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Путин обратится к участникам Форума регионов в Минске
В графике президента РФ Владимира Путина пока нет поездки на Форум регионов в Минск, но к участникам форума глава государства так или иначе обратится, заявил... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:52
2020-09-25T13:17
александр лукашенко
совет федерации рф
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
политика
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> В графике президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> пока нет поездки на Форум регионов в Минск, но к участникам форума глава государства так или иначе обратится, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Представитель Кремля напомнил, что также было принято решение активизировать прямые контакты по линии регионов, и такие контакты уже начались и будут продолжаться.Он добавил, что о том, в каком формате президент РФ обратиться к участникам Форума регионов, сообщат дополнительно.VII Форум регионов Белоруссии и России пройдет 28-29 сентября в Минске и Минской области. Ранее вице-спикер верхней палаты парламента (Совета республики) Белоруссии Анатолий Исаченко сообщал, что стороны планируют заключить контракты на 750 миллионов долларов. Он также говорил, что президенты Белоруссии и России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> и Владимир Путин приглашены на пленарное заседание форума регионов двух стран, формат участия прорабатывается.Делегация <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> 29 сентября вылетит в Минск для участия в пленарном заседании форума регионов, накануне пройдут заседания секций и межпарламентской комиссии в дистанционном формате, сообщал вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.
https://ria.ru/20200923/rapota-1577658648.html
https://ria.ru/20200922/politika-1577624627.html
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александр лукашенко, совет федерации рф, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, политика

Путин обратится к участникам Форума регионов в Минске

12:52 25.09.2020 (обновлено: 13:17 25.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравляет военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. 28 мая 2020
Президент РФ Владимир Путин поздравляет военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. 28 мая 2020 - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина пока нет поездки на Форум регионов в Минск, но к участникам форума глава государства так или иначе обратится, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, пока точного решения нет, пока в графике нет такой поездки. Но тем не менее, вы знаете, что подготовку к тому форуму два президента обсуждали в Сочи. И так или иначе президент Путин обратится к участникам этого форума", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, поедет ли президент в Минск на Форум регионов.
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 14:33Союзное государство
Госсекретарь Союзного государства Рапота посетит форум регионов в Минске
Представитель Кремля напомнил, что также было принято решение активизировать прямые контакты по линии регионов, и такие контакты уже начались и будут продолжаться.
Он добавил, что о том, в каком формате президент РФ обратиться к участникам Форума регионов, сообщат дополнительно.
VII Форум регионов Белоруссии и России пройдет 28-29 сентября в Минске и Минской области. Ранее вице-спикер верхней палаты парламента (Совета республики) Белоруссии Анатолий Исаченко сообщал, что стороны планируют заключить контракты на 750 миллионов долларов. Он также говорил, что президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин приглашены на пленарное заседание форума регионов двух стран, формат участия прорабатывается.
Делегация Совета Федерации 29 сентября вылетит в Минск для участия в пленарном заседании форума регионов, накануне пройдут заседания секций и межпарламентской комиссии в дистанционном формате, сообщал вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.
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Александр ЛукашенкоСовет Федерации РФДмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияПолитика
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