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Глава Евросовета прокомментировал нападение у Charlie Hebdo
Глава Евросовета Шарль Мишель, комментируя в Twitter нападение на прохожих у бывшего здания Charlie Hebdo в Париже, заявил, что террору нет места на европейской РИА Новости, 25.09.2020
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нападение у бывшего здания charlie hebdo
евросовет
шарль мишель
charlie hebdo
париж
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Глава Евросовета <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a>, комментируя в <a href="https://twitter.com/charlesmichel" target="_blank">Twitter </a>нападение на прохожих у бывшего здания Charlie Hebdo в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a>, заявил, что террору нет места на европейской территории.Нападение произошло в пятницу днем в 11 округе Парижа, где располагалось здание редакции Charlie Hebdo, которая переехала после теракта в 2015 году.В префектуре полиции Парижа РИА Новости подтвердили данные о двух пострадавших во время нападения у Charlie Hebdo. Ранее сообщалось, что один из предполагаемых нападавших задержан недалеко от места происшествия - у площади Бастилии. Как отмечает радиостанция France Info, второй предполагаемый злоумышленник был задержан у метро Ришар Ленуар.Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла расследование по фактам "попытки убийства" и "преступного террористического сообщества".
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нападение у бывшего здания charlie hebdo, евросовет, шарль мишель, charlie hebdo, париж, в мире

Глава Евросовета прокомментировал нападение у Charlie Hebdo

16:01 25.09.2020 (обновлено: 17:24 25.09.2020)
1497
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Бельгии Шарль Мишель на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель, комментируя в Twitter нападение на прохожих у бывшего здания Charlie Hebdo в Париже, заявил, что террору нет места на европейской территории.
"Новая атака с использованием холодного оружия перед бывшим офисом Charlie Hebdo. Все мои мысли – с жертвами этого подлого акта насилия. Террору нет места на европейской территории. Полная солидарность с французским народом в этом испытании", - написал Мишель.
Нападение у бывшего здания Charlie Hebdo в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Нападение произошло у здания, где раньше располагалась редакция сатирического журнала.

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
1 из 10

Нападение произошло у здания, где раньше располагалась редакция сатирического журнала.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Пострадали два человека — сотрудники информагентства Premières Lignes.

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
2 из 10

Пострадали два человека — сотрудники информагентства Premières Lignes.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© AP Photo / Thibault Camus

Недалеко от места происшествия нашли подозрительную коробку, однако ничего опасного в ней не оказалось.

Сотрудники полиции на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
3 из 10

Недалеко от места происшествия нашли подозрительную коробку, однако ничего опасного в ней не оказалось.

© AP Photo / Thibault Camus
© AFP 2020 / Alain Jocard

Пожарные несут пострадавшего при нападении.

Французские пожарные несут раненого возле бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
4 из 10

Пожарные несут пострадавшего при нападении.

© AFP 2020 / Alain Jocard
© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt

Полицейские оцепили квартал, где произошло нападение.

Сотрудник полиции на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
5 из 10

Полицейские оцепили квартал, где произошло нападение.

© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt
© REUTERS / Charles Platiau

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Прохожие на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
6 из 10

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

© REUTERS / Charles Platiau
© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt

Предполагаемого злоумышленника задержали.

Ситуация на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
7 из 10

Предполагаемого злоумышленника задержали.

© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt
© REUTERS / Charles Platiau

Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла расследование по фактам "попытки убийства" и "преступного террористического сообщества".

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
8 из 10

Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла расследование по фактам "попытки убийства" и "преступного террористического сообщества".

© REUTERS / Charles Platiau
© REUTERS / Charles Platiau

На место ЧП прибыли премьер Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и мэр Парижа Анн Идальго.

Сотрудник полиции на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
9 из 10

На место ЧП прибыли премьер Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и мэр Парижа Анн Идальго.

© REUTERS / Charles Platiau
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса Charlie Hebdo.

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
10 из 10

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса Charlie Hebdo.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
1 из 10

Нападение произошло у здания, где раньше располагалась редакция сатирического журнала.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
2 из 10

Пострадали два человека — сотрудники информагентства Premières Lignes.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
3 из 10

Недалеко от места происшествия нашли подозрительную коробку, однако ничего опасного в ней не оказалось.

© AP Photo / Thibault Camus
4 из 10

Пожарные несут пострадавшего при нападении.

© AFP 2020 / Alain Jocard
5 из 10

Полицейские оцепили квартал, где произошло нападение.

© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt
6 из 10

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

© REUTERS / Charles Platiau
7 из 10

Предполагаемого злоумышленника задержали.

© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt
8 из 10

Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла расследование по фактам "попытки убийства" и "преступного террористического сообщества".

© REUTERS / Charles Platiau
9 из 10

На место ЧП прибыли премьер Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и мэр Парижа Анн Идальго.

© REUTERS / Charles Platiau
10 из 10

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса Charlie Hebdo.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Нападение произошло в пятницу днем в 11 округе Парижа, где располагалось здание редакции Charlie Hebdo, которая переехала после теракта в 2015 году.
В префектуре полиции Парижа РИА Новости подтвердили данные о двух пострадавших во время нападения у Charlie Hebdo. Ранее сообщалось, что один из предполагаемых нападавших задержан недалеко от места происшествия - у площади Бастилии. Как отмечает радиостанция France Info, второй предполагаемый злоумышленник был задержан у метро Ришар Ленуар.
Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла расследование по фактам "попытки убийства" и "преступного террористического сообщества".
Полицейские на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 14:44
СМИ сообщили подробности нападения у бывшего здания Charlie Hebdo
0285134
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Нападение у бывшего здания Charlie HebdoЕвросоветШарль МишельCharlie HebdoПарижВ мире
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