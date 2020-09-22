https://ria.ru/20200922/deti-1577605048.html

Миронов предложил ужесточить наказание за преступления против детей

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил радикально ужесточить наказание за тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних, напомнив о своем... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T15:26

2020-09-22T15:26

2020-09-22T15:26

сергей миронов

справедливая россия

саратов

рыбинск

казахстан

общество

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Лидер "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> предложил радикально ужесточить наказание за тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних, напомнив о своем призыве к смертной казни за убийство детей и проекте СР о химической кастрации педофилов, сообщает пресс-служба лидера "Справедливой России".Пресс-служба отмечает, что большой общественный резонанс вызвала трагедия в <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинске</a>, где были изнасилованы и убиты две сестры восьми и 13 лет. Убийца был ранее неоднократно судим за такие преступления, как убийство, изнасилование, надругательство над телами умерших."Радикально ужесточить наказания за тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних предлагает председатель партии "Справедливая Россия", руководитель думской фракции СР Сергей Миронов", - сообщает пресс-служба.Парламентарий напомнил, что в конце прошлого года после зверской расправы над девятилетней девочкой в <a href="http://ria.ru/location_Saratov/" target="_blank" data-auto="true">Саратове</a> он призывал к введению смертной казни для убийц детей.Миронов обратил внимание, что наказания в виде лишения свободы не оказали никакого воздействия на рыбинского убийцу и не предотвратили новое страшное преступление."Прозвучали предложения о реестре педофилов. Считаю, что от таких полумер толку не будет", – подчеркнул политик.Он напомнил, что во фракции "Справедливая Россия" уже несколько лет назад был подготовлен законопроект о химической кастрации извращенцев. Такая норма действует в большинстве европейских стран, а с 2018 года в <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстане</a>. В России данная мера применяется к сексуальным преступникам, признанным невменяемыми, сообщает пресс-служба."Беда в том, что большинство маньяков в медицинском плане вполне нормальные люди, да и внешне их поведение ничем не выделяется. Чтобы предотвратить новые жертвы, защитить наших детей, нужны радикальные решения. Пока же мы обречены ждать новой трагедии, чтобы в очередной раз выразить свою возмущение и бессилие", – заключил Миронов.

https://ria.ru/20200604/1572456567.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200130/1564057011.html

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саратов

рыбинск

казахстан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей миронов, справедливая россия, саратов, рыбинск, казахстан, общество