https://ria.ru/20200925/putin-1577766300.html

Путин прибыл на учения "Кавказ-2020"

Президент России Владимир Путин прибыл на полигон Капустин Яр в Астраханской области, где будет наблюдать за основным этапом стратегических учений... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T13:44

2020-09-25T13:44

2020-09-25T15:28

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

каспийское море

вооруженные силы рф

валерий герасимов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

белоруссия

армения

владимир путин

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577770628_0:0:3113:1752_1400x0_80_0_0_0a4160861aab8cb64ca000223e9d358e.jpg

<strong>МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. </strong>Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> прибыл на полигон Капустин Яр в <a href="http://ria.ru/location_Astrakhanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Астраханской области</a>, где будет наблюдать за основным этапом стратегических учений "Кавказ-2020".Глава государства прилетел на учения на вертолете вместе с министром обороны РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Шойгу</a>.На полигоне их встретил начальник Генштаба <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank" data-auto="true">ВС РФ</a> <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Герасимов</a>. По пути к месту наблюдения он рассказал президенту о представленной на полигоне технике, которая находится на оснащении у подразделений, принимающих участие в учениях. Кадры их беседы показали в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/" target="_blank">Россия 24</a>".Глава Генштаба рассказал, в том числе, про боевую машину поддержки танков. "Мощнейшая машина, средство огневого поражения. Ее создали где-то лет десять назад, но потом она не использовалась", - заметил Герасимов, добавив, что затем было принято решение вернуть ее на вооружение.Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и <a href="http://ria.ru/location_Kaspijjskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Каспийском морях</a> под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова. Участие в них принимают около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a>, а также до 1 тысячи военных из <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, <a href="http://ria.ru/location_Myanmar/" target="_blank" data-auto="true">Мьянмы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Pakistan/" target="_blank" data-auto="true">Пакистана</a>.

https://ria.ru/20200925/iskander-1577772380.html

каспийское море

белоруссия

армения

астраханская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), каспийское море, вооруженные силы рф, валерий герасимов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белоруссия, армения, владимир путин, сергей шойгу, астраханская область