Сапер по имени Магова: гамбийскую крысу наградили за поиск мин в Камбодже
Магова стал первой крысой, получившей награду PDSA Gold Medal.
Медаль считается аналогом Креста Георга — высшей гражданской награды Великобритании.
Медаль считается аналогом Креста Георга — высшей гражданской награды Великобритании.
Награду вручили за "верность долгу, который спасает жизни, по обнаружению и обезвреживанию смертоносных наземных мин в Камбодже".
Награду вручили за "верность долгу, который спасает жизни, по обнаружению и обезвреживанию смертоносных наземных мин в Камбодже".
Поиском мин Магова занимается последние семь лет.
За свою карьеру он нашел 38 наземных мин и 28 неразорвавшихся боеприпасов.
Чтобы проверить на боеприпасы территорию размером с теннисный корт, человеку с металлоискателем нужно до четырех дней.
Чтобы проверить на боеприпасы территорию размером с теннисный корт, человеку с металлоискателем нужно до четырех дней.
Магове же хватает всего получаса.
Обучением животного занималась благотворительная организация APOPO в Танзании.