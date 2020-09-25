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https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577762543.html
Германия в ОЗХО получила ноту от России с требованиями по Навальному
Представительство ФРГ в ОЗХО получило ноту от России с требованием передать исчерпывающую информацию по ситуации с Навальным, ответит на нее в течение... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:11
2020-09-25T13:22
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
госпитализация алексея навального
алексей навальный
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости.</strong> Представительство ФРГ в ОЗХО получило ноту от России с требованием передать исчерпывающую информацию по ситуации с Навальным, ответит на нее в течение предусмотренного срока, заявила на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.Постпредство РФ при ОЗХО 23 сентября направило ноту постпредству ФРГ при организации с требованием передать исчерпывающую информацию по ситуации с Навальным, в частности, результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы российского гражданина.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20200925/sanktsii-1577752304.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200925/novichok-1577742299.html
Скорее всего, придумают какое-нибудь объяснение, почему этого никак невозможно сделать (предоставить данные). Хотя все все понимают.
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германия
РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, госпитализация алексея навального, алексей навальный, германия, в мире

Германия в ОЗХО получила ноту от России с требованиями по Навальному

13:11 25.09.2020 (обновлено: 13:22 25.09.2020)
4654
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social MediaАлексей Навальный в Берлине
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости. Представительство ФРГ в ОЗХО получило ноту от России с требованием передать исчерпывающую информацию по ситуации с Навальным, ответит на нее в течение предусмотренного срока, заявила на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.
Постпредство РФ при ОЗХО 23 сентября направило ноту постпредству ФРГ при организации с требованием передать исчерпывающую информацию по ситуации с Навальным, в частности, результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы российского гражданина.
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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"Могу подтвердить, что немецкое представительство ФРГ в ОЗХО получило вчера российскую ноту по ситуации с отравлением Алексея Навального, оно ответит на эту ноту в рамках соответствующих положений конвенции о запрещении химического оружия, которые предусматривает для этого срок в 10 дней", - сказала Фиц.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
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"Это не кажется странным?" Разработчик "Новичка" об анализах Навального
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
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Следственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковГоспитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйГерманияВ мире
Популярные комментарии
Скорее всего, придумают какое-нибудь объяснение, почему этого никак невозможно сделать (предоставить данные). Хотя все все понимают.
25 сентября, 13:15
Dmitry YenkovDmitry Yenkov
1200202
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