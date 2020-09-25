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Синоптики "отменили" магнитные бури 27 сентября
Магнитной бури, которую синоптики прогнозировали на 27 сентября, не будет, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T11:34
2020-09-25T15:22
космос - риа наука
российская академия наук
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Магнитной бури, которую синоптики прогнозировали на 27 сентября, не будет, сообщается на <a href="http://sites.lebedev.ru/ru/LRAS/" target="_blank">сайте</a> Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>.Ранее специалисты предупреждали о слабой магнитной буре — уровня G1. Теперь же, как уточнили в лаборатории, 26 и 28 сентября магнитосфера будет возбужденной, а 27-го — спокойной.Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных.Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность, обычно вызывающая магнитные бури, может привести к тому, что полярные сияния будут видны на более южных широтах, чем обычно.
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РИА Новости
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космос - риа наука, российская академия наук

Синоптики "отменили" магнитные бури 27 сентября

11:34 25.09.2020 (обновлено: 15:22 25.09.2020)
4599
© NASA / GSFC/TRACEВспышка на солнце
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© NASA / GSFC/TRACE
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Магнитной бури, которую синоптики прогнозировали на 27 сентября, не будет, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
Ранее специалисты предупреждали о слабой магнитной буре — уровня G1. Теперь же, как уточнили в лаборатории, 26 и 28 сентября магнитосфера будет возбужденной, а 27-го — спокойной.
Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных.
Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность, обычно вызывающая магнитные бури, может привести к тому, что полярные сияния будут видны на более южных широтах, чем обычно.
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Космос - РИА НаукаРоссийская академия наук
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