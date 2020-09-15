https://ria.ru/20200915/koroleva-1577249731.html

Наташа Королева прокомментировала сообщения об измене Тарзана

Певица Наташа Королева прокомментировала инцидент с ограблением ее квартиры, после которого в СМИ появились сообщения об изменах ее супруга Сергея Глушко,... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T10:57

2020-09-15T10:57

2020-09-15T10:57

сергей глушко (тарзан)

шоу-бизнес

наташа королева (наталия порывай)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575714642_0:110:2930:1758_1400x0_80_0_0_cffa93e828d84aa8dc69421618713c74.jpg

<strong>МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Natasha_Poryvajj/" target="_blank" data-auto="true">Наташа Королева</a> прокомментировала инцидент с ограблением ее квартиры, после которого в СМИ появились сообщения об изменах ее супруга <a href="http://ria.ru/person_sergey-glushko-tarzan/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Глушко</a>, известного под псевдонимом Тарзан.Она подтвердила, что полиция выясняет обстоятельства произошедшего, и отметила, что возникшие на этом фоне многочисленные слухи являются "бредом"."Всем этим делом занимаются правоохранительные органы", - отметила артистка в комментарии <a href="https://peopletalk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">People Talk.</a>Королева подчеркнула, что "информация, которая муссируется прессой" не имеет отношения к действительности.Ранее СМИ сообщили, что, пока Наташа Королева была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения на сумму около пяти миллионов рублей, а также три тысячи евро. Журналисты выяснили, что в отсутствие певицы к ее мужу Тарзану приходили несколько девушек, на одну из которых Королева написала заявление в полицию.Сам Тарзан назвал опубликованную информацию недостоверной и относящейся к личной и семейной тайне супругов.

https://ria.ru/20200914/tarzan-1577193498.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей глушко (тарзан), шоу-бизнес, наташа королева (наталия порывай)