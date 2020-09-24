https://ria.ru/20200924/dezinformatsiya-1577697155.html

МИД обвинил Запад в дезинформации вокруг ситуации с Навальным

Задача массированной дезинформационной кампании Запада вокруг ситуации с Алексеем Навальным - не выявление причин произошедшего, а вмешательство в дела России,... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T11:42

2020-09-24T11:42

2020-09-24T13:23

следственный комитет россии (ск рф)

совет федерации рф

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

швеция

москва

берлин (город)

госпитализация алексея навального

алексей навальный

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Задача массированной дезинформационной кампании Запада вокруг ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> - не выявление причин произошедшего, а вмешательство в дела России, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Илья Тимохов."Надо отметить, что та массированная дезинформационная кампания, которая была развернута на Западе вокруг ситуации с Алексеем Навальным, она явно свидетельствует о том, что основной задачей ее инициаторы, судя по всему, видят не в заботе о здоровье российского гражданина и выяснении истинных причин его госпитализации, а во вмешательстве во внутренние дела России путем оказания влияния на ее внутриполитические процессы, а также мобилизация санкционных настроений", - сказал Тимохов на заседании временной комиссии <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.По его словам, к таким выводам подталкивает спекулятивный характер антироссийской риторики западных официальных лиц, "в основе которой на данный момент лежат лишь необоснованные домыслы и голословные обвинения"."Это обвинения направлены не куда-то в российскую медиасферу, а конкретно в адрес российских властей", - отметил Тимохов. Он добавил, что западные политики без оглядки на международно-правовые и элементарные нравственные нормы занимаются манипулированием фактами и подменой понятий.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20200924/navalnyy-1577691347.html

https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577665959.html

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швеция

москва

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), госпитализация алексея навального, алексей навальный, в мире