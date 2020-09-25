https://ria.ru/20200925/natsizm-1577744178.html
Завершено расследование еще двух дел о "Бессмертном полку"
Завершено расследование дел против жителей Кемерово и Перми, обвиняемых в реабилитации нацизма при проведении онлайн-акции "Бессмертный полк" – СК РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T10:11
2020-09-25T10:11
2020-09-25T10:11
75 лет великой победы
бессмертный полк
следственный комитет россии (ск рф)
кемерово
пермь
происшествия
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Завершено расследование дел против жителей Кемерово и Перми, обвиняемых в реабилитации нацизма при проведении онлайн-акции "Бессмертный полк" – СК
https://ria.ru/20200518/1571581563.html
кемерово
пермь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бессмертный полк, следственный комитет россии (ск рф), кемерово, пермь, происшествия