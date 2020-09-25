https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577791825.html

МИД увидел признаки постановки в деле Навального

Действия Германии в ситуации с российским блогером Алексеем Навальным были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов, в том числе не... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T19:24

2020-09-25T19:24

2020-09-26T01:21

госпитализация алексея навального

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Действия <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> в ситуации с российским блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов, в том числе не постановка ли это, сообщил МИД."Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, а у нас в России", — говорится в публикации."На подобные мысли наводит целый ряд обстоятельств, а именно: оперативно заявленная на самом высоком уровне готовность безотлагательно забрать блогера на лечение в Германию; присутствие при его транспортировке представителей <a href="http://ria.ru/organization_Bundesver_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">бундесвера</a> и специализированного автотранспорта военного ведомства; подключение к ситуации высшего военно-политического руководства, чьим "гостем" был объявлен указанный "пациент". Все эти организационные вопросы, как представляется, и были составляющими плана по политизации этого инцидента с понятной целью: обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)", — пояснили в ведомстве.Также дипломаты обратили внимание, что окружавшие Навального люди не пострадали."Словом, везде происходили удивительные вещи на грани фантастики", — говорится в сообщении.Кроме того, в министерстве <a href="https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577792787.html" target="_blank">обратили внимание</a>, что в опубликованном 17 сентября на сайте ОЗХО сообщении для СМИ относительно запроса ФРГ об оказании технического содействия присутствуют "признаки превышения Техсекретариатом своих полномочий и нарушения им положений КЗХО".Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной, пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД России подчеркнул, что Москва ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве России в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> России от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20200925/novichok-1577748393.html

https://ria.ru/20200923/novichok-1577672673.html

Igor Rod'ko Немецкий профессионализм, педантизм, аккуратность, точность и честность настолько оказались слажены, что у наших в голове не укладывается. 405

Vanya Duplin В данной истории совершенно не видать немецкого профессионализма и всего прочего, и уж особенно затерялась их якобы честность. Халтурная постановка, хоть бы у англичан подсмотрели как надо - со скафандрами, сносом дома и прочей мишурой. 358

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россия

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, германия, в мире