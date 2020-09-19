Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200919/razvedka-1577471768.html
Ветеран спецназа рассказал об уникальности методов советской разведки
Советская нелегальная разведка обыгрывала противников благодаря нетривиальным, зачастую парадоксальным решениям, принимавшимся ее легендарным начальником Юрием... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T03:25
2020-09-19T10:36
юрий дроздов
москва
минск
сша
берлин (город)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/126174/40/1261744014_0:0:967:544_1400x0_80_0_0_f454a8fc7dc2ca4ddf052e8dff02472d.jpg
<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Советская нелегальная разведка обыгрывала противников благодаря нетривиальным, зачастую парадоксальным решениям, принимавшимся ее легендарным начальником Юрием Дроздовым, рассказал в интервью РИА Новости один из учеников Дроздова, президент ассоциации ветеранов подразделения специального назначения "Вымпел" Валерий Попов.Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Drozdov/" target="_blank" data-auto="true">Юрия Дроздова</a>. По словам Попова, одной из самых ярких его черт была нешаблонность решений и поступков. Разведчик действовал "не по логике, а по парадоксу", утверждает собеседник агентства.Самым известным примером работы Дроздова на посту начальника нелегальной разведки он назвал историю с Алексеем Козловым — Героем России, добывшим информацию о секретах ядерной программы <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/" target="_blank" data-auto="true">ЮАР</a>. "Он в начале восьмидесятых годов был арестован, его бросили в камеру смертников в южноафриканской тюрьме, пытали. Но он все выдержал, его обменяли на нескольких западных разведчиков, переправили на родину", — рассказал Попов.Через некоторое время Козлов попросил Дроздова вновь направить его на нелегальную работу за границу.По словам Попова, разведку часто сравнивают с шахматами в смысле необходимости глубокого анализа ситуации и просчитывания ходов."Но я считаю, это неточное сравнение, ведь шахматная партия ограничена доской и для всех фигур есть строго определенные правила ходов. А в разведке поле не имеет границ и строгих правил для фигур, и тот же условный разведывательный конь может ходить не только буквой Г. Так вот Юрий Иванович играл в жизненные, оперативные шахматы, непредсказуемые для соперника", — заключил Попов.Юрий Дроздов родился в 1925 году в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в семье военного. Воевал, дошел до Берлина. В 1956 году окончил Военный институт иностранных языков, впоследствии его перевели в Комитет государственной безопасности и на следующий год направили в Германию в качестве оперативного работника.Дроздов принимал непосредственное участие во многих операциях советской внешней разведки, в том числе в операции по обмену легендарного <a href="http://ria.ru/person_Rudolf_Abel/" target="_blank" data-auto="true">Рудольфа Абеля</a> на американского летчика <a href="http://ria.ru/person_Frehnsis_Pauehrs/" target="_blank" data-auto="true">Фрэнсиса Пауэрса</a>. Был резидентом КГБ <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> в Китае и США. В ноябре 1979 года его назначили начальником нелегальной разведки. Ее Дроздов возглавлял до ухода в отставку в 1991 году.Кроме того, он был инициатором создания в 1981-м знаменитого "Вымпела" — разведывательно-диверсионного подразделения внешней разведки, предназначенного для проведения специальных операций за границей в "особый период".<strong><a href="https://ria.ru/20200919/razvedka-1577460074.html">Читайте полный текст интервью Валерия Попова &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200619/1573176711.html
https://ria.ru/20200905/razvedchik-1576819162.html
https://ria.ru/20200522/1571813535.html
А предателя всех времён и народов,. продавшего СССР проморгал, уникум.
11
11
москва
минск
сша
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/126174/40/1261744014_0:0:967:726_1400x0_80_0_0_e42d8067bf9acc797c0ca58e6b773ebe.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий дроздов, москва, минск, сша, берлин (город), общество

Ветеран спецназа рассказал об уникальности методов советской разведки

03:25 19.09.2020 (обновлено: 10:36 19.09.2020)
17146
© Фото : СВР РФВыдающийся российский разведчик Юрий Дроздов
Выдающийся российский разведчик Юрий Дроздов - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Фото : СВР РФ
Выдающийся российский разведчик Юрий Дроздов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Советская нелегальная разведка обыгрывала противников благодаря нетривиальным, зачастую парадоксальным решениям, принимавшимся ее легендарным начальником Юрием Дроздовым, рассказал в интервью РИА Новости один из учеников Дроздова, президент ассоциации ветеранов подразделения специального назначения "Вымпел" Валерий Попов.
Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения Юрия Дроздова. По словам Попова, одной из самых ярких его черт была нешаблонность решений и поступков. Разведчик действовал "не по логике, а по парадоксу", утверждает собеседник агентства.
Самым известным примером работы Дроздова на посту начальника нелегальной разведки он назвал историю с Алексеем Козловым — Героем России, добывшим информацию о секретах ядерной программы ЮАР.
"Он в начале восьмидесятых годов был арестован, его бросили в камеру смертников в южноафриканской тюрьме, пытали. Но он все выдержал, его обменяли на нескольких западных разведчиков, переправили на родину", — рассказал Попов.
Колонны бойцов движутся на фронт. Москва. 23 июня 1941 - РИА Новости, 1920, 19.06.2020
19 июня, 12:30
"Разведка все знала": что творилось в первые часы Великой Отечественной
Через некоторое время Козлов попросил Дроздова вновь направить его на нелегальную работу за границу.

"И Юрий Иванович в итоге согласился. И это было гениальным решением. Он понимал, что для Козлова оперативная работа была его жизнью. Расчет был на то, что никто не поверит, что раскрытый нелегал, известный в лицо, опять мог быть отправлен за рубеж. Это же вопреки логике, верно? И это сработало", — пояснил ветеран.

По словам Попова, разведку часто сравнивают с шахматами в смысле необходимости глубокого анализа ситуации и просчитывания ходов.
"Но я считаю, это неточное сравнение, ведь шахматная партия ограничена доской и для всех фигур есть строго определенные правила ходов. А в разведке поле не имеет границ и строгих правил для фигур, и тот же условный разведывательный конь может ходить не только буквой Г. Так вот Юрий Иванович играл в жизненные, оперативные шахматы, непредсказуемые для соперника", — заключил Попов.
Герой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 14:22
"Сейчас не узнают": разведчик рассказал, как скрывался от спецслужб
Юрий Дроздов родился в 1925 году в Минске в семье военного. Воевал, дошел до Берлина. В 1956 году окончил Военный институт иностранных языков, впоследствии его перевели в Комитет государственной безопасности и на следующий год направили в Германию в качестве оперативного работника.
Дроздов принимал непосредственное участие во многих операциях советской внешней разведки, в том числе в операции по обмену легендарного Рудольфа Абеля на американского летчика Фрэнсиса Пауэрса. Был резидентом КГБ СССР в Китае и США. В ноябре 1979 года его назначили начальником нелегальной разведки. Ее Дроздов возглавлял до ухода в отставку в 1991 году.
Кроме того, он был инициатором создания в 1981-м знаменитого "Вымпела" — разведывательно-диверсионного подразделения внешней разведки, предназначенного для проведения специальных операций за границей в "особый период".
Читайте полный текст интервью Валерия Попова >>
Фултонская речь Уинстона Черчилля - РИА Новости, 1920, 22.05.2020
22 мая, 04:56
Историк объяснил, почему Лондон хотел войны с СССР в 1945 году
472635211
Обсудить11
Юрий ДроздовМоскваМинскСШАБерлин (город)Общество
Популярные комментарии
А предателя всех времён и народов,. продавшего СССР проморгал, уникум.
19 сентября, 05:01
александр захарченкоалександр захарченко
200009
Рекомендуем
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Названы риски для Украины при остановке "Северного потока — 2"
Запуск американской крылатой ракеты
Трамп обвинил Россию в краже технологии гиперзвуковой ракеты
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
Рига
Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине
Телеведущий Дмитрий Шепелев
"Ты любовник Галкина": Шепелев рассказал о разговоре с Пугачевой
Класс в новой школе
В Китае учитель до смерти избил ученицу за неверный ответ, пишет СМИ
Пилот ВВС США в кабине истребителя F-22 Raptor
"Он взлетел": американцы тайно испытали истребитель будущего
Ваенга необычно отреагировала на ошибку
"Это страшно!" Ваенга необычно отреагировала на ошибку в "Голосе 60+"
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
В бундестаге предложили создать содружество от Владивостока до Лиссабона
Пленарное заседание в Европейском парламенте в Брюсселе
Резолюцией по Навальному Европарламент признал "Россию будущего"
Арепливир
Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
Женщины на кладбище
Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
Люди в защитных масках проходят мимо пункта обмена валют в Гонконге
Американский банк: Китай и коронавирус начали ломать превосходство США
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Россия прекращает все вывозные рейсы
Скриншот из видео с дочерью Любови Успенской
Дочь Любови Успенской заметили в неадекватном состоянии на улице
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00В Ассамблее православия выступают против церковного раскола на Украине
10:54В МИД надеются, что на сессии ГА ООН не будет проблем с визами дипломатам
10:51В Иране рассказали, кому будут мстить за генерала Сулеймани
10:48В России провели более 42,4 миллиона тестов на коронавирус
10:45ByteDance оспорила в суде решение о запрете TikTok в США
10:41Актера Юрия Назарова выписали из больницы после лечения от COVID-19
10:40В МИД считают прогнозы о дате саммита "пятерки" СБ ООН преждевременными
10:36В России за сутки 144 человек умерли от коронавируса
10:35Адвокаты рассказали, что ждет Пашаева после лишения статуса
10:34Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
10:34В России за сутки 5255 человек вылечились от коронавируса
10:34В Москве выявили 825 новых случаев коронавируса
10:32В России выявили 6065 новых случаев коронавируса
10:23Россия не имеет данных о подготовке КНДР ракетных пусков с подлодки
10:19Недалеко от Лос-Анджелеса произошло землетрясение
10:05В МИД назвали возможные санкции Запада против Белоруссии незаконными
10:02Два человека стали жертвами стрельбы в Рочестере
10:00Парламентарии надеются, что православные скоро смогут посетить Айя-Софию
09:45Ставшая звездой телешоу мать 13 детей покончила с собой
09:39Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год
Лента новостейМолния