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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200925/natsizm-1577744178.html
Завершено расследование еще двух дел о "Бессмертном полку"
Завершено расследование дел против жителей Кемерово и Перми, обвиняемых в реабилитации нацизма при проведении онлайн-акции "Бессмертный полк" – СК РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T10:11
2020-09-25T10:11
75 лет великой победы
бессмертный полк
следственный комитет россии (ск рф)
кемерово
пермь
происшествия
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Завершено расследование дел против жителей Кемерово и Перми, обвиняемых в реабилитации нацизма при проведении онлайн-акции "Бессмертный полк" – СК
https://ria.ru/20200518/1571581563.html
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бессмертный полк, следственный комитет россии (ск рф), кемерово, пермь, происшествия
Материал дополняется

Завершено расследование еще двух дел о "Бессмертном полку"

10:11 25.09.2020
267
© РИА Новости / Артур ЛебедевМедиаэкран с портретами участников Великой Отечественной войны
Медиаэкран с портретами участников Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
Читать ria.ru в
Завершено расследование дел против жителей Кемерово и Перми, обвиняемых в реабилитации нацизма при проведении онлайн-акции "Бессмертный полк" – СК
Акция Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2020
18 мая, 08:00
Оскорбление памяти предков как метод политической борьбы
2100001
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75 лет Великой ПобедыБессмертный полкСледственный комитет России (СК РФ)КемеровоПермьПроисшествия
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