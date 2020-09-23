https://ria.ru/20200923/servis-1577661063.html

Сервис ВТБ Мои Инвестиции теперь доступен абонентам ВТБ Мобайл в роуминге

ВТБ открыл клиентам ВТБ Мобайл бесплатный доступ к приложению ВТБ Мои Инвестиции при нулевом балансе, в том числе в роуминге, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T15:04

2020-09-23T15:04

2020-09-23T15:04

втб

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> открыл клиентам ВТБ Мобайл бесплатный доступ к приложению ВТБ Мои Инвестиции при нулевом балансе, в том числе в роуминге, сообщает пресс-служба банка.Пользователи приложения теперь могут торговать из любой точки мира, пользоваться сервисами брокера и при этом не платить за трафик. На тех же условиях доступны возможность просмотра отчетов и подачи поручений в личном кабинете брокера ВТБ и доступ на брокерский сайт ВТБ, говорится в сообщении. Оформить SIM-карту ВТБ Мобайл можно в офисах банка в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> и <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>, либо оформить доставку на сайте мобильного оператора."В ВТБ Мои Инвестиции пользователи получают доступ к полному спектру инструментов на 33 биржах по всему миру, включая собственные фонды со стоимостью пая от 1 рубля. Рады, что удалось дать еще одно преимущество для наших клиентов. Теперь им не нужно беспокоится о трафике, совершая операции в заграничных поездках", — привели в пресс-службе комментарий главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента, руководителя департамента брокерского обслуживания ВТБ Владимира Потапова.Как отметили в пресс-службе, число активных пользователей ВТБ Мои Инвестиции с начала 2020 года выросло в 2 раза — до 350 тысяч человек, ежедневно инвест платформу используют более 160 тысяч клиентов, дневной оборот совершаемых в сервисе сделок превышает 30 миллиардов рублей.ВТБ Мои Инвестиции два года подряд признается лучшим инвестиционным приложением Рунета (премия <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_associacija_ehlektronnykh_kommunikacijj/" target="_blank" data-auto="true">РАЭК</a>). Также по итогам 2019 года оно стало лучшим приложением брокерской компании по версии Investfunds Awards.

https://ria.ru/20200813/1575752691.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, новости компаний - экономика