США ввели новые санкции против России
17:19 23.09.2020 (обновлено: 18:47 23.09.2020)
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ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки ввели санкции против восьми граждан России и выходцев из нее, а также нескольких организаций, сообщается на сайте американского Минфина.
Как отмечается, такое решение приняли в связи с киберпреступлениями, вмешательством в выборы в США и из-за ситуации на Украине.
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"Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) предпринял новые действия против сети связанного с Кремлем российского деятеля Евгения Пригожина, нанеся удар по фирмам и физическим лицам, работающих в интересах Пригожина с целью расширения влияния России в Центральной Африканской Республике. Одновременно OFAC нацелен на тех, кто прямо поддерживал российскую Федеральную службу безопасности, а также тех, кто оказывал поддержку лицам, помогавшим внесенным в списки российским игрокам избегать американских санкций", — говорится в пресс-релизе ведомства.
Среди попавших в санкционные списки — россияне Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучумова и Владислав Занин (все они из Санкт-Петербурга); Александр Кузин, Дмитрий Сытый и Евгений Ходотов проживают в Центрально-Африканской Республике, а Никита Ковалевский — в Финляндии (у него есть финское гражданство).
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Также в перечне — расположенные в Финляндии компании Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY. По данным американского Минфина, все они находятся по одному и тому же адресу. Кроме того, под санкции попали Lobaye Invest из ЦАР, ООО "М-Финанс" и АО "НПП ПТ "Океанос" из Санкт-Петербурга.
Lobaye Invest и "М-Финанс" занимаются добычей драгоценных металлов в ЦАР. "Океанос", по данным Минфина США, предоставляла снаряжение для подводного плавания ФСБ, в том числе в Крыму, а Optima Freight закупала такое оборудование для службы в обход санкций. Руководитель этой компании Никита Ковалевский также возглавляет три другие организации из Финляндии: ACEX, GCH Finland и Unicum Trade.
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