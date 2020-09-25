https://ria.ru/20200925/natsizm-1577744178.html

Завершено расследование еще двух дел о "Бессмертном полку"

Завершено расследование дел против жителей Кемерово и Перми, обвиняемых в реабилитации нацизма при проведении онлайн-акции "Бессмертный полк" – СК РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T10:11

2020-09-25T10:11

2020-09-25T10:11

75 лет великой победы

бессмертный полк

следственный комитет россии (ск рф)

кемерово

пермь

происшествия

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Завершено расследование дел против жителей Кемерово и Перми, обвиняемых в реабилитации нацизма при проведении онлайн-акции "Бессмертный полк" – СК

https://ria.ru/20200518/1571581563.html

кемерово

пермь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бессмертный полк, следственный комитет россии (ск рф), кемерово, пермь, происшествия