Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200922/twitter-1577583563.html
Twitter запустил кампанию, призывающую голосовать на выборах в США
Сеть микроблогов Twitter запустила кампанию, побуждающую американцев принять участие в президентских выборах США в рамках беспрецедентных усилий операторов... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T10:04
2020-09-22T10:04
дональд трамп
джо байден
сша
twitter
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150047/52/1500475249_0:104:3500:2073_1400x0_80_0_0_3b1e565511830fd5d6d9740a872429c3.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Сеть микроблогов <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> запустила кампанию, побуждающую американцев принять участие в президентских выборах <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в рамках беспрецедентных усилий операторов социальных сетей по увеличению явки избирателей, сообщает газета <a href="https://www.usatoday.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">USA Today</a>.Ранее сообщалось, что Facebook запустил новую кампанию, помогающую американцам зарегистрироваться для голосования и побудить людей отдать свой голос на президентских выборах в США.Как передает издание, во вторник, в Национальный день регистрации избирателей, каждый пользователь Twitter в США получит напоминание, призывающее зарегистрироваться в качестве избирателей или подтвердить свою регистрацию через TurboVote, онлайн программу от беспартийной некоммерческой организации Democracy Works.Кроме того, push-уведомление будет направлять пользователей в Twitter Moment, где можно изучить дополнительную информацию о регистрации избирателей. Также Twitter возьмет на себя продвижение тенденции с помощью ресурсов для регистрации от сайта TurboVote. Компания также будет использовать эмоджи Twitter-хэштега со специальными хэштегами #NationalVoterRegistrationDay (Национальный день регистрации избирателей – ред.) and #VoteReady (готов проголосовать – ред.).Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, нынешний президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом в президенты от Демократической партии США <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.
https://ria.ru/20200921/facebook-1577550402.html
https://ria.ru/20200910/vybory-1577065989.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150047/52/1500475249_300:0:3201:2176_1400x0_80_0_0_ea385a57e607b73399932c567f1f5b5a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, сша, twitter, технологии, в мире

Twitter запустил кампанию, призывающую голосовать на выборах в США

10:04 22.09.2020
305
© REUTERS / Kacper Pempel/Illustration/File PhotoЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© REUTERS / Kacper Pempel/Illustration/File Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Сеть микроблогов Twitter запустила кампанию, побуждающую американцев принять участие в президентских выборах США в рамках беспрецедентных усилий операторов социальных сетей по увеличению явки избирателей, сообщает газета USA Today.
Ранее сообщалось, что Facebook запустил новую кампанию, помогающую американцам зарегистрироваться для голосования и побудить людей отдать свой голос на президентских выборах в США.
Избиратель на участке для предварительного голосования в США - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 14:31
Facebook запустил кампанию, мотивирующую на голосование на выборах в США
Как передает издание, во вторник, в Национальный день регистрации избирателей, каждый пользователь Twitter в США получит напоминание, призывающее зарегистрироваться в качестве избирателей или подтвердить свою регистрацию через TurboVote, онлайн программу от беспартийной некоммерческой организации Democracy Works.
Кроме того, push-уведомление будет направлять пользователей в Twitter Moment, где можно изучить дополнительную информацию о регистрации избирателей. Также Twitter возьмет на себя продвижение тенденции с помощью ресурсов для регистрации от сайта TurboVote. Компания также будет использовать эмоджи Twitter-хэштега со специальными хэштегами #NationalVoterRegistrationDay (Национальный день регистрации избирателей – ред.) and #VoteReady (готов проголосовать – ред.).
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, нынешний президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом в президенты от Демократической партии США Джо Байденом.
Штаб-квартира Google в Маунтин-Вью, штат Калифорния - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 22:46
Google изменит работу поисковика перед выборами в США
150004
Обсудить0
Дональд ТрампДжо БайденСШАTwitterТехнологииВ мире
Рекомендуем
Нефтяная качалка в Республике Татарстан
Ресурсодобывающие компании будут возмещать убытки коренным народам
Влияние коронавируса на лимфоциты
Reuters сообщил об иммунитете к COVID-19 у переболевших лихорадкой денге
Автомобили скорой помощи на территории Омской БСМП №1
После ДТП в Хабаровском крае госпитализировали 15 человек
Невеста основателя сайта разоблачений WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис
Невеста Ассанжа хочет жить в Австралии в случае гарантии безопасности
Место ДТП в Хабаровском крае
В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали 45 человек
Консервированные овощи
Роспотребнадзор предупредил об опасности домашних консервов
Кадр из сериала Александровский сад
Опубликованы кадры с места гибели актера Дмитрия Жулина
Врач
Названы симптомы, требующие срочного обследования у онколога
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны подало иск к подмосковному производителю ракет
Сварка стыка газопровода Сила Сибири
"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири" после профилактики
Переход с аналогового на цифровое телевещание
Раскрыт новый способ мошенничества
Здание Центрального банка РФ
ЦБ подал иск к экс-руководителям Бинбанка на 284 миллиарда рублей
Эдвард Сноуден
CNN: Сноуден выплатит США пять миллионов долларов c продажи своей книги
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
СМИ узнало, почему в Германии не возбудят уголовное дело по Навальному
Автомобили МЧС в Иркутской области
В Иркутской области восстановили электроснабжение после землетрясения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Сервисы каршеринга заявили о невозможности вычислить пьяного водителя
03:00Универсальный природный антибиотик из России может изменить медицину
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
Лента новостейМолния