https://ria.ru/20200925/kosmodrom-1577741689.html
Патрушев осмотрел плавучий космодром "Морской старт" в Приморье
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в пятницу осмотрел плавучий космодром "Морской старт", который весной этого года был перебазирован от... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T09:10
2020-09-25T09:10
2020-09-25T09:10
s7 space
владислав филев
дальний восток
роскосмос
s7 airlines
олег кожемяко
николай патрушев
сша
экономика
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<strong>СЛАВЯНКА (Приморский край), 25 сен - РИА Новости.</strong> Секретарь Совета безопасности РФ <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Патрушев</a> в пятницу осмотрел плавучий космодром "Морской старт", который весной этого года был перебазирован от побережья <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальний Восток</a>.Патрушев поднялся на борт сборочно-командного судна, а также на саму пусковую платформу. Его сопровождал председатель совета директоров группы компаний <a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/" target="_blank" data-auto="true">S7</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladislav_Filev/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Филев</a>, который рассказывал об истории проекта, особенностях и возможностях этого космодрома.Филев и гендиректор компании <a href="http://ria.ru/organization_S7_Space/" target="_blank" data-auto="true">S7 Space</a> Сергей Савченко доложили Патрушеву о планах по развитию проекта и перспективах возобновления пусков. В мероприятии участвовали также вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Trutnev/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Трутнев</a>, глава Приморья <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kozhemjako/" target="_blank" data-auto="true">Олег Кожемяко</a>, первый замминистра финансов <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Gornin/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Горнин</a>, первый замглавы <a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a> <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Urlichich/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Урличич</a> и другие.Проект "Морской старт" создан в 1995 году. В 2016 году его приобрела группа S7, а в 2020 году комплекс был перевезен из США в Россию.
https://realty.ria.ru/20200831/litsey-1576535213.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
s7 space, владислав филев, дальний восток, роскосмос, s7 airlines, олег кожемяко, николай патрушев, сша, экономика