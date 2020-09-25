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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577789979.html
Британия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки составило 6874, это самый высокий суточный показатель с момента начала... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T18:50
2020-09-25T18:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
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<strong>ЛОНДОН, 25 сен - РИА Новости.</strong> Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> за сутки составило 6874, это самый высокий суточный показатель с момента начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны.За сутки скончались 34 человека.За предыдущие сутки диагноз был подтвержден у 6634 человек – это также был рекордный показатель с момента начала пандемии. Скончались 40 человек.Показатель распространения вируса R, по данным советников правительства по науке, повысился еще больше: до 1,2 – 1,5.Общее число заразившихся коронавирусом в стране составляет 423 236, умерли 41 936 человек.Во вторник премьер страны <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Борис Джонсон</a> объявил о серии новых ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом. Если они не помогут сдержать распространение вируса, правительство не исключает введение нового локдауна. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200925/pandemiya-1577777071.html
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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коронавирус covid-19, великобритания, в мире

Британия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса

18:50 25.09.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© AP Photo / Frank Augstein
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 25 сен - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки составило 6874, это самый высокий суточный показатель с момента начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны.
За сутки скончались 34 человека.
Знак коронавируса - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 15:50
Ученые назвали "виновников" пандемии коронавируса
За предыдущие сутки диагноз был подтвержден у 6634 человек – это также был рекордный показатель с момента начала пандемии. Скончались 40 человек.
Показатель распространения вируса R, по данным советников правительства по науке, повысился еще больше: до 1,2 – 1,5.
Общее число заразившихся коронавирусом в стране составляет 423 236, умерли 41 936 человек.
Во вторник премьер страны Борис Джонсон объявил о серии новых ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом. Если они не помогут сдержать распространение вируса, правительство не исключает введение нового локдауна.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
3053302
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияВ мире
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