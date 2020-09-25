https://ria.ru/20200925/napadenie-1577777860.html

Глава Евросовета прокомментировал нападение у Charlie Hebdo

Глава Евросовета Шарль Мишель, комментируя в Twitter нападение на прохожих у бывшего здания Charlie Hebdo в Париже, заявил, что террору нет места на европейской РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T16:01

2020-09-25T16:01

2020-09-25T17:24

нападение у бывшего здания charlie hebdo

евросовет

шарль мишель

charlie hebdo

париж

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Глава Евросовета <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a>, комментируя в <a href="https://twitter.com/charlesmichel" target="_blank">Twitter </a>нападение на прохожих у бывшего здания Charlie Hebdo в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a>, заявил, что террору нет места на европейской территории.Нападение произошло в пятницу днем в 11 округе Парижа, где располагалось здание редакции Charlie Hebdo, которая переехала после теракта в 2015 году.В префектуре полиции Парижа РИА Новости подтвердили данные о двух пострадавших во время нападения у Charlie Hebdo. Ранее сообщалось, что один из предполагаемых нападавших задержан недалеко от места происшествия - у площади Бастилии. Как отмечает радиостанция France Info, второй предполагаемый злоумышленник был задержан у метро Ришар Ленуар.Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла расследование по фактам "попытки убийства" и "преступного террористического сообщества".

https://ria.ru/20200925/napadenie-1577771443.html

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париж

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нападение у бывшего здания charlie hebdo, евросовет, шарль мишель, charlie hebdo, париж, в мире