https://ria.ru/20200925/krysa-saper-1577764111.html

Сапер по имени Магова: гамбийскую крысу наградили за поиск мин в Камбодже

Гамбийская сумчатая крыса по имени Магова получила специальную медаль для животных за обнаружение неразорвавшихся мин в Камбодже. Отважный сапер — в фотоленте... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T13:54

2020-09-25T13:54

2020-09-25T13:54

животные

фото

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Гамбийская сумчатая крыса по имени Магова получила специальную медаль для животных за обнаружение неразорвавшихся мин в Камбодже. Отважный сапер — в фотоленте Ria.ru.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

животные, фото, фото