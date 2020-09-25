https://ria.ru/20200925/iskander-1577772380.html

"Искандеры" провели пуски крылатых ракет на учениях "Кавказ-2020"

Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" провели пуски крылатых ракет в ходе основного этапа стратегических учений "Кавказ-2020" на полигоне... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T14:54

2020-09-25T14:54

2020-09-25T14:54

новое оружие россии

искандер-м

капустин яр (космодром)

астраханская область

безопасность

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<strong>ПОЛИГОН КАПУСТИН ЯР (Астраханская обл.), 25 сен - РИА Новости.</strong> Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" провели пуски крылатых ракет в ходе основного этапа стратегических учений "Кавказ-2020" на полигоне <a href="https://ria.ru/civicstructure_Kapustin_JAr_kosmodrom" target="_blank">Капустин Яр</a>, рассказали журналистам в Минобороны РФ.Согласно сценарию учений, артиллерия коалиционной группировки войск перед контрударом основных сил нанесла массированный огневой удар по пунктам управления и критически важным объектам условного противника. Для этого были задействованы два дивизиона оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", дивизион тактических ракетных комплексов "Точка-У", реактивный артиллерийский дивизион "Торнадо-С", 17 артиллерийских дивизионов, из них восемь реактивных и девять гаубичных."В целях уничтожения пунктов управления и критически важных объектов противника расчетами комплексов "Искандер-М" и "Точка-У" были осуществлены практические пуски двух крылатых, трех аэробаллистических оперативно-тактических ракет и трех тактических аэробаллистических ракет", - уточнили в военном ведомстве.По позиции оперативно-тактических ракетных комплексов противника нанес удар дивизион реактивных систем залпового огня "Торнадо-С".ОТРК "Искандер-М" предназначен для уничтожения критически важных объектов противника на дальностях до 500 километров с высокой точностью. Скорость полета ракеты составляет около шести скоростей звука. Комплекс на сегодняшний день является лучшим оперативно-тактическим ракетным комплексом в своем классе.РСЗО "Торнадо-С" имеют более высокую эффективность за счет новой системы управления огнем и нового компьютеризированного баллистического вычислителя. Новые современные управляемые боеприпасы используют навигационную систему ГЛОНАСС, превращающую "Торнадо-С" в высокоточное оружие.Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank" data-auto="true">Валерия Герасимова</a>. Участие в них принимают около 80 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тыс. военных шести зарубежных стран -- Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. К эпизодам, подпадающим под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, планируется привлечь до 12,9 тысячи военнослужащих.

https://ria.ru/20200925/ucheniya-1577770273.html

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астраханская область

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Самые яркие моменты с учений "Кавказ-2020" Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020", в которых принимают участие около 80 тысяч человек, проходят на территории Южного военного округа с 21 по 26 сентября. Это завершающий этап комплекса мероприятий боевой подготовки Вооруженных сил РФ. Проводятся они под руководством первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова. Основные действия проходят на полигонах "Прудбой", "Ашулук", "Капустин Яр", а также на наземных авиационных полигонах "Арзгирский" и "Копанской". Кроме этого, группировки Черноморского флота и Каспийской флотилии совместно с военными кораблями других стран разыграли эпизоды действий в акваториях Черного и Каспийского морей. 2020-09-25T14:54 true PT1M00S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

искандер-м, капустин яр (космодром), астраханская область, безопасность