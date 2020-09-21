https://ria.ru/20200921/navalnyy-1577564545.html

В НАТО призвали к "сильной международной реакции" на инцидент с Навальным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал произошедшее с Алексеем Навальным нарушением международного права и призвал к "сильной международной... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T17:43

2020-09-21T17:43

2020-09-21T17:43

россия

алексей навальный

нато

дмитрий песков

германия

йенс столтенберг

происшествия

политика

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости.</strong> Генеральный секретарь <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a> <a href="https://ria.ru/person_JJens_Stoltenberg" target="_blank">Йенс Столтенберг</a> назвал произошедшее с Алексеем Навальным нарушением международного права и призвал к "сильной международной реакции".Он также вновь призвал Россию провести "полное и прозрачное расследование инцидента".<a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Навального</a> 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_k" target="_blank">ОЗХО</a> по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". По данным СМИ, формула "Новичка" была установлена в одной из лабораторий на территории Швеции. Затем эти данные поступили в Германию, которая, в свою очередь, предоставила эту информацию ближайшим партнерам в НАТО, в том числе США, Великобритании, а также еще пяти государствам-членам альянса, в том числе Канаде и Нидерландам. Правительство ФРГ официально никогда не признавало факт такой спецоперации.Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.

https://ria.ru/20200921/odezhda-1577560386.html

https://ria.ru/20200921/navalnyy-1577548642.html

Sergej Vox вот теперь и нато за Лёхины трусы взялось. ох уж эти натовцы 50

Sergey Tanin Какие мощные в плане здоровья у России опозиционеры, "новичок" не берёт... 41

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россия

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, нато, дмитрий песков, германия, йенс столтенберг, происшествия, политика