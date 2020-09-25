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Суд отменил оправдательный приговор по делу о гибели 11 человек на Волге
Волгоградский областной суд отменил оправдательный приговор по делу о гибели 11 человек на Волге в результате столкновения баржи с катамараном, оно будет заново РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:27
2020-09-25T15:27
россия
волгоградский областной суд
волгоград
происшествия
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<strong>ВОЛГОГРАД, 25 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Volgogradskijj_oblastnojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградский областной суд</a> отменил оправдательный приговор по делу о гибели 11 человек на Волге в результате столкновения баржи с катамараном, оно будет заново рассмотрено судом первой инстанции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд в <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограде</a> 10 июня оправдал владельца лодочной станции Леонида Жданова, не найдя причинно-следственной связи с наступившими последствиями. Также суд признал виновным владельца катамарана Дмитрия Хахалева, но в связи с его смертью прекратил уголовное дело. Приговор обжаловали прокуратура и один из потерпевших.Дело вернули в суд первой инстанции в связи с допущенными процессуальными нарушениямиВечером 11 июня 2018 года на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек, погибли 11, в том числе несовершеннолетний. Жданову, владельцу пристани в Волгограде, откуда вышел катамаран, вменили оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Хахалев обвинялся в нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
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россия
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россия, волгоградский областной суд, волгоград, происшествия

Суд отменил оправдательный приговор по делу о гибели 11 человек на Волге

15:27 25.09.2020
763
© Фото : официальный канал СК России в мессенджере ТамТамКатамаран, потерпевший крушение в Волгограде
Катамаран, потерпевший крушение в Волгограде - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : официальный канал СК России в мессенджере ТамТам
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ВОЛГОГРАД, 25 сен – РИА Новости. Волгоградский областной суд отменил оправдательный приговор по делу о гибели 11 человек на Волге в результате столкновения баржи с катамараном, оно будет заново рассмотрено судом первой инстанции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд в Волгограде 10 июня оправдал владельца лодочной станции Леонида Жданова, не найдя причинно-следственной связи с наступившими последствиями. Также суд признал виновным владельца катамарана Дмитрия Хахалева, но в связи с его смертью прекратил уголовное дело. Приговор обжаловали прокуратура и один из потерпевших.

"Приговор Ворошиловского районного суда отменить... и направить на новое рассмотрение", - сказала судья.

Дело вернули в суд первой инстанции в связи с допущенными процессуальными нарушениями
Вечером 11 июня 2018 года на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек, погибли 11, в том числе несовершеннолетний. Жданову, владельцу пристани в Волгограде, откуда вышел катамаран, вменили оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Хахалев обвинялся в нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
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