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Зюганов раскритиковал слова Жириновского о некрополе на Красной площади
Председатель КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского перенести захоронения с Красной площади, назвав его... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:46
2020-09-22T12:46
лдпр
кпрф
геннадий зюганов
владимир жириновский
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Председатель КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> раскритиковал предложение лидера <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Жириновского</a> перенести захоронения с Красной площади, назвав его провокатором.Жириновский на прошлой неделе в очередной раз призвал перенести все захоронения с Красной площади."Что предлагает господин Жириновский? Тут выступал в прошлый раз. Прийти на Красную площадь и раскопать некрополь, где 30 с лишним маршалов и генералов, обеспечивших нашу победу. И предлагает в год 75-летия (Победы) он это делать? В год ленинского юбилея, который отмечает вся планета? Это еще один провокатор с самыми последними словами", - сказал Зюганов журналистам.
https://ria.ru/20200918/lenin-1577467589.html
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лдпр, кпрф, геннадий зюганов, владимир жириновский, общество

Зюганов раскритиковал слова Жириновского о некрополе на Красной площади

12:46 22.09.2020
3786
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
 Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского перенести захоронения с Красной площади, назвав его провокатором.
Жириновский на прошлой неделе в очередной раз призвал перенести все захоронения с Красной площади.
"Что предлагает господин Жириновский? Тут выступал в прошлый раз. Прийти на Красную площадь и раскопать некрополь, где 30 с лишним маршалов и генералов, обеспечивших нашу победу. И предлагает в год 75-летия (Победы) он это делать? В год ленинского юбилея, который отмечает вся планета? Это еще один провокатор с самыми последними словами", - сказал Зюганов журналистам.
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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ЛДПРКПРФГеннадий ЗюгановВладимир ЖириновскийОбщество
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