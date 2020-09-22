https://ria.ru/20200922/uzhestochenie-1577620277.html

В Совфеде согласны с ужесточением наказания для педофилов

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский считает, что за преступления против детей нужно ужесточать ответственность вплоть до пожизненного РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T18:46

2020-09-22T18:46

2020-09-22T20:05

глонасс (система навигации)

сергей миронов

валерий рязанский

совет федерации рф

справедливая россия

госдума рф

антон беляков

рыбинск

общество

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Первый замглавы социального комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Rjazanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Рязанский</a> считает, что за преступления против детей нужно ужесточать ответственность вплоть до пожизненного заключения.Ранее лидер "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> предложил радикально ужесточить наказание за тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних в связи с трагедией в <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинске</a>. Говоря об ужесточении наказания, Миронов напомнил о своем призыве к смертной казни за убийство детей и проекте СР о химической кастрации педофилов. В пресс-службе СР РИА Новости сообщили, что "Справедливая Россия" готовит соответствующий законопроект."За убийство ребенка нужно давать высшую меру наказания, которая есть, — пожизненное заключение", — сказал РИА Новости Рязанский во вторник.Кроме того, по его словам, можно предусмотреть целый комплекс мер, направленный на нейтрализацию педофилов, "включая химическую кастрацию".Ранее экс-сенатор <a href="http://ria.ru/person_Anton_Beljakov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Беляков</a> вносил в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроект о принудительной химической кастрации за преступления сексуальной направленности против детей, однако документ так и не был принят. Также Беляков предлагал отслеживать педофилов-рецидивистов с помощью электронных браслетов системы <a href="http://ria.ru/product_/" target="_blank" data-auto="true">ГЛОНАСС</a>, однако и эта инициатива не получила поддержки депутатов и не была рассмотрена.Сейчас процедуру химической кастрации могут осуществить с согласия самого преступника.

https://ria.ru/20200922/pletneva-1577616859.html

https://ria.ru/20200922/obschestvo-1577615196.html

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рыбинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глонасс (система навигации), сергей миронов, валерий рязанский, совет федерации рф, справедливая россия, госдума рф, антон беляков, рыбинск, общество