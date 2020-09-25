https://ria.ru/20200925/koroleva-1577762475.html
Наташа Королева возмутила фанатов своим образом
Певица Наташа Королева в своем Instagram поделилась видео, на котором она исполняет новую песню "Красная помада". РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:10
2020-09-25T13:10
2020-09-25T13:12
культура
россия
шоу-бизнес
наташа королева (наталия порывай)
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Певица Наташа Королева в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CFhYAREJF8W/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> поделилась видео, на котором она исполняет новую песню "<a href="https://ria.ru/20200924/koroleva-1577724032.html" target="_blank">Красная помада</a>".На артистке надето красное в белый горох платье с откровенным вырезом и белыми кружевами. Образ артистки подолняют красные массивные серьги и алая помада.Пользователи Instagram раскритиковали наряд певицы. Так, melanyferas отметила, что песня может быть и "ничего", но в таком виде Королеву ей видеть неприятно."Раздеться осталось", — отметила status_status_and_.По мнению svetlanakostriuk, Королева "вызывающе вульгарна". С ней согласилась и kuliasovasveta, подчеркнув, что артистка к старости "такой пошлой становится"."Ну почему с годами все пошлее", — недоумевает kafysha_dv.Однако были и пользователи, которые оценили обрат артистки. Так, по словам smilewoman899, Королевой очень идет красная помада. С ней согласилась и _inna_ivanovna.Также часть комментаторов раскритиковала песню Королевой, назвав ее "глупой" и "примитивной".
https://ria.ru/20200801/1575211201.html
https://ria.ru/20200923/kamenskikh-1577684711.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, шоу-бизнес, наташа королева (наталия порывай), общество
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости
. Певица Наташа Королева в своем Instagram
поделилась видео, на котором она исполняет новую песню "Красная помада
".
На артистке надето красное в белый горох платье с откровенным вырезом и белыми кружевами. Образ артистки подолняют красные массивные серьги и алая помада.
Пользователи Instagram раскритиковали наряд певицы.
Так, melanyferas отметила, что песня может быть и "ничего", но в таком виде Королеву ей видеть неприятно.
"Раздеться осталось", — отметила status_status_and_.
По мнению svetlanakostriuk, Королева "вызывающе вульгарна". С ней согласилась и kuliasovasveta, подчеркнув, что артистка к старости "такой пошлой становится".
"Ну почему с годами все пошлее", — недоумевает kafysha_dv.
Однако были и пользователи, которые оценили обрат артистки. Так, по словам smilewoman899, Королевой очень идет красная помада. С ней согласилась и _inna_ivanovna.
Также часть комментаторов раскритиковала песню Королевой, назвав ее "глупой" и "примитивной".