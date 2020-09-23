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https://ria.ru/20200923/sanktsii-1577669584.html
США ввели новые санкции против России
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против восьми граждан России и выходцев из нее, а также нескольких организаций, сообщается на сайте американского... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T17:19
2020-09-23T18:47
россия
министерство финансов сша
финляндия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Соединенные Штаты Америки</a> ввели санкции против восьми граждан России и выходцев из нее, а также нескольких организаций, сообщается на сайте американского Минфина.Как отмечается, такое решение приняли в связи с киберпреступлениями, вмешательством в выборы в США и из-за ситуации на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>."Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) предпринял новые действия против сети связанного с Кремлем российского деятеля Евгения Пригожина, нанеся удар по фирмам и физическим лицам, работающих в интересах Пригожина с целью расширения влияния России в Центральной Африканской Республике. Одновременно OFAC нацелен на тех, кто прямо поддерживал российскую Федеральную службу безопасности, а также тех, кто оказывал поддержку лицам, помогавшим внесенным в списки российским игрокам избегать американских санкций", — говорится в пресс-релизе ведомства.Среди попавших в санкционные списки — россияне Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучумова и Владислав Занин (все они из <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>); Александр Кузин, Дмитрий Сытый и Евгений Ходотов проживают в Центрально-Африканской Республике, а Никита Ковалевский — в Финляндии (у него есть финское гражданство). Также в перечне — расположенные в Финляндии компании Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY. По данным американского Минфина, все они находятся по одному и тому же адресу. Кроме того, под санкции попали Lobaye Invest из <a href="http://ria.ru/location_Central_African_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЦАР</a>, ООО "М-Финанс" и АО "НПП ПТ "Океанос" из Санкт-Петербурга.Lobaye Invest и "М-Финанс" занимаются добычей драгоценных металлов в ЦАР. "Океанос", по данным Минфина США, предоставляла снаряжение для подводного плавания ФСБ, в том числе в Крыму, а Optima Freight закупала такое оборудование для службы в обход санкций. Руководитель этой компании Никита Ковалевский также возглавляет три другие организации из Финляндии: ACEX, GCH Finland и Unicum Trade.
https://ria.ru/20200914/sanktsii-1577227251.html
https://ria.ru/20200717/1574474235.html
https://ria.ru/20200922/sanktsii-1577592049.html
Ну и замечательно. Санкции же только на пользу, как говорил царь
306
Вроде суды в США не нашли доказательств вмешательства в выборы в США 2016 года со стороны РФ. Они что там штампуют санкции просто так? Тогда какой смысл в них? Если их вводят при любом раскладе, будем бомбить Белый дом или нет, все равно же санкции введут!
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россия
финляндия
сша
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россия, министерство финансов сша, финляндия, сша, в мире

США ввели новые санкции против России

17:19 23.09.2020 (обновлено: 18:47 23.09.2020)
43129
© РИА Новости / Сергей МамонтовЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки ввели санкции против восьми граждан России и выходцев из нее, а также нескольких организаций, сообщается на сайте американского Минфина.
Как отмечается, такое решение приняли в связи с киберпреступлениями, вмешательством в выборы в США и из-за ситуации на Украине.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
14 сентября, 17:42
В конгрессе США заявили о проблемах с принятием санкций против России
"Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) предпринял новые действия против сети связанного с Кремлем российского деятеля Евгения Пригожина, нанеся удар по фирмам и физическим лицам, работающих в интересах Пригожина с целью расширения влияния России в Центральной Африканской Республике. Одновременно OFAC нацелен на тех, кто прямо поддерживал российскую Федеральную службу безопасности, а также тех, кто оказывал поддержку лицам, помогавшим внесенным в списки российским игрокам избегать американских санкций", — говорится в пресс-релизе ведомства.
Среди попавших в санкционные списки — россияне Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучумова и Владислав Занин (все они из Санкт-Петербурга); Александр Кузин, Дмитрий Сытый и Евгений Ходотов проживают в Центрально-Африканской Республике, а Никита Ковалевский — в Финляндии (у него есть финское гражданство).
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 17.07.2020
17 июля, 06:09
В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
Также в перечне — расположенные в Финляндии компании Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY. По данным американского Минфина, все они находятся по одному и тому же адресу. Кроме того, под санкции попали Lobaye Invest из ЦАР, ООО "М-Финанс" и АО "НПП ПТ "Океанос" из Санкт-Петербурга.
Lobaye Invest и "М-Финанс" занимаются добычей драгоценных металлов в ЦАР. "Океанос", по данным Минфина США, предоставляла снаряжение для подводного плавания ФСБ, в том числе в Крыму, а Optima Freight закупала такое оборудование для службы в обход санкций. Руководитель этой компании Никита Ковалевский также возглавляет три другие организации из Финляндии: ACEX, GCH Finland и Unicum Trade.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 12:25
В Кремле считают, что США впали в санкционную зависимость
203581111079260
Обсудить82
РоссияМинистерство финансов СШАФинляндияСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну и замечательно. Санкции же только на пользу, как говорил царь
23 сентября, 17:59
Агент ГосдепаАгент Госдепа
8747186157
Вроде суды в США не нашли доказательств вмешательства в выборы в США 2016 года со стороны РФ. Они что там штампуют санкции просто так? Тогда какой смысл в них? Если их вводят при любом раскладе, будем бомбить Белый дом или нет, все равно же санкции введут!
23 сентября, 17:54
Dimon ТрамповDimon Трампов
1791815121
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