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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200919/granitsy-1577471215.html
Россия возобновляет с 21 сентября авиасообщение с тремя странами
Россия с 21 сентября восстановит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, а также прекратит "вывозные рейсы". Об этом заявили в оперативном штабе... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T01:59
2020-09-19T10:14
распространение нового коронавируса
россия
нур-султан
южная корея
сеул
бишкек
минск
белоруссия
киргизия
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Россия с 21 сентября восстановит авиасообщение с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстаном</a> и <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизией</a>, а также прекратит "вывозные рейсы". Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Возобновление сообщения будет проходить на взаимной основе, говорится в сообщении."По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (<a href="http://ria.ru/location_nur-sultan/" target="_blank">Нур-Султан</a>), Киргизией (<a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank">Бишкек</a>) и Белоруссией (<a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минск</a>)", — отметили в штабе.Однако подчеркивается, что рейсы в эти три государства будут проводить с периодичностью один раз в неделю.Помимо этого, сообщается, что 27 сентября состоится восстановление авиасообщения с <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Кореей</a>. Периодичность рейсов также составит один раз в неделю, заключили в оперштабе."Пандемия не закончена"Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с закрытыми границами и отсутствием авиасообщения между государствами. По словам пресс-секретаря президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрия Песков</a>а, в продолжении развития событий по такой схеме не заинтересован никто.Тем не менее даже при готовности России возобновить полеты с некотороми странами, эти государства не всегда могут пойти на такой шаг, отметил он.Однако, добавил он, и некоторые государства продолжают находиться в группе риска, по оценке России."Никто не заинтересован держать эту ситуацию замороженной... но пандемия, к сожалению, продолжает шагать по планете, пандемия не закончена", — заключил пресс-секретарь главы государства.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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россия
нур-султан
южная корея
сеул
бишкек
минск
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россия, нур-султан, южная корея, сеул, бишкек, минск, белоруссия, киргизия, казахстан, в мире

Россия возобновляет с 21 сентября авиасообщение с тремя странами

01:59 19.09.2020 (обновлено: 10:14 19.09.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Россия с 21 сентября восстановит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, а также прекратит "вывозные рейсы". Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Возобновление сообщения будет проходить на взаимной основе, говорится в сообщении.
"По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (Нур-Султан), Киргизией (Бишкек) и Белоруссией (Минск)", — отметили в штабе.
Однако подчеркивается, что рейсы в эти три государства будут проводить с периодичностью один раз в неделю.
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Помимо этого, сообщается, что 27 сентября состоится восстановление авиасообщения с Южной Кореей. Периодичность рейсов также составит один раз в неделю, заключили в оперштабе.

"Пандемия не закончена"

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с закрытыми границами и отсутствием авиасообщения между государствами. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в продолжении развития событий по такой схеме не заинтересован никто.
Тем не менее даже при готовности России возобновить полеты с некотороми странами, эти государства не всегда могут пойти на такой шаг, отметил он.
"Насколько я знаю, российская сторона была бы со многими странами готова возобновить авиасообщение, прямое сообщение, но какие-то страны пока сами не готовы и считают, что пока уровень заболевания коронавирусом в России превышает допустимые... нормы", — сказал Песков.
Однако, добавил он, и некоторые государства продолжают находиться в группе риска, по оценке России.
"Никто не заинтересован держать эту ситуацию замороженной... но пандемия, к сожалению, продолжает шагать по планете, пандемия не закончена", — заключил пресс-секретарь главы государства.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоссияНур-СултанЮжная КореяСеулБишкекМинскБелоруссияКиргизияКазахстанВ мире
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