https://ria.ru/20200922/zyuganov-1577593737.html

Зюганов раскритиковал слова Жириновского о некрополе на Красной площади

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского перенести захоронения с Красной площади, назвав его... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T12:46

2020-09-22T12:46

2020-09-22T12:46

лдпр

кпрф

геннадий зюганов

владимир жириновский

общество

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Председатель КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> раскритиковал предложение лидера <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Жириновского</a> перенести захоронения с Красной площади, назвав его провокатором.Жириновский на прошлой неделе в очередной раз призвал перенести все захоронения с Красной площади."Что предлагает господин Жириновский? Тут выступал в прошлый раз. Прийти на Красную площадь и раскопать некрополь, где 30 с лишним маршалов и генералов, обеспечивших нашу победу. И предлагает в год 75-летия (Победы) он это делать? В год ленинского юбилея, который отмечает вся планета? Это еще один провокатор с самыми последними словами", - сказал Зюганов журналистам.

https://ria.ru/20200918/lenin-1577467589.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лдпр, кпрф, геннадий зюганов, владимир жириновский, общество