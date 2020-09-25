https://ria.ru/20200925/rtr-1577747016.html

Фильм "Кресты" станет первой российской документалкой на Netflix

Первым российским документальным фильмом на Netflix станет проект об одной из старейших тюрем России "Кресты" телеканала "Россия 1", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T10:44

2020-09-25T10:44

2020-09-25T10:44

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новости культуры

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Первым российским документальным фильмом на Netflix станет проект об одной из старейших тюрем России "Кресты" телеканала "Россия 1", сообщили в пресс-службе вещателя."Фильм "Кресты" будет представлен на международной платформе на русском языке с английскими субтитрами. Оператором сделки стал партнер Netflix по контенту на территории Центральной и Восточной Европы компания The H Collective (Германия)", - говорится в пресс-релизе.Картина "Кресты", как отметили в пресс-службе, рассказывает об одной из старейших тюрем России, расположенной в центре Санкт-Петербурга. Революционеры, инженеры, генералы, писатели, поэты, ученые, воры, серийные убийцы – за почти 130-летнюю историю тюрьмы в ее стенах побывали тысячи людей. В "Крестах" отбывали наказание маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, художник Казимир Малевич, поэт Иосиф Бродский, актер Георгий Жжёнов и многие другие."Документальный фильм "Кресты" появится на Netflix с 1 января 2021 года после показов картины на международных кинофестивалях. Среди них 36-й Варшавский кинофестиваль, один из самых престижных в мире", - отмечается в пресс-релизе.

https://ria.ru/20200908/tiktok-1576946372.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, netflix, россия-1 (телеканал), санкт-петербург