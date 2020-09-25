https://ria.ru/20200925/norilsk-1577784535.html

Названы затраты на восстановление биоресурсов после аварии в Норильске

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) оценивает затраты на восстановление состояния водных биологических... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T17:47

2020-09-25T17:47

2020-09-25T17:47

разлив дизельного топлива в норильске

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

норильск

экономика

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) оценивает затраты на восстановление состояния водных биологических ресурсов после <a href="https://ria.ru/category_razliv-dizelnogo-topliva-v-norilske" target="_blank">аварии</a> на ТЭЦ в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a> в 40 миллиардов рублей, говорится в сообщении <a href="http://ria.ru/organization_Rosrybolovstvo/" target="_blank" data-auto="true">Росрыболовства</a>."По оценке ВНИРО, затраты на восстановление нарушенного состояния водных биологических ресурсов Норило-Пясинской озерно-речной системы составят порядка 40 миллиардов рублей. Потребуется строительство трех рыборазводных заводов, необходимый выпуск мальков ценных пород рыбы должен составить порядка 9 тысяч тонн", - сообщает ведомство.При этом стоимость утраченных в результате аварии водных биоресурсов определена в размере 3,5 миллиарда рублей - она должна быть возмещена государству в виде единовременного штрафа."Помимо единовременной компенсации ущерба, нанесенного аварией на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, потери биомассы водных биологических ресурсов, в соответствии с утвержденной методикой, должны быть компенсированы искусственным воспроизводством молоди ценных видов рыб Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна для зарыбления естественных водных объектов, подвергшихся воздействию техногенной аварии", - указывает ведомство.

норильск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив дизельного топлива в норильске, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), норильск, экономика