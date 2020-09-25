https://ria.ru/20200925/forum-1577761040.html

Путин обратится к участникам Форума регионов в Минске

В графике президента РФ Владимира Путина пока нет поездки на Форум регионов в Минск, но к участникам форума глава государства так или иначе обратится, заявил... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T12:52

2020-09-25T12:52

2020-09-25T13:17

александр лукашенко

совет федерации рф

дмитрий песков

владимир путин

белоруссия

политика

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> В графике президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> пока нет поездки на Форум регионов в Минск, но к участникам форума глава государства так или иначе обратится, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Представитель Кремля напомнил, что также было принято решение активизировать прямые контакты по линии регионов, и такие контакты уже начались и будут продолжаться.Он добавил, что о том, в каком формате президент РФ обратиться к участникам Форума регионов, сообщат дополнительно.VII Форум регионов Белоруссии и России пройдет 28-29 сентября в Минске и Минской области. Ранее вице-спикер верхней палаты парламента (Совета республики) Белоруссии Анатолий Исаченко сообщал, что стороны планируют заключить контракты на 750 миллионов долларов. Он также говорил, что президенты Белоруссии и России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> и Владимир Путин приглашены на пленарное заседание форума регионов двух стран, формат участия прорабатывается.Делегация <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> 29 сентября вылетит в Минск для участия в пленарном заседании форума регионов, накануне пройдут заседания секций и межпарламентской комиссии в дистанционном формате, сообщал вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.

https://ria.ru/20200923/rapota-1577658648.html

https://ria.ru/20200922/politika-1577624627.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, совет федерации рф, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, политика