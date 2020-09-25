Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200925/podderzhka-1577757095.html
Премьер Белоруссии заявил о важности российской поддержки
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что в условиях беспрецедентного давления Запада после выборов президента для Минска важна дружеская поддержка,... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:11
2020-09-25T13:21
протесты в белоруссии
роман головченко
россия
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574329836_0:0:2901:1633_1400x0_80_0_0_465c9bb672bec91ca1813906d9803cec.jpg
<strong>МИНСК, 25 сен – РИА Новости.</strong> Премьер <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a> заявил, что в условиях беспрецедентного давления Запада после выборов президента для <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> важна дружеская поддержка, которая оказывается со стороны РФ.Головченко в пятницу провел в Минске встречу с губернатором <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Дрозденко</a>."Мы после выборов президента Республики Беларусь… сталкивались с беспрецедентным давлением на нашу республику со стороны Запада. Не прекращаются до сих пор, пусть уже острота утихла, попытки вмешательства в наши дела с целью раскачивания ситуации и продавливания нужного для кого-то результата, который абсолютно не соответствует выбору народа, который его сделал… Думаю, что РФ это в принципе знакомо, такая линия поведения. Но для нас в этот момент, конечно, очень важна дружеская поддержка, которую мы видим со стороны нашего ближайшего союзника – Российской Федерации, и высоко это ценим", - заявил Головченко.Он отметил, что определенная "политическая турбулентность" совпала и с интенсификацией контактов Минска и Москвы на всех уровнях. Головченко также обратил внимание, что в ходе встречи в Сочи президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин высказали "абсолютно солидарное мнение о необходимости интенсификации контактов на уровне регионов и конкретных субъектов хозяйствования". "Поэтому мы ваш приезд в контексте этого поручения рассматриваем", - сказал премьер-министр."Ленинградская область - наш проверенный надежный партнер, занимает 11-е место в нашей статистике по объемам товарооборота (с регионами РФ – ред.). Думаю, что надо поставить задачу с 11-го места перебраться даже не в десятку, а в пятерку. Это бы абсолютно отвечало имеющемуся потенциалу", - уверен Головченко.Он обратил внимание, что товарооборот Белоруссии и Ленинградской области в 2019 году составил около 600 миллионов долларов, но в этом году "по понятным обстоятельствам, он немного упал". "За полугодие мы имеем около 280 миллионов долларов, это снижение на 8% - не так много, как это могло бы быть, принимая во внимание все ограничения, которые наложил беспрецедентный экономический кризис, связанный с пандемией", - добавил премьер-министр.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, продолжая считать, что выборы в августе были сфальсифицированы.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200925/nepriznanie-1577760826.html
https://ria.ru/20200925/sanktsii-1577755585.html
Думаю, это не просто поддержка, а надёжный щит. Очень важно помнить об этом в будущем. И выстраивать с Россией уважительные партнёрские отношения.
10
4
россия
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574329836_150:0:2881:2048_1400x0_80_0_0_323fa7d594bc65d79b7e302b1cbdb11e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман головченко, россия, минск, белоруссия, в мире

Премьер Белоруссии заявил о важности российской поддержки

12:11 25.09.2020 (обновлено: 13:21 25.09.2020)
617
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 сен – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что в условиях беспрецедентного давления Запада после выборов президента для Минска важна дружеская поддержка, которая оказывается со стороны РФ.
Головченко в пятницу провел в Минске встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.
"Мы после выборов президента Республики Беларусь… сталкивались с беспрецедентным давлением на нашу республику со стороны Запада. Не прекращаются до сих пор, пусть уже острота утихла, попытки вмешательства в наши дела с целью раскачивания ситуации и продавливания нужного для кого-то результата, который абсолютно не соответствует выбору народа, который его сделал… Думаю, что РФ это в принципе знакомо, такая линия поведения. Но для нас в этот момент, конечно, очень важна дружеская поддержка, которую мы видим со стороны нашего ближайшего союзника – Российской Федерации, и высоко это ценим", - заявил Головченко.
Он отметил, что определенная "политическая турбулентность" совпала и с интенсификацией контактов Минска и Москвы на всех уровнях. Головченко также обратил внимание, что в ходе встречи в Сочи президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин высказали "абсолютно солидарное мнение о необходимости интенсификации контактов на уровне регионов и конкретных субъектов хозяйствования". "Поэтому мы ваш приезд в контексте этого поручения рассматриваем", - сказал премьер-министр.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 12:51Протесты в Белоруссии
В Кремле прокомментировали непризнание Лукашенко некоторыми странами
"Ленинградская область - наш проверенный надежный партнер, занимает 11-е место в нашей статистике по объемам товарооборота (с регионами РФ – ред.). Думаю, что надо поставить задачу с 11-го места перебраться даже не в десятку, а в пятерку. Это бы абсолютно отвечало имеющемуся потенциалу", - уверен Головченко.
Он обратил внимание, что товарооборот Белоруссии и Ленинградской области в 2019 году составил около 600 миллионов долларов, но в этом году "по понятным обстоятельствам, он немного упал". "За полугодие мы имеем около 280 миллионов долларов, это снижение на 8% - не так много, как это могло бы быть, принимая во внимание все ограничения, которые наложил беспрецедентный экономический кризис, связанный с пандемией", - добавил премьер-министр.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, продолжая считать, что выборы в августе были сфальсифицированы.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 11:53Протесты в Белоруссии
Лукашенко отреагировал на возможное введение санкций против Белоруссии
3740038
Обсудить4
Протесты в БелоруссииРоман ГоловченкоРоссияМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Думаю, это не просто поддержка, а надёжный щит. Очень важно помнить об этом в будущем. И выстраивать с Россией уважительные партнёрские отношения.
25 сентября, 12:18
lyuda.terenteva.55lyuda.terenteva.55
810001
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отреагировал на возможное введение санкций против Белоруссии
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Суд оставил Марию Колесникову под арестом
Здание МИД Польши в Варшаве
Польша не намерена разрывать дипотношения с Белоруссией
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаев рассказал о "жестком условии", которое поставил перед Ефремовым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Норвегия отказалась признать легитимность Лукашенко
Чернореченское водохранилище в Байдарской долине
Аксенов заявил о невозможности переброски воды из Крыма в Севастополь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
В Кремле прокомментировали непризнание Лукашенко некоторыми странами
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Источник: слова Тихановской во многих странах грозили бы ей тюрьмой
Главный дом Бахрушинского музея
Бахрушинский музей открыл выставку к 155-летнему юбилею его основателя
Телеведущая Елена Малышева
Малышева перечислила болезни — близнецы коронавируса
Член президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский
Белорусский оппозиционер назвал Путина человеком с железобетонной хваткой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Белоруссия может ввести карантин для приезжающих с Запада
Севастополь
В СНБО Украины признали невозможность вернуть Крым силой
Константин Шимановский и Иван Имгрунт
Мэр Ялты уволил поддержавшего протесты в Белоруссии заместителя
Акции протеста оппозиции в Минске
МИД Эстонии добавил в санкционный список по Белоруссии 98 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В Нигерии 15 человек погибли при засаде на кортеж губернатора
02:16Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
02:06Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
02:00Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
01:41Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
01:18Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"
01:13Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС
00:42Джонсон призвал "прекратить безобразные распри" для борьбы с COVID-19
00:35В Харьковской области объявили день траура из-за крушения Ан-26
00:30Глава дипломатии ЕС обратился к Зеленскому после крушения Ан-26
00:28В Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине
00:13После крушения Ан-26 под Харьковом возбудили уголовное дело
23:59Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 человек
23:57Власти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26
23:57Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
23:38Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
23:37Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
23:32В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
23:23Премьер Италии рассказал, какие возможности открывает пандемия COVID-19
23:21Названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России
Лента новостейМолния