "Остров" (2020)
© "Остров" (2020)Кадр из фильма "Кресты"
Кадр из фильма Кресты
2 из 3
Кадр из фильма "Кресты"
© "Остров" (2020)
© "Остров" (2020)Кадр из фильма "Кресты"
Кадр из фильма Кресты
3 из 3
Кадр из фильма "Кресты"
© "Остров" (2020)
1 из 3
Кадр из фильма "Кресты"
© "Остров" (2020)
2 из 3
Кадр из фильма "Кресты"
© "Остров" (2020)
3 из 3
Кадр из фильма "Кресты"
© "Остров" (2020)
В "Крестах" отбывали наказание маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, художник Казимир Малевич, поэт Иосиф Бродский, актер Георгий Жжёнов и многие другие.
"Документальный фильм "Кресты" появится на Netflix с 1 января 2021 года после показов картины на международных кинофестивалях. Среди них 36-й Варшавский кинофестиваль, один из самых престижных в мире", - отмечается в пресс-релизе.
Съемки программы Удивительные люди - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 19:10Культура
Телеканал "Россия" запустил челлендж по мотивам шоу "Удивительные люди"
000001
КультураКино и сериалыНовости культурыNetflixРоссия-1 (телеканал)Санкт-Петербург
Рекомендуем
Белка на дереве
Играющая на рояле белка восхитила пользователей Сети
Кадр из фильма Форрест Гамп
Том Хэнкс рассказал, что оплатил часть съемок "Форреста Гампа"
Кадр из трейлера сериала Искатели правды
Саймон Пегг и Ник Фрост охотятся за призраками в шоу "Искатели правды"
Главный дом Бахрушинского музея
Бахрушинский музей открыл выставку к 155-летнему юбилею его основателя
Юэн МакГрегор/Лили Коллинз/Роберт Паттинсон
СМИ: Паттинсон, Коллинз и Макгрегор станут ведущими грандиозного концерта
Певица Наташа Королева
Наташа Королева возмутила фанатов своим образом
Писатель Александра Маринина на презентации своего детективного романа Безупречная репутация в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве.
Александра Маринина: автор книги не должен вмешиваться в съемки
Обложка журнала Rolling Stone за Октябрь 2020
Журнал Rolling Stone обновил рейтинг 500 величайших альбомов
Выставка Я, Энди Уорхол
Селфи, Мэрилин, дзен: выставка Уорхола в здании Новой Третьяковки
Зрители в зале перед показом фильма в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве
Кинотеатры "Каро" работают согласно рекомендациям Роспотребнадзора
Здание Московского городского суда
Дело "Седьмой студии" поступило в Мосгорсуд
Кадр из фильма Гарри Поттер и Кубок огня
Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
Кадр из трейлера фильма Китобой
В трейлере фильма "Китобой" героиня Асмус появляется в секс-чате
Кадр из фильма The Life Ahead
Стало известно, когда выйдет фильм "Вся жизнь впереди" с Софи Лорен
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы
В Подмосковье пресекли сходку криминальных авторитетов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В Нигерии 15 человек погибли при засаде на кортеж губернатора
02:16Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
02:06Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
02:00Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
01:41Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
01:18Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"
01:13Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС
00:42Джонсон призвал "прекратить безобразные распри" для борьбы с COVID-19
00:35В Харьковской области объявили день траура из-за крушения Ан-26
00:30Глава дипломатии ЕС обратился к Зеленскому после крушения Ан-26
00:28В Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине
00:13После крушения Ан-26 под Харьковом возбудили уголовное дело
23:59Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 человек
23:57Власти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26
23:57Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
23:38Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
23:37Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
23:32В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
23:23Премьер Италии рассказал, какие возможности открывает пандемия COVID-19
23:21Названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России
Лента новостейМолния