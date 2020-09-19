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Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера
Пользователи Telegram из нескольких стран, включая Россию, сообщают о сбое в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T08:53
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telegram (приложение)
павел дуров
нидерланды
бразилия
казахстан
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Пользователи <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a> из нескольких стран, включая Россию, сообщают о сбое в работе мессенджера, следует из данных на сайте<a href="https://downdetector.ru/" target="_blank"> Downdetector,</a> который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По данным портала, перебои в работе мессенджера начались около 8.41 мск. Наибольшее количество неполадок в работе Telegram зафиксировано в России, <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландах</a>, Казахстане и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>. Больше всего жалоб поступило на невозможность подключения к мессенджеру (94%) и проблемы с отправкой сообщений (5%).Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
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нидерланды
бразилия
казахстан
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telegram (приложение), павел дуров, нидерланды, бразилия, казахстан, в мире

Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера

08:53 19.09.2020
1277
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пользователи Telegram из нескольких стран, включая Россию, сообщают о сбое в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным портала, перебои в работе мессенджера начались около 8.41 мск. Наибольшее количество неполадок в работе Telegram зафиксировано в России, Нидерландах, Казахстане и Бразилии. Больше всего жалоб поступило на невозможность подключения к мессенджеру (94%) и проблемы с отправкой сообщений (5%).
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
820270
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Telegram (приложение)Павел ДуровНидерландыБразилияКазахстанВ мире
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