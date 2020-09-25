https://ria.ru/20200925/inauguratsiya-1577727348.html

"Спросите у разведки". Что произошло на инаугурации Лукашенко

Внезапную инаугурацию Александра Лукашенко на Западе назвали тайной. Да хоть таинством — это наше внутреннее дело, ответил президент Белоруссии. Он присягнул на РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T08:00

2020-09-25T08:00

2020-09-25T08:06

протесты в белоруссии

доминик рааб

ситуация на украине

лидия ермошина

александр лукашенко

мид украины

евросоюз

мид кнр

минск

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Антон Лисицын. </strong>Внезапную инаугурацию Александра Лукашенко на Западе назвали тайной. Да хоть таинством — это наше внутреннее дело, ответил президент Белоруссии. Он присягнул на Конституции перед высшими чиновниками и силовиками. Узнав о церемонии из интернета, на улицы городов вновь вышли протестующие. Как теперь может измениться тактика оппозиции — разбиралось РИА Новости.Донор стабильностиО церемонии заранее не объявляли, присутствовали там только высокие должностные лица и члены парламента. Дипломатов не пригласили — по крайней мере, никто из них об этом не сообщил. Лукашенко положил правую руку на Конституцию, произнес присягу на белорусском языке и подписал акт. Глава ЦИК Лидия Ермошина вручила ему удостоверение главы государства.В инаугурационной <a href="http://president.gov.by/ru/news_ru/view/tseremonija-inauguratsii-prezidenta-respubliki-belarus-24574/" target="_blank">речи</a> переизбранный президент много рассуждал о ситуации в стране. Признал, что нынешний год — проблемный для белорусской государственности. Говорил о беспрецедентном вызове "отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств". "Но мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные, — где "цветная революция" не состоялась", — заверил он собравшихся.Позднее, выступая перед военнослужащими, Лукашенко развил эту мысль. По его словам, Белоруссия, устояв "перед массированным воздействием технологий", станет "донором стабильности". С кем республика ею поделится, президент не уточнил.Он сообщил военным, что Белоруссия вместе с братьями-россиянами продемонстрировала мощь Вооруженных сил. У страны "есть армия, которая стоит вровень с одной из сильнейших армий нашей планеты — российской".Обратившись к избирателям, лидер Белоруссии подчеркнул, что не может бросить граждан, которые "связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей".Лукашенко также сделал акцент на том, что белорусы — состоявшаяся нация. Напомнил: независимость республика обрела "легко и неожиданно", и это долгое время не ценили. "Пусть Беларусь по мировым меркам совсем молодое независимое государство, но белорусы как нация уже не дети, мы — народ", — добавил президент.Вечерний эфирВ мировых столицах отреагировали по-разному. Так, Госдепартамент США <a href="https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577684111.html" target="_blank">информировал</a>, что не считает лидера Белоруссии законно избранным."Тайная инаугурация подрывает репутацию Лукашенко. Сфальсифицированные результаты — мошенничество против белорусского народа", — написал в микроблоге <a href="https://twitter.com/DominicRaab/status/1308852598393495552" target="_blank">Twitter</a> министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Евросоюз выпустил <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200924/lukashenko-1577689886.html" target="_blank">коммюнике</a> о том, что не признает итоги президентских выборов.Теперь Лукашенко не может рассчитывать на демократическую легитимность, заявил представитель германского правительства Штеффен Зайберт. В том же духе высказался Киев. Как отметили украинские наблюдатели, комментарии МИД Украины поступили только после начала рабочего дня в Вашингтоне. "Особое удивление вызывает поведение наших украинских соседей, которые уже даже не пытаются закамуфлировать несамостоятельность в принятии внешнеполитических решений", — <a href="https://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/bb177bb5b3377dc2.html" target="_blank">ответило</a> Министерство иностранных дел Белоруссии.Благожелательный отклик пришел из Пекина. Власти КНР уважают выбор белорусского народа, сообщил официальный представитель МИД республики Ван Вэньбинь.Лукашенко не оставил без внимания комментарии из-за рубежа. "По законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство..." — иронизировал он.И продолжил: "А где же их разведка, где же цэрэушники, немецкая разведка? Поляки здесь пешком ходят тысячами. Они куда смотрели? Поэтому пускай у разведчиков своих спросят, чего же они им не доложили".Китайскому послу Цуй Цимину скромность церемонии Лукашенко <a href="http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-chrezvychajnym-i-polnomochnym-poslom-knr-v-belarusi-tsuj-tsiminom-24576/" target="_blank">объяснил</a> так: "Я не придаю инаугурации — это не первая моя инаугурация — какого-то такого великого фантомного значения. Обычная рабочая ситуация". Правда, он подтвердил, что кортеж изменил традиционный маршрут, чтобы не спровоцировать несанкционированных митингов.В прямом эфире ничего не показали. Хотя в законе написано, что "церемония принесения присяги президентом транслируется по республиканскому телевидению и радио". Запись пустили только вечером, когда начались митинги. В Минске люди <a href="https://ex-press.by/rubrics/obshhestvo/2020/09/23/uxodite-segodnya-budet-bolno-v-minske-proxodit-akciya-protesta-po-sluchayu-inauguracii-est-ranenye-foto-video" target="_blank">вышли</a> на проспект Победителей, правоохранители разгоняли толпу водометами, распыляли красящее вещество. Демонстранты предположили, что милиционеры их так помечают.Необходимые формальностиГлава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан, анализируя риторику Лукашенко, отмечает: тот будто все еще ведет предвыборную борьбу. "Задача президента — не делить граждан на своих и чужих избирателей, а консолидировать общество. А он называет оппонентов маргиналами, наймитами, безработными. Эти слова звучат и в адрес айтишников, и рабочих "Беларуськалия", — подчеркивает эксперт."Не знаю, кто посоветовал Александру Григорьевичу так организовать мероприятие, но создалось впечатление, что электорат ему уже не нужен. Можно было собрать многотысячный митинг, выступить перед людьми — они бы искренне радовались. Те, кто придумал такой формат инаугурации, льют воду на мельницу противников президента. Словно он хочет сказать: "Я вас опасаюсь, скрываюсь от вас", — указывает Лизан.И добавляет: продолжение "партизанщины" может вызвать раскол в обществе. "Если в таком же ключе пойдет обсуждение и принятие конституционной реформы — законов, которые меняют взаимоотношения президента и парламента, — то размежевание усилится. Митингующие не свергли власть, а власть ни в чем не убедила улицу".В перспективе это чревато тем, что начнется самоорганизация протестующих на уровне домов и микрорайонов. Оппозиционная часть общества мобилизуется, а сторонники власти расслабятся, считает Лизан. В результате противники Лукашенко добьются реванша на ближайших же выборах — например, местных.Директор совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейгерман уверен, что Лукашенко или организаторы инаугурации не посылали обществу никаких специальных сигналов. "Такой формат — вынужденный. Ни он, ни его окружение не хотели, чтобы во время церемонии за окнами дворца шли митинги. Скорее всего, именно поэтому мероприятие провели внезапно, с минимальными формальностями", — объясняет эксперт."Этот инфоповод оппозиция использовала по максимуму, чтобы укрепить повестку "Нас боятся", — продолжает он. — Но вспышка недовольства никак не влияет на общую динамику демонстраций. Протесты все еще децентрализованы, нет единой политической линии. А это фундаментально важно".Инаугурацией, по мнению Прейгермана, Лукашенко хотел завершить затянувшийся период избирательной кампании и закрыть вопрос о легитимности, который поднимают Запад и оппозиция. Белорусский лидер показал: лично для него наступает новый этап политического сезона — от обсуждения навязанной темы перевыборов он переходит к конституционным реформам, о которых сам говорил. И здесь власть может вступить в диалог с разными частями общества.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

доминик рааб, ситуация на украине, лидия ермошина, александр лукашенко, мид украины, евросоюз, мид кнр, минск, белоруссия, сша, в мире