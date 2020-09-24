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https://ria.ru/20200924/koroleva-1577724032.html
Наташа Королева спела об изменах после скандала с Тарзаном
Певица Наташа Королева представила в Сети новую песню "Красная помада", в которой рассказывает о предательстве любимого человека и разбитом сердце. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T18:43
2020-09-24T18:43
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наташа королева (наталия порывай)
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<strong>МОСКВА, 24 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Певица Наташа Королева представила в Сети новую песню "Красная помада", в которой рассказывает о предательстве любимого человека и разбитом сердце. Релиз композиции совпал с недавней скандальной историей. Ранее СМИ <a href="https://ria.ru/20200915/koroleva-1577249731.html" target="_blank">сообщили</a>, пока Наташа Королева была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения на сумму около пяти миллионов рублей, а также три тысячи евро. Журналисты выяснили, что в отсутствие певицы к ее мужу Тарзану приходили несколько девушек, на одну из которых Королева написала заявление в полицию.Глушко уже <a href="https://ria.ru/20200914/tarzan-1577193498.html?in=t" target="_blank">высказался</a> по этому поводу. Он назвал эту информацию недостоверной: "Мы требуем прекратить любые вмешательства в нашу частную жизнь, и не допускать впредь в отношении нашей семьи никаких незаконных публикаций и иных действий". Несмотря на все страсти, которые кипят сейчас между Тарзаном и Королевой, большинство пользователей уверены, супруги разыграли этот "спектакль", чтобы пропиарить "Красную помаду", о чем слушатели написали в инстаграме. "Понятно, к чему весь этот базар про измену: продвигают новую песенку", — заявила grankina_nina; "Какой хайп, такая и песенка", — считает conservatorion_13; "Дешевый пиар, дешевая песня", — присоединилась к обсуждению otverigina.
https://ria.ru/20200801/1575211201.html
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2020
РИА Новости
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, наташа королева (наталия порывай)

Наташа Королева спела об изменах после скандала с Тарзаном

18:43 24.09.2020
3729
© Фото : страница Наташи Королевой в InstagramПевица Наташа Королева
Певица Наташа Королева - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Фото : страница Наташи Королевой в Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Певица Наташа Королева представила в Сети новую песню "Красная помада", в которой рассказывает о предательстве любимого человека и разбитом сердце.
"Каждая семья проходит через кризис, из которого одни семьи выходят преображенными, с новыми правилами и обновленной структурой семейных ролей, а другие теряют все то немногое, чем владели. В японском языке слово "кризис" состоит из двух иероглифов. Один переводится как "разрушение", второй — "шанс". Разрушение дает нам новый шанс", — описала эту работу Королева.
Релиз композиции совпал с недавней скандальной историей. Ранее СМИ сообщили, пока Наташа Королева была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения на сумму около пяти миллионов рублей, а также три тысячи евро. Журналисты выяснили, что в отсутствие певицы к ее мужу Тарзану приходили несколько девушек, на одну из которых Королева написала заявление в полицию.
Глушко уже высказался по этому поводу. Он назвал эту информацию недостоверной: "Мы требуем прекратить любые вмешательства в нашу частную жизнь, и не допускать впредь в отношении нашей семьи никаких незаконных публикаций и иных действий".
Несмотря на все страсти, которые кипят сейчас между Тарзаном и Королевой, большинство пользователей уверены, супруги разыграли этот "спектакль", чтобы пропиарить "Красную помаду", о чем слушатели написали в инстаграме.
"Понятно, к чему весь этот базар про измену: продвигают новую песенку", — заявила grankina_nina; "Какой хайп, такая и песенка", — считает conservatorion_13; "Дешевый пиар, дешевая песня", — присоединилась к обсуждению otverigina.
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КультураМузыкаНовости культурыШоу-бизнесЗнаменитостизвездыНаташа Королева (Наталия Порывай)
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