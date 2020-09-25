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https://ria.ru/20200925/putin-1577766300.html
Путин прибыл на учения "Кавказ-2020"
Президент России Владимир Путин прибыл на полигон Капустин Яр в Астраханской области, где будет наблюдать за основным этапом стратегических учений... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:44
2020-09-25T15:28
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
каспийское море
вооруженные силы рф
валерий герасимов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белоруссия
армения
владимир путин
сергей шойгу
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<strong>МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. </strong>Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> прибыл на полигон Капустин Яр в <a href="http://ria.ru/location_Astrakhanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Астраханской области</a>, где будет наблюдать за основным этапом стратегических учений "Кавказ-2020".Глава государства прилетел на учения на вертолете вместе с министром обороны РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Шойгу</a>.На полигоне их встретил начальник Генштаба <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank" data-auto="true">ВС РФ</a> <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Герасимов</a>. По пути к месту наблюдения он рассказал президенту о представленной на полигоне технике, которая находится на оснащении у подразделений, принимающих участие в учениях. Кадры их беседы показали в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/" target="_blank">Россия 24</a>".Глава Генштаба рассказал, в том числе, про боевую машину поддержки танков. "Мощнейшая машина, средство огневого поражения. Ее создали где-то лет десять назад, но потом она не использовалась", - заметил Герасимов, добавив, что затем было принято решение вернуть ее на вооружение.Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и <a href="http://ria.ru/location_Kaspijjskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Каспийском морях</a> под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова. Участие в них принимают около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a>, а также до 1 тысячи военных из <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, <a href="http://ria.ru/location_Myanmar/" target="_blank" data-auto="true">Мьянмы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Pakistan/" target="_blank" data-auto="true">Пакистана</a>.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), каспийское море, вооруженные силы рф, валерий герасимов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белоруссия, армения, владимир путин, сергей шойгу, астраханская область

Путин прибыл на учения "Кавказ-2020"

13:44 25.09.2020 (обновлено: 15:28 25.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Капустин Яр"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на полигон Капустин Яр в Астраханской области, где будет наблюдать за основным этапом стратегических учений "Кавказ-2020".
Глава государства прилетел на учения на вертолете вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
На полигоне их встретил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По пути к месту наблюдения он рассказал президенту о представленной на полигоне технике, которая находится на оснащении у подразделений, принимающих участие в учениях. Кадры их беседы показали в эфире телеканала "Россия 24".
Глава Генштаба рассказал, в том числе, про боевую машину поддержки танков. "Мощнейшая машина, средство огневого поражения. Ее создали где-то лет десять назад, но потом она не использовалась", - заметил Герасимов, добавив, что затем было принято решение вернуть ее на вооружение.
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Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова. Участие в них принимают около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тысячи военных из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Каспийское мореВооруженные силы РФВалерий ГерасимовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БелоруссияАрменияВладимир ПутинСергей ШойгуАстраханская область
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