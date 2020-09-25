Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200925/kartrayt-1577795046.html
Мать рэпера Картрайта не пустили в Россию из-за коронавируса
Мать и сестра украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), тело которого в июле нашли в его квартире в Петербурге, не могут въехать в Россию из Украины... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T20:47
2020-09-25T20:52
марина кохал
энди картрайт
россия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575150954_0:363:1080:971_1400x0_80_0_0_b4b8c65a686fca26932efa5c1deac44b.jpg
<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости.</strong> Мать и сестра украинского рэпера <a href="http://ria.ru/person_endi-kartrayt/" target="_blank" data-auto="true">Энди Картрайта</a> (Александра Юшко), тело которого в июле нашли в его квартире в Петербурге, не могут въехать в Россию из <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> из-за действующих ограничений в период коронавируса, сообщил РИА Новости адвокат семьи Антон Кобит."Матери и сестре отказали во въезде в РФ из-за ограничений во время пандемии коронавируса, они не могут пересечь российско-украинскую границу", - сказал Кобит.Он рассказал, что родственникам отказали во въезде сотрудники пограничной службы РФ в пункте пропуска "Новые Юрковичи" несмотря на предъявление официального письменного уведомления СО <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по Центральному району <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> о необходимости допроса.Защитник пояснил, что согласно распоряжению правительства РФ от 16 марта 2020 года N635-р., временно ограничен въезд в <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российскую Федерацию</a> иностранных граждан и лиц без гражданства, но есть ряд исключений. Так, родственники могут въехать на похороны, но для этого нужно получить свидетельство о смерти Картрайта, а его нет."Свидетельство о смерти вручается только родственникам, а как они могут его сейчас получить? Тем более, что результаты экспертизы останков тела еще не получены", - добавил Кобит.Сообщалось, что обвиняемой по делу об убийстве музыканта проходит его супруга <a href="http://ria.ru/person_marina-kokhal/" target="_blank" data-auto="true">Марина Кохал</a>.Ранее сообщилось, что по данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200911/sledovatel-1577111865.html
https://ria.ru/20200806/1575433221.html
https://ria.ru/20200804/1575330427.html
3
россия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575150954_71:370:1018:1080_1400x0_80_0_0_32ef1a184f9a43179d05544296389d0d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марина кохал, энди картрайт, россия, украина, в мире

Мать рэпера Картрайта не пустили в Россию из-за коронавируса

20:47 25.09.2020 (обновлено: 20:52 25.09.2020)
853
© Фото : @kkkartrait/InstagramРэпер Энди Картрайт
Рэпер Энди Картрайт - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : @kkkartrait/Instagram
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Мать и сестра украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), тело которого в июле нашли в его квартире в Петербурге, не могут въехать в Россию из Украины из-за действующих ограничений в период коронавируса, сообщил РИА Новости адвокат семьи Антон Кобит.
"Матери и сестре отказали во въезде в РФ из-за ограничений во время пандемии коронавируса, они не могут пересечь российско-украинскую границу", - сказал Кобит.
Рэпер Энди Картрайт с женой - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 18:42
В деле об убийстве рэпера Картрайта сменился следователь
Он рассказал, что родственникам отказали во въезде сотрудники пограничной службы РФ в пункте пропуска "Новые Юрковичи" несмотря на предъявление официального письменного уведомления СО СК по Центральному району Санкт-Петербурга о необходимости допроса.
Защитник пояснил, что согласно распоряжению правительства РФ от 16 марта 2020 года N635-р., временно ограничен въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, но есть ряд исключений. Так, родственники могут въехать на похороны, но для этого нужно получить свидетельство о смерти Картрайта, а его нет.
"Свидетельство о смерти вручается только родственникам, а как они могут его сейчас получить? Тем более, что результаты экспертизы останков тела еще не получены", - добавил Кобит.
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
6 августа, 10:36
Опубликована переписка жены Картрайта с любовницей рэпера
Сообщалось, что обвиняемой по делу об убийстве музыканта проходит его супруга Марина Кохал.
Ранее сообщилось, что по данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".
Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Рэпер Энди Картрайт - РИА Новости, 1920, 04.08.2020
4 августа, 01:07
Адвокат раскрыла новые подробности дела о гибели рэпера Картрайта
1811213
Обсудить3
Марина КохалЭнди КартрайтРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Ученики киевской гимназии во время урока
Легойда прокомментировал внесение в учебники Украины истории ПЦУ
Музыкант Андрей Макаревич
Макаревич рассказал, как переболел коронавирусом
Портрет Алексея Навального у здания клиники Шарите в Берлине
МИД заявил об "удивительных вещах на грани фантастики" в деле Навального
София Конкина
СМИ узнали о результатах вскрытия тела дочери Конкина
Марина Удгодская
Победившую на выборах уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мира
Доверенное лицо Светланы Тихановской Олег Моисеев
Члена КС белорусской оппозиции Моисеева арестовали на 20 суток
Каракас
Венесуэла начнет производить собственные системы вооружений
Космический аппарат Чанъэ-4
Ученые впервые измерили дозу облучения на поверхности Луны
Сотрудники полиции США во время протестов
В Иране предложили ввести санкции против США за убийства афроамериканцев
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал ролик с госпитализацией Валерии
Валерий Фадеев
В СПЧ уверены, что новый расчет МРОТ поможет в борьбе с бедностью
Здание парламента в Будапеште
Венгрия назвала санкции против России неразумной политикой
Новый логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве
"Сбер" ответил на обвинения в плагиате логотипа
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД заявил о политической подоплеке инцидента с Навальным
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
"Вернуть кишка тонка": Бальбек ответил на заявление Украины о Крыме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
02:06Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
02:00Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
01:41Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
01:18Разработчик рассказал, как "Новичок" повлиял бы на лечение Навального
01:13Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС
00:42Джонсон призвал "прекратить безобразные распри" для борьбы с COVID-19
00:35В Харьковской области объявили день траура из-за крушения Ан-26
00:30Глава дипломатии ЕС обратился к Зеленскому после крушения Ан-26
00:28В Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине
00:13После крушения Ан-26 возбудили дело о нарушении правил полетов
23:59Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 человек
23:57Власти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26
23:57Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
23:38Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
23:37Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
23:32В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
23:23Премьер Италии рассказал, какие возможности открывает пандемия COVID-19
23:21Названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России
23:08СМИ назвали причину крушения Ан-26 в Харьковской области
Лента новостейМолния