https://ria.ru/20200925/iskusstvo-1577748934.html

Фейки в искусстве: подставные кражи, чужие фамилии, игра на аукционах

“Эту картину украли специально, чтобы завлечь посетителей”: бывали ли подобные случаи в музеях? Может ли миф о “проклятии” повысить цену на полотно? Вместе с арт-консультантом Денисом Лукашиным выясняем, как на рынок попало множество ненастоящих “Шишкиных”. И зачем художники придумывают, что их картины висят в коллекциях знаменитостей.

2020-09-25T12:00

2020-09-25T12:00

2020-09-25T12:00

не верю!

подкаст

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577748544_3:0:638:357_1400x0_80_0_0_360125fd8fdf1de1657dff6024ed1507.jpg

Фейки в искусстве: подставные кражи, чужие фамилии, игра на аукционах “Эту картину украли специально, чтобы завлечь посетителей”: бывали ли подобные случаи в музеях? Может ли миф о “проклятии” повысить цену на полотно? Вместе с арт-консультантом Денисом Лукашиным выясняем, как на рынок попало множество ненастоящих “Шишкиных”. И зачем художники придумывают, что их картины висят в коллекциях знаменитостей.

Увидеть шедевры, которые реально были украдены, уничтожены или потеряны, можно в нашем VR-проекте <strong><u><a href="https://ria.ru/20191025/1559657556.html">"Музей исчезнувших картин"</a></u> . </strong> <strong>01:40</strong> Кража картины как пиар-акция. Бывает ли такое на самом деле<strong>04:00</strong> Как на рынок попали “картины Шишкина”, написанные не им<strong>07:55</strong> “Эту работу купил Абрамович”. Как появляются фейки о том, что чью-то картину купил известный человек <strong>17:50</strong> “Страшное проклятие” повышает цену? <strong>19:00</strong> C какими арт-фейками мы сами сталкиваемся в сети <strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —<a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8E/id1495298830?l=en">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL25lLXZlcnl1LnhtbA">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/9847072">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/vc/2584228">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/ne-veryu">Soundstream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></strong>Эпизод подготовили Наталия Шашина, Игорь Кривицкий и Артём БуфтякМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. <a href="https://ankt.cc/vRVx0k">Пройдите опрос</a> и расскажите о своих впечатлениях<strong>Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами:</strong> <strong><a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a></strong>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст