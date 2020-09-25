https://ria.ru/20200925/khudoba-1577759659.html

Звезда Comedy Woman опубликовала новый снимок и напугала фанатов худобой

Звезда Comedy Woman 37-летняя Надежда Сысоева поделилась в Instagram кадрами новой фотосессии и смутила подписчиков своей излишней худобой. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T12:42

2020-09-25T12:42

2020-09-25T12:42

надежда сысоева

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Звезда Comedy Woman 37-летняя <a href="http://ria.ru/person_nadezhda-sysoeva/" target="_blank" data-auto="true">Надежда Сысоева</a> поделилась в Instagram кадрами новой фотосессии и смутила подписчиков своей излишней худобой. На снимках девушка позирует в легком платье из шелковой ткани бежевого цвета. Образ юмористки дополнили кудрявые волосы и яркий макияж. "На этом фото я напоминаю себе собаку", — пошутила Сысоева и добавила: "Борзую".Мнение поклонников артистки разделились. Одни посчитали, что звезда выглядит отлично, другие обратили внимание на ее худобу. "Немного жутковато", — написала _._a._n.n._a_._."Наденька, кушайте хорошо, пожалуйста! Чтобы мы за Вас не переживали", — попросила juliasadovnikov."Срочно, срочно к бабушке в деревню. Отъедаться", — посоветовала anna_shigol."Слишком мало мякоти в теле", — посетовала anna_ru333."А мне нравятся фото и вы, Наденька. Красивая, худенькая, всегда стройненькая, шикарная. И вообще все очень красиво и со вкусом. Люблю вашу страничку", — поддержала звезду tatyana_alex_kor."Это личное дело каждого, быть худым или толстым, тонким или широким, легким или тяжелым", — отметила tttiiitttyyy1.Ранее Сысоева не раз подвергалась критике ее тела. Она отметила, что устала отвечать на такие комментарии и добавила, что <a href="https://ria.ru/20200816/1575850250.html" target="_blank">полностью здорова</a>.

https://ria.ru/20200910/gagarina-1577060213.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

надежда сысоева, шоу-бизнес