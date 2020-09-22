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Миронов предложил ужесточить наказание за преступления против детей
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил радикально ужесточить наказание за тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних, напомнив о своем... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T15:26
2020-09-22T15:26
сергей миронов
справедливая россия
саратов
рыбинск
казахстан
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Лидер "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> предложил радикально ужесточить наказание за тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних, напомнив о своем призыве к смертной казни за убийство детей и проекте СР о химической кастрации педофилов, сообщает пресс-служба лидера "Справедливой России".Пресс-служба отмечает, что большой общественный резонанс вызвала трагедия в <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинске</a>, где были изнасилованы и убиты две сестры восьми и 13 лет. Убийца был ранее неоднократно судим за такие преступления, как убийство, изнасилование, надругательство над телами умерших."Радикально ужесточить наказания за тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних предлагает председатель партии "Справедливая Россия", руководитель думской фракции СР Сергей Миронов", - сообщает пресс-служба.Парламентарий напомнил, что в конце прошлого года после зверской расправы над девятилетней девочкой в <a href="http://ria.ru/location_Saratov/" target="_blank" data-auto="true">Саратове</a> он призывал к введению смертной казни для убийц детей.Миронов обратил внимание, что наказания в виде лишения свободы не оказали никакого воздействия на рыбинского убийцу и не предотвратили новое страшное преступление."Прозвучали предложения о реестре педофилов. Считаю, что от таких полумер толку не будет", – подчеркнул политик.Он напомнил, что во фракции "Справедливая Россия" уже несколько лет назад был подготовлен законопроект о химической кастрации извращенцев. Такая норма действует в большинстве европейских стран, а с 2018 года в <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстане</a>. В России данная мера применяется к сексуальным преступникам, признанным невменяемыми, сообщает пресс-служба."Беда в том, что большинство маньяков в медицинском плане вполне нормальные люди, да и внешне их поведение ничем не выделяется. Чтобы предотвратить новые жертвы, защитить наших детей, нужны радикальные решения. Пока же мы обречены ждать новой трагедии, чтобы в очередной раз выразить свою возмущение и бессилие", – заключил Миронов.
https://ria.ru/20200604/1572456567.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200130/1564057011.html
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саратов
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сергей миронов, справедливая россия, саратов, рыбинск, казахстан, общество

Миронов предложил ужесточить наказание за преступления против детей

15:26 22.09.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил радикально ужесточить наказание за тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних, напомнив о своем призыве к смертной казни за убийство детей и проекте СР о химической кастрации педофилов, сообщает пресс-служба лидера "Справедливой России".
Пресс-служба отмечает, что большой общественный резонанс вызвала трагедия в Рыбинске, где были изнасилованы и убиты две сестры восьми и 13 лет. Убийца был ранее неоднократно судим за такие преступления, как убийство, изнасилование, надругательство над телами умерших.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 04.06.2020
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Кузнецова рассказала о борьбе с преступлениями против детей
"Радикально ужесточить наказания за тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних предлагает председатель партии "Справедливая Россия", руководитель думской фракции СР Сергей Миронов", - сообщает пресс-служба.
Парламентарий напомнил, что в конце прошлого года после зверской расправы над девятилетней девочкой в Саратове он призывал к введению смертной казни для убийц детей.
"Но тогда действовал мораторий на эту исключительную меру наказания. После внесения поправок в конституцию наша страна более не обязана выполнять принятые на себя международные обязательства, вступающие в противоречие с Основным законом России, который предусматривает смертную казнь", – цитирует слова Миронова его пресс-служба.
Миронов обратил внимание, что наказания в виде лишения свободы не оказали никакого воздействия на рыбинского убийцу и не предотвратили новое страшное преступление.
"Прозвучали предложения о реестре педофилов. Считаю, что от таких полумер толку не будет", – подчеркнул политик.
Он напомнил, что во фракции "Справедливая Россия" уже несколько лет назад был подготовлен законопроект о химической кастрации извращенцев. Такая норма действует в большинстве европейских стран, а с 2018 года в Казахстане. В России данная мера применяется к сексуальным преступникам, признанным невменяемыми, сообщает пресс-служба.
"Беда в том, что большинство маньяков в медицинском плане вполне нормальные люди, да и внешне их поведение ничем не выделяется. Чтобы предотвратить новые жертвы, защитить наших детей, нужны радикальные решения. Пока же мы обречены ждать новой трагедии, чтобы в очередной раз выразить свою возмущение и бессилие", – заключил Миронов.
Девочки-подростки - РИА Новости, 1920, 30.01.2020
30 января, 13:25
Названы регионы, где происходит больше всего преступлений против детей
2720001
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Сергей МироновСправедливая РоссияСаратовРыбинскКазахстанОбщество
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