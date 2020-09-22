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В Совфеде согласны с ужесточением наказания для педофилов
Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский считает, что за преступления против детей нужно ужесточать ответственность вплоть до пожизненного РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T18:46
2020-09-22T20:05
глонасс (система навигации)
сергей миронов
валерий рязанский
совет федерации рф
справедливая россия
госдума рф
антон беляков
рыбинск
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Первый замглавы социального комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Rjazanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Рязанский</a> считает, что за преступления против детей нужно ужесточать ответственность вплоть до пожизненного заключения.Ранее лидер "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> предложил радикально ужесточить наказание за тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних в связи с трагедией в <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинске</a>. Говоря об ужесточении наказания, Миронов напомнил о своем призыве к смертной казни за убийство детей и проекте СР о химической кастрации педофилов. В пресс-службе СР РИА Новости сообщили, что "Справедливая Россия" готовит соответствующий законопроект."За убийство ребенка нужно давать высшую меру наказания, которая есть, — пожизненное заключение", — сказал РИА Новости Рязанский во вторник.Кроме того, по его словам, можно предусмотреть целый комплекс мер, направленный на нейтрализацию педофилов, "включая химическую кастрацию".Ранее экс-сенатор <a href="http://ria.ru/person_Anton_Beljakov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Беляков</a> вносил в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроект о принудительной химической кастрации за преступления сексуальной направленности против детей, однако документ так и не был принят. Также Беляков предлагал отслеживать педофилов-рецидивистов с помощью электронных браслетов системы <a href="http://ria.ru/product_/" target="_blank" data-auto="true">ГЛОНАСС</a>, однако и эта инициатива не получила поддержки депутатов и не была рассмотрена.Сейчас процедуру химической кастрации могут осуществить с согласия самого преступника.
https://ria.ru/20200922/pletneva-1577616859.html
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глонасс (система навигации), сергей миронов, валерий рязанский, совет федерации рф, справедливая россия, госдума рф, антон беляков, рыбинск, общество

В Совфеде согласны с ужесточением наказания для педофилов

18:46 22.09.2020 (обновлено: 20:05 22.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель комитета по соцполитике Валерий Рязанский
Руководитель комитета по соцполитике Валерий Рязанский - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский считает, что за преступления против детей нужно ужесточать ответственность вплоть до пожизненного заключения.
Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил радикально ужесточить наказание за тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних в связи с трагедией в Рыбинске. Говоря об ужесточении наказания, Миронов напомнил о своем призыве к смертной казни за убийство детей и проекте СР о химической кастрации педофилов. В пресс-службе СР РИА Новости сообщили, что "Справедливая Россия" готовит соответствующий законопроект.
"За убийство ребенка нужно давать высшую меру наказания, которая есть, — пожизненное заключение", — сказал РИА Новости Рязанский во вторник.
Кроме того, по его словам, можно предусмотреть целый комплекс мер, направленный на нейтрализацию педофилов, "включая химическую кастрацию".
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Ранее экс-сенатор Антон Беляков вносил в Госдуму законопроект о принудительной химической кастрации за преступления сексуальной направленности против детей, однако документ так и не был принят. Также Беляков предлагал отслеживать педофилов-рецидивистов с помощью электронных браслетов системы ГЛОНАСС, однако и эта инициатива не получила поддержки депутатов и не была рассмотрена.
Сейчас процедуру химической кастрации могут осуществить с согласия самого преступника.
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ГЛОНАСС (система навигации)Сергей МироновВалерий РязанскийСовет Федерации РФСправедливая РоссияГосдума РФАнтон БеляковРыбинскОбщество
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