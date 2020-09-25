https://ria.ru/20200925/facebook-1577795888.html

Захарова прокомментировала блокировку российских аккаунтов в Facebook

Блокировка российских аккаунтов в социальной сети Facebook является элементом моделирования информационного пространства и вмешательством в дела страны,... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T21:24

2020-09-25T21:24

2020-09-25T22:59

facebook

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Блокировка российских аккаунтов в социальной сети <a href="https://ria.ru/tag_organization_Facebook" target="_blank">Facebook </a>является элементом моделирования информационного пространства и вмешательством в дела страны, сообщила официальный представитель МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Facebook в четверг объявил о блокировке трех сетей аккаунтов из России в связи с нарушением ее "политики в отношении иностранного или правительственного вмешательства". Посольство России в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> обвинило Facebook в цензуре и призвало администрацию соцсети перестать уклоняться от обсуждения проблем с российскими властями."То, что действительно требует фокусировки, это те действия, которые предпринимает компания (Facebook. — Прим. ред.) <...> по зачистке информационного пространства, а это и есть зачистка. Можно называть цензурой, можно называть как угодно — но мы понимаем, о чем идет речь", — сказала <a href="http://ria.ru/person_Mark_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Захарова</a> в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".Как отметила представитель МИД, компания выступила с публичным заявлением о том, что администрация сервиса "обезвредила" три группы учетных записей из России. "Обезвредила. То есть уже создается, таким образом, ощущение, что есть некие агрессивные действия со стороны <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> в отношении Соединенных Штатов, общества, пользователей и так далее. И вот эта компания стоит на страже неких чуть ли не глобальных интересов нации, народа в преддверие важнейшего события — выборов президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Это и есть формирование общественного мнения", — пояснила ЗахароваПо ее словам, блокировка аккаунтов является "элементом формирования информационной повестки". "Если раньше под цензурой понимался только запрет некой информации на ее публикацию, то сегодня цензура пошла куда дальше, она стала не только и не столько элементом запрета, сколько моделированием информационного пространства. А теперь главный вопрос: моделирования какого пространства? Американского? Мне кажется, уже речь идет именно об элементах вмешательства в наши дела, потому что речь идет о блокировке наших информационных ресурсов", — заключила представитель МИД.Пресс-служба Facebook 1 сентября сообщила об удалении группы из 13 аккаунтов и двух страниц за нарушение правил сервиса о предотвращении иностранного вмешательства. Сообщается, что они были связаны с российским "Агентством интернет-исследований". Отмечается, что Facebook начал расследование в отношении деятельности этих аккаунтов на основании данных, предоставленных <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a>. Пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> сообщила о блокировке пяти аккаунтов. Позже МИД России призвал Facebook и Twitter пересмотреть свою политику.В июле официальный сайт <a href="http://ria.ru/organization_telekanal_Cargrad/" target="_blank" data-auto="true">телеканала "Царьград"</a> сообщил, что принадлежащий американской <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> видеосервис <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> заблокировал аккаунт сетевого издания "Царьград". Позже в Google пояснили, что блокировка связана с "законом о санкциях и соблюдением правил торговли".YouTube также заблокировал аккаунты информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Также Google ограничил на территории России распространения на YouTube фильма <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-rogatkin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Рогаткина</a> "Беслан".Всего, по данным открытых источников, в последние годы около 200 русскоязычных каналов помещены администраторами видеохостинга в черный список.

https://ria.ru/20200925/blokirovka-1577740464.html

https://ria.ru/20200903/sotsseti-1576693215.html

https://ria.ru/20200213/1564656702.html

Sobaka Sobaka Рашен Тудей тоже банят по черному, если критикуешь правление Спасителя Отечества. Так что, не вижу разницы. Кремлевские пропагандисты такие же лицемеры, как и все прочие. 89

ludmila emaletdinova И меня забанили на израильских сайтах, потому что правда глаза колет. 64

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире