https://ria.ru/20200919/telegram-1577473450.html

Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера

Пользователи Telegram из нескольких стран, включая Россию, сообщают о сбое в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T08:53

2020-09-19T08:53

2020-09-19T08:53

telegram (приложение)

павел дуров

нидерланды

бразилия

казахстан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149730/53/1497305301_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_9d5e5e902de1070f58b77bf3875f24de.jpg

<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Пользователи <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a> из нескольких стран, включая Россию, сообщают о сбое в работе мессенджера, следует из данных на сайте<a href="https://downdetector.ru/" target="_blank"> Downdetector,</a> который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По данным портала, перебои в работе мессенджера начались около 8.41 мск. Наибольшее количество неполадок в работе Telegram зафиксировано в России, <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландах</a>, Казахстане и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>. Больше всего жалоб поступило на невозможность подключения к мессенджеру (94%) и проблемы с отправкой сообщений (5%).Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

2

нидерланды

бразилия

казахстан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), павел дуров, нидерланды, бразилия, казахстан, в мире