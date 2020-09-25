https://ria.ru/20200925/norilsk-1577754849.html

Ученые нашли причину массовой гибели лесов под Норильском

Ученые из шести стран завершили крупнейшее исследование годичных колец деревьев в российской Арктике. Результаты указывают на катастрофические последствия для... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T11:54

2020-09-25T11:54

2020-09-25T13:33

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong>Ученые из шести стран завершили крупнейшее исследование годичных колец деревьев в российской Арктике. Результаты указывают на катастрофические последствия для северных лесов промышленного загрязнения в районе Норильска. Работа <a href="http://dx.doi.org/10.1111/ele.13611" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликована</a> в журнале Ecology Letters. Район Норильска — одно из самых загрязненных мест на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земле</a>. С 1930-х годов здесь ведется интенсивная разработка огромных месторождений никеля, меди и палладия. Высокий уровень вредных выбросов в атмосферу и речную сеть за это время привел к гибели бореальных лесов в радиусе более ста километров вокруг <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильска</a>.Кроме того, ученые подсчитали, что за период с 1960-х годов в результате деятельности промышленного комплекса пришли в упадок лесные системы на площади около 24 тысяч квадратных километров.Специалисты по дендрохронологии из России, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a> провели крупнейшее в истории изучения арктических лесов исследование годичных колец, которое показало, что прямые и косвенные последствия работы промышленных предприятий Норильска намного глубже, чем считалось ранее. Ученые с помощью компьютерного моделирования обработали весь комплекс параметров природной системы в районе Норильска: ширину годичных колец и их химический состав у живых и погибших деревьев, а также характеристики почв.Оказалось, что загрязнение запускает в природной системе петлю негативной обратной связи — ухудшение экологии приводит к замедлению роста деревьев, что, в свою очередь, влияет на количество углерода, который мог бы быть поглощен в северных лесах. Речь идет о нарушении глобального углеродного цикла. По мнению авторов, ситуация в Норильске могла стать одной из причин известной в дендрохронологии "проблемы дивергенции" — нарушения корреляции ширины годичных колец деревьев в Северном полушарии с температурой воздуха, наблюдаемого с 1970-х годов."Используя информацию, хранящуюся в тысячах годичных колец деревьев, мы можем увидеть последствия неконтролируемой экологической катастрофы в Норильске за последние девять десятилетий, — приводятся в пресс-релизе <a href="http://ria.ru/organization_Kembridzhskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Кембриджского университета</a> слова руководителя исследования, профессора географического факультета Ульфа Бюнтгена (Ulf Büntgen). — В то время как проблема выбросов серы и усыхания лесов была успешно решена в большей части <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>, для Сибири мы не могли видеть последствия, в основном из-за отсутствия данных долгосрочного мониторинга".Масштабное измерение датированной ширины колец и сопоставление ее с химическим составом древесины и почв позволило исследователям количественно оценить степень разрушительного ущерба, нанесенного арктической экосистеме, пик которого пришелся на 1960-е годы."Мы видим, что деревья возле Норильска начали массово вымирать в 1960-х годах из-за повышения уровня загрязнения, — продолжает Бюнтген. — Поскольку из-за крупномасштабной циркуляции атмосферы загрязнение накапливается в <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктике</a> в целом, мы расширили наше исследование, выходя далеко за пределы прямого воздействия промышленного сектора Норильска, и обнаружили, что от этого страдают и другие деревья в высоких северных широтах".Исследователи выяснили, что, несмотря на глобальное потепление, скорость роста деревьев в Арктике с 1970-х годов существенно замедлилась. По мнению авторов, причина — в арктическом затемнении, явлении, связанном с ростом количества твердых частиц в атмосфере Земли, будь то промышленной загрязнение, пыль или извержения вулканов.Затемнение частично блокирует солнечный свет, замедляя процесс испарения и нарушая гидрологический цикл, а также уменьшает способность деревьев превращать солнечный свет в энергию посредством фотосинтеза. Поэтому они не могут расти так быстро, как в районах с более низким уровнем загрязнения.

https://ria.ru/20200720/1574593123.html

https://ria.ru/20200619/1573133381.html

Егор Воронин В принципе все и до этого исследования знали, что в Норильске беда с экологией. Делать то в связи с этим что собираются? Может обязать предприятия ставить фильтры, ввести налог на выбросы...? Или да ну нафиг, у нас тут бабло на первом месте? 24

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арктика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биология, земля - риа наука, арктика, экология