https://ria.ru/20200925/prigovor-1577775426.html

Суд отменил оправдательный приговор по делу о гибели 11 человек на Волге

Волгоградский областной суд отменил оправдательный приговор по делу о гибели 11 человек на Волге в результате столкновения баржи с катамараном, оно будет заново РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T15:27

2020-09-25T15:27

2020-09-25T15:27

россия

волгоградский областной суд

волгоград

происшествия

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<strong>ВОЛГОГРАД, 25 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Volgogradskijj_oblastnojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградский областной суд</a> отменил оправдательный приговор по делу о гибели 11 человек на Волге в результате столкновения баржи с катамараном, оно будет заново рассмотрено судом первой инстанции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд в <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограде</a> 10 июня оправдал владельца лодочной станции Леонида Жданова, не найдя причинно-следственной связи с наступившими последствиями. Также суд признал виновным владельца катамарана Дмитрия Хахалева, но в связи с его смертью прекратил уголовное дело. Приговор обжаловали прокуратура и один из потерпевших.Дело вернули в суд первой инстанции в связи с допущенными процессуальными нарушениямиВечером 11 июня 2018 года на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек, погибли 11, в том числе несовершеннолетний. Жданову, владельцу пристани в Волгограде, откуда вышел катамаран, вменили оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Хахалев обвинялся в нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

https://ria.ru/20200809/1575546285.html

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волгоград

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, волгоградский областной суд, волгоград, происшествия