https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577789979.html

Британия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки составило 6874, это самый высокий суточный показатель с момента начала... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T18:50

2020-09-25T18:50

2020-09-25T18:50

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

в мире

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<strong>ЛОНДОН, 25 сен - РИА Новости.</strong> Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> за сутки составило 6874, это самый высокий суточный показатель с момента начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны.За сутки скончались 34 человека.За предыдущие сутки диагноз был подтвержден у 6634 человек – это также был рекордный показатель с момента начала пандемии. Скончались 40 человек.Показатель распространения вируса R, по данным советников правительства по науке, повысился еще больше: до 1,2 – 1,5.Общее число заразившихся коронавирусом в стране составляет 423 236, умерли 41 936 человек.Во вторник премьер страны <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Борис Джонсон</a> объявил о серии новых ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом. Если они не помогут сдержать распространение вируса, правительство не исключает введение нового локдауна. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200925/pandemiya-1577777071.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, великобритания, в мире