https://ria.ru/20200925/podderzhka-1577757095.html

Премьер Белоруссии заявил о важности российской поддержки

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что в условиях беспрецедентного давления Запада после выборов президента для Минска важна дружеская поддержка,... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T12:11

2020-09-25T12:11

2020-09-25T13:21

протесты в белоруссии

роман головченко

россия

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 25 сен – РИА Новости.</strong> Премьер <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a> заявил, что в условиях беспрецедентного давления Запада после выборов президента для <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> важна дружеская поддержка, которая оказывается со стороны РФ.Головченко в пятницу провел в Минске встречу с губернатором <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Дрозденко</a>."Мы после выборов президента Республики Беларусь… сталкивались с беспрецедентным давлением на нашу республику со стороны Запада. Не прекращаются до сих пор, пусть уже острота утихла, попытки вмешательства в наши дела с целью раскачивания ситуации и продавливания нужного для кого-то результата, который абсолютно не соответствует выбору народа, который его сделал… Думаю, что РФ это в принципе знакомо, такая линия поведения. Но для нас в этот момент, конечно, очень важна дружеская поддержка, которую мы видим со стороны нашего ближайшего союзника – Российской Федерации, и высоко это ценим", - заявил Головченко.Он отметил, что определенная "политическая турбулентность" совпала и с интенсификацией контактов Минска и Москвы на всех уровнях. Головченко также обратил внимание, что в ходе встречи в Сочи президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин высказали "абсолютно солидарное мнение о необходимости интенсификации контактов на уровне регионов и конкретных субъектов хозяйствования". "Поэтому мы ваш приезд в контексте этого поручения рассматриваем", - сказал премьер-министр."Ленинградская область - наш проверенный надежный партнер, занимает 11-е место в нашей статистике по объемам товарооборота (с регионами РФ – ред.). Думаю, что надо поставить задачу с 11-го места перебраться даже не в десятку, а в пятерку. Это бы абсолютно отвечало имеющемуся потенциалу", - уверен Головченко.Он обратил внимание, что товарооборот Белоруссии и Ленинградской области в 2019 году составил около 600 миллионов долларов, но в этом году "по понятным обстоятельствам, он немного упал". "За полугодие мы имеем около 280 миллионов долларов, это снижение на 8% - не так много, как это могло бы быть, принимая во внимание все ограничения, которые наложил беспрецедентный экономический кризис, связанный с пандемией", - добавил премьер-министр.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, продолжая считать, что выборы в августе были сфальсифицированы.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200925/nepriznanie-1577760826.html

https://ria.ru/20200925/sanktsii-1577755585.html

lyuda.terenteva.55 Думаю, это не просто поддержка, а надёжный щит. Очень важно помнить об этом в будущем. И выстраивать с Россией уважительные партнёрские отношения. 10

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россия

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман головченко, россия, минск, белоруссия, в мире