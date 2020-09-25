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https://ria.ru/20200925/karelin-1577740930.html
Александра Карелина выдвинули в сенаторы от Новосибирской области
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области в пятницу на первой сессии вновь избранного седьмого созыва делегировали в Совет Федерации бывшего... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T08:29
2020-09-25T08:29
александр карелин
совет федерации рф
госдума рф
новосибирская область
политика
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<strong>НОВОСИБИРСК, 25 сен – РИА Новости.</strong> Депутаты Законодательного собрания <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a> в пятницу на первой сессии вновь избранного седьмого созыва делегировали в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> бывшего депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы РФ</a>, знаменитого борца и Героя России <a href="http://ria.ru/person_AleksandrKarelin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Карелина</a>."Число голосов депутатов, поданных за Карелина Александра Александровича – 70. Большинство голосов получил Карелин Александр Александрович", - сказала председатель счетной комиссии Заксобрания Ирина Диденко. На сессии всего присутствовали 73 депутата.Карелин оказался единственной кандидатурой на пост сенатора от Законодательного собрания Новосибирской области. Других предложений в ходе первой сессии не поступило. "Наш кандидат для нас является тем человеком, который будет представлять Новосибирскую область… и как раз будет заниматься решением стратегических вопросов и задач, стоящих перед Новосибирской областью. Было принято решение консолидированно голосовать за Александра Александровича Карелина", - сказал глава фракции "Единая Россия" в Заксобрании Андрей Панферов.Ранее депутат Госдумы Александр Карелин написал заявление о досрочном сложении полномочий члена нижней палаты парламента. В нем депутат указал, что отказывается от думского мандата в связи с избранием депутатом Законодательного собрания Новосибирской области. Позже в Новосибирском региональном отделении партии "Единая Россия" сообщили о решении выдвинуть Карелина кандидатом в Совет Федерации от законодательного собрания Новосибирской области.Последние пять лет представителем парламента Новосибирской области в Совете Федерации был Владимир Лаптев.Жители Новосибирской области 11-13 сентября выбрали 76 депутатов законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва по смешанной системе - 38 депутатов по одномандатным округам и 38 по партийным спискам. Явка избирателей составила 28,16%. Из 76 депутатских мандатов заксобрания партия "Единая Россия" получила 45, КПРФ - 13, ЛДПР - шесть, "Новые люди" - три, "Родина" - два, "Справедливая Россия" - два, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" - два, самовыдвиженцы - три.
https://ria.ru/20200923/politika-1577636715.html
https://ria.ru/20200918/klintsevich-1577465970.html
https://ria.ru/20200918/senator-1577448791.html
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новосибирская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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александр карелин, совет федерации рф, госдума рф, новосибирская область, политика

Александра Карелина выдвинули в сенаторы от Новосибирской области

08:29 25.09.2020
2260
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлександр Карелин
Александр Карелин - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Александр Карелин. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 25 сен – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области в пятницу на первой сессии вновь избранного седьмого созыва делегировали в Совет Федерации бывшего депутата Госдумы РФ, знаменитого борца и Героя России Александра Карелина.
"Число голосов депутатов, поданных за Карелина Александра Александровича – 70. Большинство голосов получил Карелин Александр Александрович", - сказала председатель счетной комиссии Заксобрания Ирина Диденко. На сессии всего присутствовали 73 депутата.
Евгений Савченко - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 09:46
Бывший белгородский губернатор Савченко приступил к работе сенатором
Карелин оказался единственной кандидатурой на пост сенатора от Законодательного собрания Новосибирской области. Других предложений в ходе первой сессии не поступило. "Наш кандидат для нас является тем человеком, который будет представлять Новосибирскую область… и как раз будет заниматься решением стратегических вопросов и задач, стоящих перед Новосибирской областью. Было принято решение консолидированно голосовать за Александра Александровича Карелина", - сказал глава фракции "Единая Россия" в Заксобрании Андрей Панферов.
Ранее депутат Госдумы Александр Карелин написал заявление о досрочном сложении полномочий члена нижней палаты парламента. В нем депутат указал, что отказывается от думского мандата в связи с избранием депутатом Законодательного собрания Новосибирской области. Позже в Новосибирском региональном отделении партии "Единая Россия" сообщили о решении выдвинуть Карелина кандидатом в Совет Федерации от законодательного собрания Новосибирской области.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 20:20
Франц Клинцевич ушел с поста сенатора
Последние пять лет представителем парламента Новосибирской области в Совете Федерации был Владимир Лаптев.
Жители Новосибирской области 11-13 сентября выбрали 76 депутатов законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва по смешанной системе - 38 депутатов по одномандатным округам и 38 по партийным спискам. Явка избирателей составила 28,16%. Из 76 депутатских мандатов заксобрания партия "Единая Россия" получила 45, КПРФ - 13, ЛДПР - шесть, "Новые люди" - три, "Родина" - два, "Справедливая Россия" - два, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" - два, самовыдвиженцы - три.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 15:35Республика Татарстан
Сенатором от Татарстана стал глава Минтранса республики Сафин
7200326
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Александр КарелинСовет Федерации РФГосдума РФНовосибирская областьПолитика
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