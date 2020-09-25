https://ria.ru/20200925/burya-1577753041.html

Синоптики "отменили" магнитные бури 27 сентября

Магнитной бури, которую синоптики прогнозировали на 27 сентября, не будет, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T11:34

2020-09-25T11:34

2020-09-25T15:22

космос - риа наука

российская академия наук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150221/61/1502216186_0:115:821:577_1400x0_80_0_0_9a42146460d212352b98e76d187f1b8f.jpg

<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Магнитной бури, которую синоптики прогнозировали на 27 сентября, не будет, сообщается на <a href="http://sites.lebedev.ru/ru/LRAS/" target="_blank">сайте</a> Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>.Ранее специалисты предупреждали о слабой магнитной буре — уровня G1. Теперь же, как уточнили в лаборатории, 26 и 28 сентября магнитосфера будет возбужденной, а 27-го — спокойной.Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных.Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность, обычно вызывающая магнитные бури, может привести к тому, что полярные сияния будут видны на более южных широтах, чем обычно.

2

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, российская академия наук