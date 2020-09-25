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https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577748829.html
Госдума предложила бундестагу создать рабочую группу по Навальному
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне направила президенту бундестага Вольфгангу Шойбле обращение с предложением создать... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T11:02
2020-09-25T12:25
вольфганг шойбле
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий песков
алексей навальный
госдума рф
бундестаг германии
политика
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Комиссия <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы</a> по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне направила президенту бундестага <a href="https://ria.ru/person_Volfgang_SHojjble" target="_blank">Вольфгангу Шойбле</a> обращение с предложением создать совместную рабочую группу для парламентского контроля за ходом расследования инцидента с российским оппозиционером <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексеем Навальным</a>, документ имеется в распоряжении РИА Новости.В обращении отмечается, что массированная дезинформационная кампания по поводу якобы преднамеренного отравления Россией Навального носит спланированный характер и причиняет ущерб развитию отношений двух стран.Под обращением подписались все члены думской комиссии.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_k" target="_blank">ОЗХО</a> по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html
https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577746188.html
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вольфганг шойбле, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, алексей навальный, госдума рф, бундестаг германии, политика

Госдума предложила бундестагу создать рабочую группу по Навальному

11:02 25.09.2020 (обновлено: 12:25 25.09.2020)
727
© РИА Новости / Валерий Мельнико Алексей Навальный
 Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельнико
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне направила президенту бундестага Вольфгангу Шойбле обращение с предложением создать совместную рабочую группу для парламентского контроля за ходом расследования инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В обращении отмечается, что массированная дезинформационная кампания по поводу якобы преднамеренного отравления Россией Навального носит спланированный характер и причиняет ущерб развитию отношений двух стран.

"Ранее мы часто встречались с коллегами из бундестага на двустороннем уровне и на международных площадках, взаимодействовали по различным вопросам наши правоохранительные органы. Мы готовы такое сотрудничество и дальше развивать. В связи с этим предлагаем для осуществления парламентского контроля за ходом расследования произошедшего с А. Навальным создать совместную комиссию рабочую группу с участием депутатов бундестага и Государственной думы", - говорится в документе.

Под обращением подписались все члены думской комиссии.
Алексей Навальный во время общения с журналистами - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 08:00
Германия заставит замолчать Алексея Навального
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Разработчик Новичка: Навальный в случае отравления был бы мертв уже через 10 минут - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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Вольфганг ШойблеСледственный комитет России (СК РФ)Дмитрий ПесковАлексей НавальныйГосдума РФБундестаг ГерманииПолитика
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