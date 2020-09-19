https://ria.ru/20200919/granitsy-1577471215.html

Россия возобновляет с 21 сентября авиасообщение с тремя странами

Россия с 21 сентября восстановит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, а также прекратит "вывозные рейсы". Об этом заявили в оперативном штабе... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T01:59

2020-09-19T01:59

2020-09-19T10:14

распространение нового коронавируса

россия

нур-султан

южная корея

сеул

бишкек

минск

белоруссия

киргизия

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Россия с 21 сентября восстановит авиасообщение с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстаном</a> и <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизией</a>, а также прекратит "вывозные рейсы". Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Возобновление сообщения будет проходить на взаимной основе, говорится в сообщении."По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (<a href="http://ria.ru/location_nur-sultan/" target="_blank">Нур-Султан</a>), Киргизией (<a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank">Бишкек</a>) и Белоруссией (<a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минск</a>)", — отметили в штабе.Однако подчеркивается, что рейсы в эти три государства будут проводить с периодичностью один раз в неделю.Помимо этого, сообщается, что 27 сентября состоится восстановление авиасообщения с <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Кореей</a>. Периодичность рейсов также составит один раз в неделю, заключили в оперштабе."Пандемия не закончена"Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с закрытыми границами и отсутствием авиасообщения между государствами. По словам пресс-секретаря президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрия Песков</a>а, в продолжении развития событий по такой схеме не заинтересован никто.Тем не менее даже при готовности России возобновить полеты с некотороми странами, эти государства не всегда могут пойти на такой шаг, отметил он.Однако, добавил он, и некоторые государства продолжают находиться в группе риска, по оценке России."Никто не заинтересован держать эту ситуацию замороженной... но пандемия, к сожалению, продолжает шагать по планете, пандемия не закончена", — заключил пресс-секретарь главы государства.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200918/uzbekistan-1577424533.html

3

россия

нур-султан

южная корея

сеул

бишкек

минск

белоруссия

киргизия

казахстан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нур-султан, южная корея, сеул, бишкек, минск, белоруссия, киргизия, казахстан, в мире