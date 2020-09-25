https://ria.ru/20200925/krysa-1577752706.html

Сумчатая крыса получила высшую награду Британии

Гамбийская сумчатая крыса по имени Магова удостоилась высшей награды Великобритании для животных за обнаружение неразорвавшихся наземных мин в Камбодже,... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T11:31

2020-09-25T11:31

2020-09-25T13:55

великобритания

африка

камбоджа

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Гамбийская сумчатая крыса по имени Магова удостоилась высшей награды <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> для животных за обнаружение неразорвавшихся наземных мин в <a href="http://ria.ru/location_Cambodia/" target="_blank" data-auto="true">Камбодже</a>, сообщает благотворительная ветеринарная организация PDSA, присуждающая награды.Магову наградили специальной медалью PDSA Gold Medal, которая считается аналогом Креста Георга, высшей гражданской награды Великобритании, "за верность долгу, который спасает жизни, по обнаружению и обезвреживанию смертоносных наземных мин в Камбодже".Обучением животного по нахождению мин занималась благотворительная организация APOPO в <a href="http://ria.ru/location_Tanzania/" target="_blank" data-auto="true">Танзании</a>. Как сообщается на сайте организации, самец Магова весит 1,2 килограмма, его рост составляет 70 сантиметров. И хотя он "намного больше, чем обычная домашняя крыса, он достаточно легкий, чтобы не приводить в действие наземные мины".Обнаружением мин Магова занимается последние семь лет. За свою карьеру он помог очистить от взрывных устройств более 141 тысячи квадратных метров, нашел "38 наземных мин и 28 единиц неразорвавшихся боеприпасов". Как отмечает PDSA, Магова "находит мины намного быстрее, чем человек". Так, он может проверить на наличие боеприпасов территорию размером с теннисный корт за 30 минут, в то время как человеку с металлоискателем на это понадобится до четырех дней.Магова стал первой крысой, получившей награду PDSA Gold Medal. Всего ее удостоились 30 животных.Гамбийская сумчатая крыса, также известная как африканская гигантская сумчатая крыса, является одним из крупнейших представителей семейства мышеобразных. Широко распространена в <a href="http://ria.ru/location_Africa/" target="_blank" data-auto="true">Африке</a>, имеет очень хорошее обоняние.

https://ria.ru/20200721/1574624881.html

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африка

камбоджа

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, африка, камбоджа, в мире