https://ria.ru/20200921/turizm-1577549188.html
Ростуризм в октябре представит нацпроект развития отрасли
Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова рассказала журналистам, что национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" будет представлен в... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T18:48
2020-09-21T18:48
2020-09-21T19:49
туризм
зарина догузова
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
мурманская область
санкт-петербург
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<strong>МУРМАНСК, 21 сен — РИА Новости.</strong> Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова рассказала журналистам, что национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" будет представлен в октябре. Предполагается, что он будет утвержден до конца года.Она пояснила, что все инструменты, которые разработаны в рамках нацпроекта, "достаточно универсальны". "Они касаются развития инфраструктуры, создания условий для бизнеса, чтобы было выгодно вкладываться в развитие инфраструктуры", — уточнила Догузова.Глава ведомства добавила, что в документе предусмотрен и достаточно большой блок вопросов, которые связаны с продвижением и повышением туристической доступности.
https://ria.ru/20200921/belavin-1577251758.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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зарина догузова, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), мурманская область, санкт-петербург
МУРМАНСК, 21 сен — РИА Новости. Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова рассказала журналистам, что национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" будет представлен в октябре. Предполагается, что он будет утвержден до конца года.
Она пояснила, что все инструменты, которые разработаны в рамках нацпроекта, "достаточно универсальны". "Они касаются развития инфраструктуры, создания условий для бизнеса, чтобы было выгодно вкладываться в развитие инфраструктуры", — уточнила Догузова.
Глава ведомства добавила, что в документе предусмотрен и достаточно большой блок вопросов, которые связаны с продвижением и повышением туристической доступности.