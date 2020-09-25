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https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577737683.html
В США предложили ввести санкции против России из-за Навального
Группа американских сенаторов внесла законопроект о санкциях против России из-за инцидента с Алексеем Навальным, говорится в релизе на сайте одного из... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T01:16
2020-09-25T09:24
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости.</strong> Группа американских сенаторов внесла законопроект о санкциях против России из-за инцидента с Алексеем Навальным, говорится в релизе на сайте одного из инициаторов Марко Рубио.Документ предполагает введение ограничений против российских официальных лиц, которые, по мнению его авторов, "замешаны в открытом нарушении международного права", в том числе в "отравлении" Навального.Законопроект требует от американских властей отчитаться перед конгрессом о том, что им известно о финансах президента России Владимира Путина и его окружения. Кроме того, он обязывает Белый дом ответить на вопрос, нарушила ли, по его мнению, Россия законы США, запрещающие использование химического и биологического оружия.Документ одобрили сенаторы-республиканцы Марко Рубио и Митт Ромни, а также демократы Крис Кунс, Бен Кардин и Крис Ван Холлен.Для того чтобы законопроект был принят, его должны поддержать сенат и палата представителей и подписать президент США.Инцидент с НавальнымДвадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>. В начале сентября немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО. <em>Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200921/navalnyy-1577577369.html
https://ria.ru/20200924/otravlenie-1577735517.html
1. А в каких действиях Навального вы усмотрели "отстаивание" интересов чужого государства? Кстати какого? 2. Какой конкретно вред нанес Навальный России? Очень интересно ваше мнение.
250
Китай скорее Россию мочить будет ибо нищеброды никому не интересны.
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россия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, сша, в мире

В США предложили ввести санкции против России из-за Навального

01:16 25.09.2020 (обновлено: 09:24 25.09.2020)
22361
© Фото : @navalny/InstagramАлексей Навальный в клинике "Шарите" в Берлине
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : @navalny/Instagram
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Группа американских сенаторов внесла законопроект о санкциях против России из-за инцидента с Алексеем Навальным, говорится в релизе на сайте одного из инициаторов Марко Рубио.
Документ предполагает введение ограничений против российских официальных лиц, которые, по мнению его авторов, "замешаны в открытом нарушении международного права", в том числе в "отравлении" Навального.
Законопроект требует от американских властей отчитаться перед конгрессом о том, что им известно о финансах президента России Владимира Путина и его окружения. Кроме того, он обязывает Белый дом ответить на вопрос, нарушила ли, по его мнению, Россия законы США, запрещающие использование химического и биологического оружия.
Документ одобрили сенаторы-республиканцы Марко Рубио и Митт Ромни, а также демократы Крис Кунс, Бен Кардин и Крис Ван Холлен.
Для того чтобы законопроект был принят, его должны поддержать сенат и палата представителей и подписать президент США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 23:48
Трамп не ответил на вопрос о том, кто виновен в "отравлении" Навального

Инцидент с Навальным

Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в Германию. В начале сентября немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 22:36
Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
1063448342166
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйСШАВ мире
Популярные комментарии
1. А в каких действиях Навального вы усмотрели "отстаивание" интересов чужого государства? Кстати какого? 2. Какой конкретно вред нанес Навальный России? Очень интересно ваше мнение.
25 сентября, 02:10
Василий КнуттВасилий Кнутт
362108165
Китай скорее Россию мочить будет ибо нищеброды никому не интересны.
25 сентября, 02:16
Vitamin ZuevVitamin Zuev
213115155
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