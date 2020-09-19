https://ria.ru/20200919/razvedka-1577471768.html

Ветеран спецназа рассказал об уникальности методов советской разведки

Советская нелегальная разведка обыгрывала противников благодаря нетривиальным, зачастую парадоксальным решениям, принимавшимся ее легендарным начальником Юрием... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T03:25

2020-09-19T03:25

2020-09-19T10:36

юрий дроздов

москва

минск

сша

берлин (город)

общество

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Советская нелегальная разведка обыгрывала противников благодаря нетривиальным, зачастую парадоксальным решениям, принимавшимся ее легендарным начальником Юрием Дроздовым, рассказал в интервью РИА Новости один из учеников Дроздова, президент ассоциации ветеранов подразделения специального назначения "Вымпел" Валерий Попов.Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Drozdov/" target="_blank" data-auto="true">Юрия Дроздова</a>. По словам Попова, одной из самых ярких его черт была нешаблонность решений и поступков. Разведчик действовал "не по логике, а по парадоксу", утверждает собеседник агентства.Самым известным примером работы Дроздова на посту начальника нелегальной разведки он назвал историю с Алексеем Козловым — Героем России, добывшим информацию о секретах ядерной программы <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/" target="_blank" data-auto="true">ЮАР</a>. "Он в начале восьмидесятых годов был арестован, его бросили в камеру смертников в южноафриканской тюрьме, пытали. Но он все выдержал, его обменяли на нескольких западных разведчиков, переправили на родину", — рассказал Попов.Через некоторое время Козлов попросил Дроздова вновь направить его на нелегальную работу за границу.По словам Попова, разведку часто сравнивают с шахматами в смысле необходимости глубокого анализа ситуации и просчитывания ходов."Но я считаю, это неточное сравнение, ведь шахматная партия ограничена доской и для всех фигур есть строго определенные правила ходов. А в разведке поле не имеет границ и строгих правил для фигур, и тот же условный разведывательный конь может ходить не только буквой Г. Так вот Юрий Иванович играл в жизненные, оперативные шахматы, непредсказуемые для соперника", — заключил Попов.Юрий Дроздов родился в 1925 году в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в семье военного. Воевал, дошел до Берлина. В 1956 году окончил Военный институт иностранных языков, впоследствии его перевели в Комитет государственной безопасности и на следующий год направили в Германию в качестве оперативного работника.Дроздов принимал непосредственное участие во многих операциях советской внешней разведки, в том числе в операции по обмену легендарного <a href="http://ria.ru/person_Rudolf_Abel/" target="_blank" data-auto="true">Рудольфа Абеля</a> на американского летчика <a href="http://ria.ru/person_Frehnsis_Pauehrs/" target="_blank" data-auto="true">Фрэнсиса Пауэрса</a>. Был резидентом КГБ <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> в Китае и США. В ноябре 1979 года его назначили начальником нелегальной разведки. Ее Дроздов возглавлял до ухода в отставку в 1991 году.Кроме того, он был инициатором создания в 1981-м знаменитого "Вымпела" — разведывательно-диверсионного подразделения внешней разведки, предназначенного для проведения специальных операций за границей в "особый период".<strong><a href="https://ria.ru/20200919/razvedka-1577460074.html">Читайте полный текст интервью Валерия Попова >></a></strong>

https://ria.ru/20200619/1573176711.html

https://ria.ru/20200905/razvedchik-1576819162.html

https://ria.ru/20200522/1571813535.html

александр захарченко А предателя всех времён и народов,. продавшего СССР проморгал, уникум. 11

11

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минск

сша

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий дроздов, москва, минск, сша, берлин (город), общество