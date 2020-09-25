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Сапер по имени Магова: гамбийскую крысу наградили за поиск мин в Камбодже
Гамбийская сумчатая крыса по имени Магова получила специальную медаль для животных за обнаружение неразорвавшихся мин в Камбодже. Отважный сапер — в фотоленте... РИА Новости, 25.09.2020
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животные
фото
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Гамбийская сумчатая крыса по имени Магова получила специальную медаль для животных за обнаружение неразорвавшихся мин в Камбодже. Отважный сапер — в фотоленте Ria.ru.
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животные, фото, фото

Сапер по имени Магова: гамбийскую крысу наградили за поиск мин в Камбодже

13:54 25.09.2020
255
Читать ria.ru в
Гамбийская сумчатая крыса по имени Магова получила специальную медаль для животных за обнаружение неразорвавшихся мин в Камбодже. Отважный сапер — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / PDSA UK

Магова стал первой крысой, получившей награду PDSA Gold Medal.

Гамбийская сумчатая крыса по имени Магова, участвовавшая в обнаружение неразорвавшихся наземных мин в Камбодже
1 из 8

Магова стал первой крысой, получившей награду PDSA Gold Medal.

© REUTERS / PDSA UK
© REUTERS / PDSA UK

Медаль считается аналогом Креста Георга — высшей гражданской награды Великобритании.

Гамбийская сумчатая крыса по имени Магова, участвовавшая в обнаружение неразорвавшихся наземных мин в Камбодже
2 из 8

Медаль считается аналогом Креста Георга — высшей гражданской награды Великобритании.

© REUTERS / PDSA UK
© REUTERS / PDSA UK

Награду вручили за "верность долгу, который спасает жизни, по обнаружению и обезвреживанию смертоносных наземных мин в Камбодже".

Гамбийская сумчатая крыса по имени Магова, участвовавшая в обнаружение неразорвавшихся наземных мин в Камбодже
3 из 8

Награду вручили за "верность долгу, который спасает жизни, по обнаружению и обезвреживанию смертоносных наземных мин в Камбодже".

© REUTERS / PDSA UK
© REUTERS / PDSA UK

Поиском мин Магова занимается последние семь лет.

Гамбийская сумчатая крыса по имени Магова, участвовавшая в обнаружение неразорвавшихся наземных мин в Камбодже
4 из 8

Поиском мин Магова занимается последние семь лет.

© REUTERS / PDSA UK
© REUTERS / PDSA UK

За свою карьеру он нашел 38 наземных мин и 28 неразорвавшихся боеприпасов.

Гамбийская сумчатая крыса по имени Магова, участвовавшая в обнаружение неразорвавшихся наземных мин в Камбодже
5 из 8

За свою карьеру он нашел 38 наземных мин и 28 неразорвавшихся боеприпасов.

© REUTERS / PDSA UK
© REUTERS / PDSA UK

Чтобы проверить на боеприпасы территорию размером с теннисный корт, человеку с металлоискателем нужно до четырех дней.

Гамбийская сумчатая крыса по имени Магова, участвовавшая в обнаружение неразорвавшихся наземных мин в Камбодже
6 из 8

Чтобы проверить на боеприпасы территорию размером с теннисный корт, человеку с металлоискателем нужно до четырех дней.

© REUTERS / PDSA UK
© REUTERS / PDSA UK

Магове же хватает всего получаса.

Гамбийская сумчатая крыса по имени Магова, участвовавшая в обнаружение неразорвавшихся наземных мин в Камбодже
7 из 8

Магове же хватает всего получаса.

© REUTERS / PDSA UK
© REUTERS / PDSA UK

Обучением животного занималась благотворительная организация APOPO в Танзании.

Гамбийская сумчатая крыса по имени Магова, участвовавшая в обнаружение неразорвавшихся наземных мин в Камбодже
8 из 8

Обучением животного занималась благотворительная организация APOPO в Танзании.

© REUTERS / PDSA UK
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