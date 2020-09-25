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Сумчатая крыса получила высшую награду Британии
Гамбийская сумчатая крыса по имени Магова удостоилась высшей награды Великобритании для животных за обнаружение неразорвавшихся наземных мин в Камбодже,... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T11:31
2020-09-25T13:55
великобритания
африка
камбоджа
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Гамбийская сумчатая крыса по имени Магова удостоилась высшей награды <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> для животных за обнаружение неразорвавшихся наземных мин в <a href="http://ria.ru/location_Cambodia/" target="_blank" data-auto="true">Камбодже</a>, сообщает благотворительная ветеринарная организация PDSA, присуждающая награды.Магову наградили специальной медалью PDSA Gold Medal, которая считается аналогом Креста Георга, высшей гражданской награды Великобритании, "за верность долгу, который спасает жизни, по обнаружению и обезвреживанию смертоносных наземных мин в Камбодже".Обучением животного по нахождению мин занималась благотворительная организация APOPO в <a href="http://ria.ru/location_Tanzania/" target="_blank" data-auto="true">Танзании</a>. Как сообщается на сайте организации, самец Магова весит 1,2 килограмма, его рост составляет 70 сантиметров. И хотя он "намного больше, чем обычная домашняя крыса, он достаточно легкий, чтобы не приводить в действие наземные мины".Обнаружением мин Магова занимается последние семь лет. За свою карьеру он помог очистить от взрывных устройств более 141 тысячи квадратных метров, нашел "38 наземных мин и 28 единиц неразорвавшихся боеприпасов". Как отмечает PDSA, Магова "находит мины намного быстрее, чем человек". Так, он может проверить на наличие боеприпасов территорию размером с теннисный корт за 30 минут, в то время как человеку с металлоискателем на это понадобится до четырех дней.Магова стал первой крысой, получившей награду PDSA Gold Medal. Всего ее удостоились 30 животных.Гамбийская сумчатая крыса, также известная как африканская гигантская сумчатая крыса, является одним из крупнейших представителей семейства мышеобразных. Широко распространена в <a href="http://ria.ru/location_Africa/" target="_blank" data-auto="true">Африке</a>, имеет очень хорошее обоняние.
https://ria.ru/20200721/1574624881.html
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великобритания
африка
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60
великобритания, африка, камбоджа, в мире

Сумчатая крыса получила высшую награду Британии

11:31 25.09.2020 (обновлено: 13:55 25.09.2020)
1205
© REUTERS / PDSA UKГамбийская сумчатая крыса по имени Магова, участвовавшая в обнаружение неразорвавшихся наземных мин в Камбодже
Гамбийская сумчатая крыса по имени Магова, участвовавшая в обнаружение неразорвавшихся наземных мин в Камбодже - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© REUTERS / PDSA UK
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Гамбийская сумчатая крыса по имени Магова удостоилась высшей награды Великобритании для животных за обнаружение неразорвавшихся наземных мин в Камбодже, сообщает благотворительная ветеринарная организация PDSA, присуждающая награды.
Магову наградили специальной медалью PDSA Gold Medal, которая считается аналогом Креста Георга, высшей гражданской награды Великобритании, "за верность долгу, который спасает жизни, по обнаружению и обезвреживанию смертоносных наземных мин в Камбодже".
Сапер по имени Магова: гамбийскую крысу наградили за поиск мин в Камбодже
© REUTERS / PDSA UK

Магова стал первой крысой, получившей награду PDSA Gold Medal.

Гамбийская сумчатая крыса по имени Магова, участвовавшая в обнаружение неразорвавшихся наземных мин в Камбодже
1 из 8

Магова стал первой крысой, получившей награду PDSA Gold Medal.

© REUTERS / PDSA UK
© REUTERS / PDSA UK

Медаль считается аналогом Креста Георга — высшей гражданской награды Великобритании.

Гамбийская сумчатая крыса по имени Магова, участвовавшая в обнаружение неразорвавшихся наземных мин в Камбодже
2 из 8

Медаль считается аналогом Креста Георга — высшей гражданской награды Великобритании.

© REUTERS / PDSA UK
© REUTERS / PDSA UK

Награду вручили за "верность долгу, который спасает жизни, по обнаружению и обезвреживанию смертоносных наземных мин в Камбодже".

Гамбийская сумчатая крыса по имени Магова, участвовавшая в обнаружение неразорвавшихся наземных мин в Камбодже
3 из 8

Награду вручили за "верность долгу, который спасает жизни, по обнаружению и обезвреживанию смертоносных наземных мин в Камбодже".

© REUTERS / PDSA UK
© REUTERS / PDSA UK

Поиском мин Магова занимается последние семь лет.

Гамбийская сумчатая крыса по имени Магова, участвовавшая в обнаружение неразорвавшихся наземных мин в Камбодже
4 из 8

Поиском мин Магова занимается последние семь лет.

© REUTERS / PDSA UK
© REUTERS / PDSA UK

За свою карьеру он нашел 38 наземных мин и 28 неразорвавшихся боеприпасов.

Гамбийская сумчатая крыса по имени Магова, участвовавшая в обнаружение неразорвавшихся наземных мин в Камбодже
5 из 8

За свою карьеру он нашел 38 наземных мин и 28 неразорвавшихся боеприпасов.

© REUTERS / PDSA UK
© REUTERS / PDSA UK

Чтобы проверить на боеприпасы территорию размером с теннисный корт, человеку с металлоискателем нужно до четырех дней.

Гамбийская сумчатая крыса по имени Магова, участвовавшая в обнаружение неразорвавшихся наземных мин в Камбодже
6 из 8

Чтобы проверить на боеприпасы территорию размером с теннисный корт, человеку с металлоискателем нужно до четырех дней.

© REUTERS / PDSA UK
© REUTERS / PDSA UK

Магове же хватает всего получаса.

Гамбийская сумчатая крыса по имени Магова, участвовавшая в обнаружение неразорвавшихся наземных мин в Камбодже
7 из 8

Магове же хватает всего получаса.

© REUTERS / PDSA UK
© REUTERS / PDSA UK

Обучением животного занималась благотворительная организация APOPO в Танзании.

Гамбийская сумчатая крыса по имени Магова, участвовавшая в обнаружение неразорвавшихся наземных мин в Камбодже
8 из 8

Обучением животного занималась благотворительная организация APOPO в Танзании.

© REUTERS / PDSA UK
1 из 8

Магова стал первой крысой, получившей награду PDSA Gold Medal.

© REUTERS / PDSA UK
2 из 8

Медаль считается аналогом Креста Георга — высшей гражданской награды Великобритании.

© REUTERS / PDSA UK
3 из 8

Награду вручили за "верность долгу, который спасает жизни, по обнаружению и обезвреживанию смертоносных наземных мин в Камбодже".

© REUTERS / PDSA UK
4 из 8

Поиском мин Магова занимается последние семь лет.

© REUTERS / PDSA UK
5 из 8

За свою карьеру он нашел 38 наземных мин и 28 неразорвавшихся боеприпасов.

© REUTERS / PDSA UK
6 из 8

Чтобы проверить на боеприпасы территорию размером с теннисный корт, человеку с металлоискателем нужно до четырех дней.

© REUTERS / PDSA UK
7 из 8

Магове же хватает всего получаса.

© REUTERS / PDSA UK
8 из 8

Обучением животного занималась благотворительная организация APOPO в Танзании.

© REUTERS / PDSA UK
Обучением животного по нахождению мин занималась благотворительная организация APOPO в Танзании. Как сообщается на сайте организации, самец Магова весит 1,2 килограмма, его рост составляет 70 сантиметров. И хотя он "намного больше, чем обычная домашняя крыса, он достаточно легкий, чтобы не приводить в действие наземные мины".
Обнаружением мин Магова занимается последние семь лет. За свою карьеру он помог очистить от взрывных устройств более 141 тысячи квадратных метров, нашел "38 наземных мин и 28 единиц неразорвавшихся боеприпасов". Как отмечает PDSA, Магова "находит мины намного быстрее, чем человек". Так, он может проверить на наличие боеприпасов территорию размером с теннисный корт за 30 минут, в то время как человеку с металлоискателем на это понадобится до четырех дней.
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Магова стал первой крысой, получившей награду PDSA Gold Medal. Всего ее удостоились 30 животных.
Гамбийская сумчатая крыса, также известная как африканская гигантская сумчатая крыса, является одним из крупнейших представителей семейства мышеобразных. Широко распространена в Африке, имеет очень хорошее обоняние.
© Фото : APOPOИнформационный плакат организации "Развитие продуктов обнаружения противопехотных мин" (APOPO)
Информационный плакат организации Развитие продуктов обнаружения противопехотных мин (APOPO) - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : APOPO
Информационный плакат организации "Развитие продуктов обнаружения противопехотных мин" (APOPO)
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ВеликобританияАфрикаКамбоджаВ мире
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