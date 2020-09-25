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https://ria.ru/20200925/facebook-1577795888.html
Захарова прокомментировала блокировку российских аккаунтов в Facebook
Блокировка российских аккаунтов в социальной сети Facebook является элементом моделирования информационного пространства и вмешательством в дела страны,... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T21:24
2020-09-25T22:59
facebook
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Блокировка российских аккаунтов в социальной сети <a href="https://ria.ru/tag_organization_Facebook" target="_blank">Facebook </a>является элементом моделирования информационного пространства и вмешательством в дела страны, сообщила официальный представитель МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Facebook в четверг объявил о блокировке трех сетей аккаунтов из России в связи с нарушением ее "политики в отношении иностранного или правительственного вмешательства". Посольство России в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> обвинило Facebook в цензуре и призвало администрацию соцсети перестать уклоняться от обсуждения проблем с российскими властями."То, что действительно требует фокусировки, это те действия, которые предпринимает компания (Facebook. — Прим. ред.) &lt;...&gt; по зачистке информационного пространства, а это и есть зачистка. Можно называть цензурой, можно называть как угодно — но мы понимаем, о чем идет речь", — сказала <a href="http://ria.ru/person_Mark_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Захарова</a> в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".Как отметила представитель МИД, компания выступила с публичным заявлением о том, что администрация сервиса "обезвредила" три группы учетных записей из России. "Обезвредила. То есть уже создается, таким образом, ощущение, что есть некие агрессивные действия со стороны <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> в отношении Соединенных Штатов, общества, пользователей и так далее. И вот эта компания стоит на страже неких чуть ли не глобальных интересов нации, народа в преддверие важнейшего события — выборов президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Это и есть формирование общественного мнения", — пояснила ЗахароваПо ее словам, блокировка аккаунтов является "элементом формирования информационной повестки". "Если раньше под цензурой понимался только запрет некой информации на ее публикацию, то сегодня цензура пошла куда дальше, она стала не только и не столько элементом запрета, сколько моделированием информационного пространства. А теперь главный вопрос: моделирования какого пространства? Американского? Мне кажется, уже речь идет именно об элементах вмешательства в наши дела, потому что речь идет о блокировке наших информационных ресурсов", — заключила представитель МИД.Пресс-служба Facebook 1 сентября сообщила об удалении группы из 13 аккаунтов и двух страниц за нарушение правил сервиса о предотвращении иностранного вмешательства. Сообщается, что они были связаны с российским "Агентством интернет-исследований". Отмечается, что Facebook начал расследование в отношении деятельности этих аккаунтов на основании данных, предоставленных <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a>. Пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> сообщила о блокировке пяти аккаунтов. Позже МИД России призвал Facebook и Twitter пересмотреть свою политику.В июле официальный сайт <a href="http://ria.ru/organization_telekanal_Cargrad/" target="_blank" data-auto="true">телеканала "Царьград"</a> сообщил, что принадлежащий американской <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> видеосервис <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> заблокировал аккаунт сетевого издания "Царьград". Позже в Google пояснили, что блокировка связана с "законом о санкциях и соблюдением правил торговли".YouTube также заблокировал аккаунты информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Также Google ограничил на территории России распространения на YouTube фильма <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-rogatkin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Рогаткина</a> "Беслан".Всего, по данным открытых источников, в последние годы около 200 русскоязычных каналов помещены администраторами видеохостинга в черный список.
https://ria.ru/20200925/blokirovka-1577740464.html
https://ria.ru/20200903/sotsseti-1576693215.html
https://ria.ru/20200213/1564656702.html
Рашен Тудей тоже банят по черному, если критикуешь правление Спасителя Отечества. Так что, не вижу разницы. Кремлевские пропагандисты такие же лицемеры, как и все прочие.
89
И меня забанили на израильских сайтах, потому что правда глаза колет.
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РИА Новости
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facebook, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире

Захарова прокомментировала блокировку российских аккаунтов в Facebook

21:24 25.09.2020 (обновлено: 22:59 25.09.2020)
8465
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Блокировка российских аккаунтов в социальной сети Facebook является элементом моделирования информационного пространства и вмешательством в дела страны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Facebook в четверг объявил о блокировке трех сетей аккаунтов из России в связи с нарушением ее "политики в отношении иностранного или правительственного вмешательства". Посольство России в Вашингтоне обвинило Facebook в цензуре и призвало администрацию соцсети перестать уклоняться от обсуждения проблем с российскими властями.
Страница Facebook - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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Посольство назвало блокировку российских Facebook аккаунтов абсурдной
"То, что действительно требует фокусировки, это те действия, которые предпринимает компания (Facebook. — Прим. ред.) <...> по зачистке информационного пространства, а это и есть зачистка. Можно называть цензурой, можно называть как угодно — но мы понимаем, о чем идет речь", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Как отметила представитель МИД, компания выступила с публичным заявлением о том, что администрация сервиса "обезвредила" три группы учетных записей из России. "Обезвредила. То есть уже создается, таким образом, ощущение, что есть некие агрессивные действия со стороны Российской Федерации в отношении Соединенных Штатов, общества, пользователей и так далее. И вот эта компания стоит на страже неких чуть ли не глобальных интересов нации, народа в преддверие важнейшего события — выборов президента США. Это и есть формирование общественного мнения", — пояснила Захарова
По ее словам, блокировка аккаунтов является "элементом формирования информационной повестки". "Если раньше под цензурой понимался только запрет некой информации на ее публикацию, то сегодня цензура пошла куда дальше, она стала не только и не столько элементом запрета, сколько моделированием информационного пространства. А теперь главный вопрос: моделирования какого пространства? Американского? Мне кажется, уже речь идет именно об элементах вмешательства в наши дела, потому что речь идет о блокировке наших информационных ресурсов", — заключила представитель МИД.
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МИД призвал Facebook и Twitter соблюдать международные нормы
Пресс-служба Facebook 1 сентября сообщила об удалении группы из 13 аккаунтов и двух страниц за нарушение правил сервиса о предотвращении иностранного вмешательства. Сообщается, что они были связаны с российским "Агентством интернет-исследований". Отмечается, что Facebook начал расследование в отношении деятельности этих аккаунтов на основании данных, предоставленных ФБР. Пресс-служба Twitter сообщила о блокировке пяти аккаунтов. Позже МИД России призвал Facebook и Twitter пересмотреть свою политику.
В июле официальный сайт телеканала "Царьград" сообщил, что принадлежащий американской Google видеосервис YouTube заблокировал аккаунт сетевого издания "Царьград". Позже в Google пояснили, что блокировка связана с "законом о санкциях и соблюдением правил торговли".
YouTube также заблокировал аккаунты информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Также Google ограничил на территории России распространения на YouTube фильма Александра Рогаткина "Беслан".
Всего, по данным открытых источников, в последние годы около 200 русскоязычных каналов помещены администраторами видеохостинга в черный список.
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FacebookМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
Популярные комментарии
Рашен Тудей тоже банят по черному, если критикуешь правление Спасителя Отечества. Так что, не вижу разницы. Кремлевские пропагандисты такие же лицемеры, как и все прочие.
25 сентября, 21:47
Sobaka SobakaSobaka Sobaka
27300158
И меня забанили на израильских сайтах, потому что правда глаза колет.
25 сентября, 21:55
ludmila emaletdinovaludmila emaletdinova
640002
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