Путин обратится к участникам Форума регионов в Минске
12:52 25.09.2020 (обновлено: 13:17 25.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравляет военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. 28 мая 2020
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина пока нет поездки на Форум регионов в Минск, но к участникам форума глава государства так или иначе обратится, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, пока точного решения нет, пока в графике нет такой поездки. Но тем не менее, вы знаете, что подготовку к тому форуму два президента обсуждали в Сочи. И так или иначе президент Путин обратится к участникам этого форума", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, поедет ли президент в Минск на Форум регионов.
Представитель Кремля напомнил, что также было принято решение активизировать прямые контакты по линии регионов, и такие контакты уже начались и будут продолжаться.
Он добавил, что о том, в каком формате президент РФ обратиться к участникам Форума регионов, сообщат дополнительно.
VII Форум регионов Белоруссии и России пройдет 28-29 сентября в Минске и Минской области. Ранее вице-спикер верхней палаты парламента (Совета республики) Белоруссии Анатолий Исаченко сообщал, что стороны планируют заключить контракты на 750 миллионов долларов. Он также говорил, что президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин приглашены на пленарное заседание форума регионов двух стран, формат участия прорабатывается.
Делегация Совета Федерации 29 сентября вылетит в Минск для участия в пленарном заседании форума регионов, накануне пройдут заседания секций и межпарламентской комиссии в дистанционном формате, сообщал вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.