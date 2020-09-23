https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577637378.html

Навального выписали из стационара клиники "Шарите"

Алексея Навального во вторник выписали из стационара берлинской клиники "Шарите". РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T10:08

2020-09-23T10:08

2020-09-23T10:52

госпитализация алексея навального

здоровье - общество

алексей навальный

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577550450_0:0:1201:676_1400x0_80_0_0_85742192ebd0dbf67f040ce84f88546f.jpg

<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/">Алексея Навального</a> во вторник выписали из стационара берлинской клиники "Шарите". Как отметили в "Шарите", лечащие врачи допускают полное выздоровление Навального. По их словам, о каких-либо "отдаленных последствиях тяжелого отравления" пока нельзя судить. Инцидент с Алексеем НавальнымУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Создателю Фонда борьбы (ФБК) с коррупцией стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, поскольку на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал его нетранспортабельным). С тех пор основатель ФБК находился в берлинской клинике "Шарите". Власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/">Франции</a>. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ.Вскоре в официальном аккаунте Навального в Instagram появилось заявление, что сразу после его госпитализации соратники вызвали адвоката и сделали опись всего, что было в номере томского отеля Xander Hotel (там останавливалась команда ФБК), а обнаруженное упаковали для дальнейшей передачи следствию. Как утверждается в посте, в итоге на бутылках воды немецкие специалисты и нашли следы "Новичка".При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.<em>Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента</em>

https://ria.ru/20200923/beseda-1577631626.html

https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577625244.html

https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577258235.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, здоровье - общество, алексей навальный, в мире