https://ria.ru/20200925/koroleva-1577762475.html

Наташа Королева возмутила фанатов своим образом

Певица Наташа Королева в своем Instagram поделилась видео, на котором она исполняет новую песню "Красная помада". РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T13:10

2020-09-25T13:10

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культура

россия

шоу-бизнес

наташа королева (наталия порывай)

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Певица Наташа Королева в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CFhYAREJF8W/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> поделилась видео, на котором она исполняет новую песню "<a href="https://ria.ru/20200924/koroleva-1577724032.html" target="_blank">Красная помада</a>".На артистке надето красное в белый горох платье с откровенным вырезом и белыми кружевами. Образ артистки подолняют красные массивные серьги и алая помада.Пользователи Instagram раскритиковали наряд певицы. Так, melanyferas отметила, что песня может быть и "ничего", но в таком виде Королеву ей видеть неприятно."Раздеться осталось", — отметила status_status_and_.По мнению svetlanakostriuk, Королева "вызывающе вульгарна". С ней согласилась и kuliasovasveta, подчеркнув, что артистка к старости "такой пошлой становится"."Ну почему с годами все пошлее", — недоумевает kafysha_dv.Однако были и пользователи, которые оценили обрат артистки. Так, по словам smilewoman899, Королевой очень идет красная помада. С ней согласилась и _inna_ivanovna.Также часть комментаторов раскритиковала песню Королевой, назвав ее "глупой" и "примитивной".

https://ria.ru/20200801/1575211201.html

https://ria.ru/20200923/kamenskikh-1577684711.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шоу-бизнес, наташа королева (наталия порывай), общество