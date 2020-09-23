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Сервис ВТБ Мои Инвестиции теперь доступен абонентам ВТБ Мобайл в роуминге
ВТБ открыл клиентам ВТБ Мобайл бесплатный доступ к приложению ВТБ Мои Инвестиции при нулевом балансе, в том числе в роуминге, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T15:04
2020-09-23T15:04
втб
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> открыл клиентам ВТБ Мобайл бесплатный доступ к приложению ВТБ Мои Инвестиции при нулевом балансе, в том числе в роуминге, сообщает пресс-служба банка.Пользователи приложения теперь могут торговать из любой точки мира, пользоваться сервисами брокера и при этом не платить за трафик. На тех же условиях доступны возможность просмотра отчетов и подачи поручений в личном кабинете брокера ВТБ и доступ на брокерский сайт ВТБ, говорится в сообщении. Оформить SIM-карту ВТБ Мобайл можно в офисах банка в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> и <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>, либо оформить доставку на сайте мобильного оператора."В ВТБ Мои Инвестиции пользователи получают доступ к полному спектру инструментов на 33 биржах по всему миру, включая собственные фонды со стоимостью пая от 1 рубля. Рады, что удалось дать еще одно преимущество для наших клиентов. Теперь им не нужно беспокоится о трафике, совершая операции в заграничных поездках", — привели в пресс-службе комментарий главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента, руководителя департамента брокерского обслуживания ВТБ Владимира Потапова.Как отметили в пресс-службе, число активных пользователей ВТБ Мои Инвестиции с начала 2020 года выросло в 2 раза — до 350 тысяч человек, ежедневно инвест платформу используют более 160 тысяч клиентов, дневной оборот совершаемых в сервисе сделок превышает 30 миллиардов рублей.ВТБ Мои Инвестиции два года подряд признается лучшим инвестиционным приложением Рунета (премия <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_associacija_ehlektronnykh_kommunikacijj/" target="_blank" data-auto="true">РАЭК</a>). Также по итогам 2019 года оно стало лучшим приложением брокерской компании по версии Investfunds Awards.
https://ria.ru/20200813/1575752691.html
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Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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втб, новости компаний - экономика

Сервис ВТБ Мои Инвестиции теперь доступен абонентам ВТБ Мобайл в роуминге

15:04 23.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. ВТБ открыл клиентам ВТБ Мобайл бесплатный доступ к приложению ВТБ Мои Инвестиции при нулевом балансе, в том числе в роуминге, сообщает пресс-служба банка.
Пользователи приложения теперь могут торговать из любой точки мира, пользоваться сервисами брокера и при этом не платить за трафик. На тех же условиях доступны возможность просмотра отчетов и подачи поручений в личном кабинете брокера ВТБ и доступ на брокерский сайт ВТБ, говорится в сообщении. Оформить SIM-карту ВТБ Мобайл можно в офисах банка в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, либо оформить доставку на сайте мобильного оператора.
"В ВТБ Мои Инвестиции пользователи получают доступ к полному спектру инструментов на 33 биржах по всему миру, включая собственные фонды со стоимостью пая от 1 рубля. Рады, что удалось дать еще одно преимущество для наших клиентов. Теперь им не нужно беспокоится о трафике, совершая операции в заграничных поездках", — привели в пресс-службе комментарий главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента, руководителя департамента брокерского обслуживания ВТБ Владимира Потапова.
Как отметили в пресс-службе, число активных пользователей ВТБ Мои Инвестиции с начала 2020 года выросло в 2 раза — до 350 тысяч человек, ежедневно инвест платформу используют более 160 тысяч клиентов, дневной оборот совершаемых в сервисе сделок превышает 30 миллиардов рублей.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 13.08.2020
13 августа, 17:59
В "ВТБ Мои Инвестиции" появились виртуальные помощники: панда, лис и тигр
ВТБ Мои Инвестиции два года подряд признается лучшим инвестиционным приложением Рунета (премия РАЭК). Также по итогам 2019 года оно стало лучшим приложением брокерской компании по версии Investfunds Awards.
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ВТБНовости компаний - Экономика
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