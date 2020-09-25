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Глава Евросовета призвал наказать виновных в Белоруссии и деле Навального
Президент Европейского совета Шарль Мишель в видеовыступлении на Генассамблее ООН призвал избегать безнаказанности в Белоруссии и в ситуации с Алексеем... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T18:10
2020-09-25T18:10
шарль мишель
александр лукашенко
генеральная ассамблея оон
алексей навальный
европейский совет
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 25 сен - РИА Новости.</strong> Президент Европейского совета <a href="https://ria.ru/person__71" target="_blank">Шарль Мишель</a> в видеовыступлении на Генассамблее ООН призвал избегать безнаказанности в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> и в ситуации с <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексеем Навальным</a>.Генассамблея ООН проходит с 22 по 29 сентября в формате заранее записанных видеовыступлений.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_" target="_blank">ОЗХО</a> по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20200925/sanktsii-1577755585.html
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шарль мишель, александр лукашенко, генеральная ассамблея оон, алексей навальный, европейский совет, белоруссия, в мире

Глава Евросовета призвал наказать виновных в Белоруссии и деле Навального

18:10 25.09.2020
2180
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Президент Европейского совета Шарль Мишель в видеовыступлении на Генассамблее ООН призвал избегать безнаказанности в Белоруссии и в ситуации с Алексеем Навальным.

"В Белоруссии последние президентские выборы были сфальсифицированы. Мы не признаем результатов и осуждаем жестокое подавление оппозиции и демонстраций. Репрессии и запугивание должны прекратиться, а все виновные должны быть привлечены к ответственности… Борьба с безнаказанностью также означает требование независимого и заслуживающего доверия расследования в случае с отравлением с применением химического оружия российского оппозиционного лидера Навального", - сказал Мишель.

Генассамблея ООН проходит с 22 по 29 сентября в формате заранее записанных видеовыступлений.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 11:53Протесты в Белоруссии
Лукашенко отреагировал на возможное введение санкций против Белоруссии
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 11:27
Сенаторы в США предложили санкции против России из-за Навального
933011875
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Шарль МишельАлександр ЛукашенкоГенеральная Ассамблея ООНАлексей НавальныйЕвропейский советБелоруссияВ мире
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