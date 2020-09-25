Фильм "Кресты" станет первой российской документалкой на Netflix

<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Первым российским документальным фильмом на Netflix станет проект об одной из старейших тюрем России "Кресты" телеканала "Россия 1", сообщили в пресс-службе вещателя."Фильм "Кресты" будет представлен на международной платформе на русском языке с английскими субтитрами. Оператором сделки стал партнер Netflix по контенту на территории Центральной и Восточной Европы компания The H Collective (Германия)", - говорится в пресс-релизе.Картина "Кресты", как отметили в пресс-службе, рассказывает об одной из старейших тюрем России, расположенной в центре Санкт-Петербурга. Революционеры, инженеры, генералы, писатели, поэты, ученые, воры, серийные убийцы – за почти 130-летнюю историю тюрьмы в ее стенах побывали тысячи людей. В "Крестах" отбывали наказание маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, художник Казимир Малевич, поэт Иосиф Бродский, актер Георгий Жжёнов и многие другие."Документальный фильм "Кресты" появится на Netflix с 1 января 2021 года после показов картины на международных кинофестивалях. Среди них 36-й Варшавский кинофестиваль, один из самых престижных в мире", - отмечается в пресс-релизе.
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Первым российским документальным фильмом на Netflix станет проект об одной из старейших тюрем России "Кресты" телеканала "Россия 1", сообщили в пресс-службе вещателя.
"Фильм "Кресты" будет представлен на международной платформе на русском языке с английскими субтитрами. Оператором сделки стал партнер Netflix по контенту на территории Центральной и Восточной Европы компания The H Collective (Германия)", - говорится в пресс-релизе.
Картина "Кресты", как отметили в пресс-службе, рассказывает об одной из старейших тюрем России, расположенной в центре Санкт-Петербурга. Революционеры, инженеры, генералы, писатели, поэты, ученые, воры, серийные убийцы – за почти 130-летнюю историю тюрьмы в ее стенах побывали тысячи людей.
В "Крестах" отбывали наказание маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, художник Казимир Малевич, поэт Иосиф Бродский, актер Георгий Жжёнов и многие другие.
"Документальный фильм "Кресты" появится на Netflix с 1 января 2021 года после показов картины на международных кинофестивалях. Среди них 36-й Варшавский кинофестиваль, один из самых престижных в мире", - отмечается в пресс-релизе.
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