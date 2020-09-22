https://ria.ru/20200922/twitter-1577583563.html
Twitter запустил кампанию, призывающую голосовать на выборах в США
Сеть микроблогов Twitter запустила кампанию, побуждающую американцев принять участие в президентских выборах США в рамках беспрецедентных усилий операторов... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T10:04
2020-09-22T10:04
2020-09-22T10:04
дональд трамп
джо байден
сша
twitter
технологии
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Сеть микроблогов <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> запустила кампанию, побуждающую американцев принять участие в президентских выборах <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в рамках беспрецедентных усилий операторов социальных сетей по увеличению явки избирателей, сообщает газета <a href="https://www.usatoday.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">USA Today</a>.Ранее сообщалось, что Facebook запустил новую кампанию, помогающую американцам зарегистрироваться для голосования и побудить людей отдать свой голос на президентских выборах в США.Как передает издание, во вторник, в Национальный день регистрации избирателей, каждый пользователь Twitter в США получит напоминание, призывающее зарегистрироваться в качестве избирателей или подтвердить свою регистрацию через TurboVote, онлайн программу от беспартийной некоммерческой организации Democracy Works.Кроме того, push-уведомление будет направлять пользователей в Twitter Moment, где можно изучить дополнительную информацию о регистрации избирателей. Также Twitter возьмет на себя продвижение тенденции с помощью ресурсов для регистрации от сайта TurboVote. Компания также будет использовать эмоджи Twitter-хэштега со специальными хэштегами #NationalVoterRegistrationDay (Национальный день регистрации избирателей – ред.) and #VoteReady (готов проголосовать – ред.).Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, нынешний президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом в президенты от Демократической партии США <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.
https://ria.ru/20200921/facebook-1577550402.html
https://ria.ru/20200910/vybory-1577065989.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, twitter, технологии, в мире