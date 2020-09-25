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https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577791825.html
МИД увидел признаки постановки в деле Навального
Действия Германии в ситуации с российским блогером Алексеем Навальным были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов, в том числе не... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T19:24
2020-09-26T01:21
госпитализация алексея навального
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Действия <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> в ситуации с российским блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов, в том числе не постановка ли это, сообщил МИД."Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, а у нас в России", — говорится в публикации."На подобные мысли наводит целый ряд обстоятельств, а именно: оперативно заявленная на самом высоком уровне готовность безотлагательно забрать блогера на лечение в Германию; присутствие при его транспортировке представителей <a href="http://ria.ru/organization_Bundesver_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">бундесвера</a> и специализированного автотранспорта военного ведомства; подключение к ситуации высшего военно-политического руководства, чьим "гостем" был объявлен указанный "пациент". Все эти организационные вопросы, как представляется, и были составляющими плана по политизации этого инцидента с понятной целью: обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)", — пояснили в ведомстве.Также дипломаты обратили внимание, что окружавшие Навального люди не пострадали."Словом, везде происходили удивительные вещи на грани фантастики", — говорится в сообщении.Кроме того, в министерстве <a href="https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577792787.html" target="_blank">обратили внимание</a>, что в опубликованном 17 сентября на сайте ОЗХО сообщении для СМИ относительно запроса ФРГ об оказании технического содействия присутствуют "признаки превышения Техсекретариатом своих полномочий и нарушения им положений КЗХО".Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной, пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД России подчеркнул, что Москва ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве России в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> России от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20200925/novichok-1577748393.html
https://ria.ru/20200923/novichok-1577672673.html
Немецкий профессионализм, педантизм, аккуратность, точность и честность настолько оказались слажены, что у наших в голове не укладывается.
405
В данной истории совершенно не видать немецкого профессионализма и всего прочего, и уж особенно затерялась их якобы честность. Халтурная постановка, хоть бы у англичан подсмотрели как надо - со скафандрами, сносом дома и прочей мишурой.
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россия
германия
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, германия, в мире

МИД увидел признаки постановки в деле Навального

19:24 25.09.2020 (обновлено: 01:21 26.09.2020)
51003
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Действия Германии в ситуации с российским блогером Алексеем Навальным были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов, в том числе не постановка ли это, сообщил МИД.
"Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России", — говорится в публикации.
Российский ученый Леонид Ринк - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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Леонид Ринк: после "Новичка" Навальный не дошел бы до самолета
"На подобные мысли наводит целый ряд обстоятельств, а именно: оперативно заявленная на самом высоком уровне готовность безотлагательно забрать блогера на лечение в Германию; присутствие при его транспортировке представителей бундесвера и специализированного автотранспорта военного ведомства; подключение к ситуации высшего военно-политического руководства, чьим "гостем" был объявлен указанный "пациент". Все эти организационные вопросы, как представляется, и были составляющими плана по политизации этого инцидента с понятной целью: обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)", — пояснили в ведомстве.
Также дипломаты обратили внимание, что окружавшие Навального люди не пострадали.
"Словом, везде происходили удивительные вещи на грани фантастики", — говорится в сообщении.
Кроме того, в министерстве обратили внимание, что в опубликованном 17 сентября на сайте ОЗХО сообщении для СМИ относительно запроса ФРГ об оказании технического содействия присутствуют "признаки превышения Техсекретариатом своих полномочий и нарушения им положений КЗХО".
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной, пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД России подчеркнул, что Москва ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 17:55
"Новичок" уже не тот: французов удивило выздоровление Навального
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве России в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры России от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК России ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
7983810723117
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйГерманияВ мире
Популярные комментарии
Немецкий профессионализм, педантизм, аккуратность, точность и честность настолько оказались слажены, что у наших в голове не укладывается.
25 сентября, 19:40
Igor Rod'koIgor Rod'ko
13221110250
В данной истории совершенно не видать немецкого профессионализма и всего прочего, и уж особенно затерялась их якобы честность. Халтурная постановка, хоть бы у англичан подсмотрели как надо - со скафандрами, сносом дома и прочей мишурой.
25 сентября, 19:50
Vanya DuplinVanya Duplin
2782011550
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