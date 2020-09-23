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Навального выписали из стационара клиники "Шарите"
Алексея Навального во вторник выписали из стационара берлинской клиники "Шарите". РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T10:08
2020-09-23T10:52
госпитализация алексея навального
здоровье - общество
алексей навальный
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/">Алексея Навального</a> во вторник выписали из стационара берлинской клиники "Шарите". Как отметили в "Шарите", лечащие врачи допускают полное выздоровление Навального. По их словам, о каких-либо "отдаленных последствиях тяжелого отравления" пока нельзя судить. Инцидент с Алексеем НавальнымУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Создателю Фонда борьбы (ФБК) с коррупцией стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, поскольку на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал его нетранспортабельным). С тех пор основатель ФБК находился в берлинской клинике "Шарите". Власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/">Франции</a>. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ.Вскоре в официальном аккаунте Навального в Instagram появилось заявление, что сразу после его госпитализации соратники вызвали адвоката и сделали опись всего, что было в номере томского отеля Xander Hotel (там останавливалась команда ФБК), а обнаруженное упаковали для дальнейшей передачи следствию. Как утверждается в посте, в итоге на бутылках воды немецкие специалисты и нашли следы "Новичка".При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.<em>Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента</em>
https://ria.ru/20200923/beseda-1577631626.html
https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577625244.html
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госпитализация алексея навального, здоровье - общество, алексей навальный, в мире

Навального выписали из стационара клиники "Шарите"

10:08 23.09.2020 (обновлено: 10:52 23.09.2020)
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© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social MediaАлексей Навальный в клинике "Шарите" в Берлине
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Алексея Навального во вторник выписали из стационара берлинской клиники "Шарите".

"Состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что оказание неотложной помощи можно было прекратить. Алексей Навальный лечился в "Шарите" 32 дня, из них 24 дня — в реанимации", — говорится в заявлении медучреждения.

Как отметили в "Шарите", лечащие врачи допускают полное выздоровление Навального. По их словам, о каких-либо "отдаленных последствиях тяжелого отравления" пока нельзя судить.

Инцидент с Алексеем Навальным

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю Фонда борьбы (ФБК) с коррупцией стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.
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Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в Германию, поскольку на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал его нетранспортабельным). С тех пор основатель ФБК находился в берлинской клинике "Шарите".
Власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.
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Вскоре в официальном аккаунте Навального в Instagram появилось заявление, что сразу после его госпитализации соратники вызвали адвоката и сделали опись всего, что было в номере томского отеля Xander Hotel (там останавливалась команда ФБК), а обнаруженное упаковали для дальнейшей передачи следствию. Как утверждается в посте, в итоге на бутылках воды немецкие специалисты и нашли следы "Новичка".
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
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