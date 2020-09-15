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https://ria.ru/20200915/koroleva-1577249731.html
Наташа Королева прокомментировала сообщения об измене Тарзана
Певица Наташа Королева прокомментировала инцидент с ограблением ее квартиры, после которого в СМИ появились сообщения об изменах ее супруга Сергея Глушко,... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T10:57
2020-09-15T10:57
сергей глушко (тарзан)
шоу-бизнес
наташа королева (наталия порывай)
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<strong>МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Natasha_Poryvajj/" target="_blank" data-auto="true">Наташа Королева</a> прокомментировала инцидент с ограблением ее квартиры, после которого в СМИ появились сообщения об изменах ее супруга <a href="http://ria.ru/person_sergey-glushko-tarzan/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Глушко</a>, известного под псевдонимом Тарзан.Она подтвердила, что полиция выясняет обстоятельства произошедшего, и отметила, что возникшие на этом фоне многочисленные слухи являются "бредом"."Всем этим делом занимаются правоохранительные органы", - отметила артистка в комментарии <a href="https://peopletalk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">People Talk.</a>Королева подчеркнула, что "информация, которая муссируется прессой" не&nbsp;имеет отношения к действительности.Ранее СМИ сообщили, что, пока Наташа Королева была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения на сумму около пяти миллионов рублей, а также три тысячи евро. Журналисты выяснили, что в отсутствие певицы к ее мужу Тарзану приходили несколько девушек, на одну из которых Королева написала заявление в полицию.Сам Тарзан назвал опубликованную информацию недостоверной и относящейся к личной и семейной тайне супругов.
https://ria.ru/20200914/tarzan-1577193498.html
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сергей глушко (тарзан), шоу-бизнес, наташа королева (наталия порывай)

Наташа Королева прокомментировала сообщения об измене Тарзана

10:57 15.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Наташа Королева на концерте "Песня года"
Певица Наташа Королева на концерте Песня года - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Певица Наташа Королева прокомментировала инцидент с ограблением ее квартиры, после которого в СМИ появились сообщения об изменах ее супруга Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан.
Она подтвердила, что полиция выясняет обстоятельства произошедшего, и отметила, что возникшие на этом фоне многочисленные слухи являются "бредом".
"Всем этим делом занимаются правоохранительные органы", - отметила артистка в комментарии People Talk.
Королева подчеркнула, что "информация, которая муссируется прессой" не имеет отношения к действительности.
Ранее СМИ сообщили, что, пока Наташа Королева была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения на сумму около пяти миллионов рублей, а также три тысячи евро. Журналисты выяснили, что в отсутствие певицы к ее мужу Тарзану приходили несколько девушек, на одну из которых Королева написала заявление в полицию.
Сам Тарзан назвал опубликованную информацию недостоверной и относящейся к личной и семейной тайне супругов.
Актер Сергей Глушко - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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