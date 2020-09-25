https://ria.ru/20200925/kartrayt-1577795046.html

Мать рэпера Картрайта не пустили в Россию из-за коронавируса

Мать и сестра украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), тело которого в июле нашли в его квартире в Петербурге, не могут въехать в Россию из Украины... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T20:47

2020-09-25T20:47

2020-09-25T20:52

марина кохал

энди картрайт

россия

украина

в мире

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости.</strong> Мать и сестра украинского рэпера <a href="http://ria.ru/person_endi-kartrayt/" target="_blank" data-auto="true">Энди Картрайта</a> (Александра Юшко), тело которого в июле нашли в его квартире в Петербурге, не могут въехать в Россию из <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> из-за действующих ограничений в период коронавируса, сообщил РИА Новости адвокат семьи Антон Кобит."Матери и сестре отказали во въезде в РФ из-за ограничений во время пандемии коронавируса, они не могут пересечь российско-украинскую границу", - сказал Кобит.Он рассказал, что родственникам отказали во въезде сотрудники пограничной службы РФ в пункте пропуска "Новые Юрковичи" несмотря на предъявление официального письменного уведомления СО <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по Центральному району <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> о необходимости допроса.Защитник пояснил, что согласно распоряжению правительства РФ от 16 марта 2020 года N635-р., временно ограничен въезд в <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российскую Федерацию</a> иностранных граждан и лиц без гражданства, но есть ряд исключений. Так, родственники могут въехать на похороны, но для этого нужно получить свидетельство о смерти Картрайта, а его нет."Свидетельство о смерти вручается только родственникам, а как они могут его сейчас получить? Тем более, что результаты экспертизы останков тела еще не получены", - добавил Кобит.Сообщалось, что обвиняемой по делу об убийстве музыканта проходит его супруга <a href="http://ria.ru/person_marina-kokhal/" target="_blank" data-auto="true">Марина Кохал</a>.Ранее сообщилось, что по данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200911/sledovatel-1577111865.html

https://ria.ru/20200806/1575433221.html

https://ria.ru/20200804/1575330427.html

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россия

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина кохал, энди картрайт, россия, украина, в мире