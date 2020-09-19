Россия возобновляет с 21 сентября авиасообщение с тремя странами
01:59 19.09.2020 (обновлено: 10:14 19.09.2020)
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Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Россия с 21 сентября восстановит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, а также прекратит "вывозные рейсы". Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Возобновление сообщения будет проходить на взаимной основе, говорится в сообщении.
"По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (Нур-Султан), Киргизией (Бишкек) и Белоруссией (Минск)", — отметили в штабе.
Однако подчеркивается, что рейсы в эти три государства будут проводить с периодичностью один раз в неделю.
Помимо этого, сообщается, что 27 сентября состоится восстановление авиасообщения с Южной Кореей. Периодичность рейсов также составит один раз в неделю, заключили в оперштабе.
"Пандемия не закончена"
Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с закрытыми границами и отсутствием авиасообщения между государствами. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в продолжении развития событий по такой схеме не заинтересован никто.
Тем не менее даже при готовности России возобновить полеты с некотороми странами, эти государства не всегда могут пойти на такой шаг, отметил он.
"Насколько я знаю, российская сторона была бы со многими странами готова возобновить авиасообщение, прямое сообщение, но какие-то страны пока сами не готовы и считают, что пока уровень заболевания коронавирусом в России превышает допустимые... нормы", — сказал Песков.
Однако, добавил он, и некоторые государства продолжают находиться в группе риска, по оценке России.
"Никто не заинтересован держать эту ситуацию замороженной... но пандемия, к сожалению, продолжает шагать по планете, пандемия не закончена", — заключил пресс-секретарь главы государства.
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