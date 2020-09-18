https://ria.ru/20200918/vaktsina-1577463560.html

Lancet опубликовал ответ российских ученых коллегам по "Спутнику V"

Научный журнал Lancet опубликовал одновременно обращение международной группы ученых к российским специалистам, посвященное вакцине "Спутник V", и ответ... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T19:15

2020-09-18T19:15

2020-09-18T22:15

распространение нового коронавируса

денис логунов

вакцина "спутник v"

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коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

в мире

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<strong>ЛОНДОН/МОСКВА 18 сен - РИА Новости.</strong> Научный журнал <a href="https://ria.ru/organization_The_Lancet" target="_blank">Lancet</a> опубликовал одновременно обращение международной группы ученых к российским специалистам, посвященное вакцине "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>", и ответ российских специалистов коллегам, сообщила РИА Новости представитель издания. При этом впервые в журнале указывается на конфликт интересов у одного из авторов и инициатора критического обзора российской вакцины."Lancet опубликовал переписку по данному исследованию (по публикации о "Спутник V" - ред.). Оба текста доступны на нашем сайте", - сказала собеседница агентства.Призыв к российским ученымВ письме, подписанном несколькими иностранными учеными, содержится призыв к российским коллегам опубликовать дополнительную информацию по вакцине."Хотя результаты исследования выглядят потенциально значимыми, у нас есть несколько опасений, которые из-за ускоренного распространения вакцины среди населения мы описали в открытом письме, подписанном нами и несколькими нашими коллегами, разделяющими наши озабоченности", - говорится в письме.Ответ по пунктамРоссийские ученые по пунктам ответили на вопросы коллег, перечисленные в открытом письме и в письме в Lancet. Они коснулись вопроса сходства данных, полученных в различных экспериментах, и показавшейся иностранцам подозрительной разницы между результатами по титру антител между участниками экспериментов."Мы бы хотели подчеркнуть, что все представленные сведения были получены в результате экспериментов и тщательно перепроверены", - подчеркивают российские специалисты.Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".Конфликт интересов критика вакциныРанее заместитель директора по научной работе центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_denis-logunov/" target="_blank" data-auto="true">Денис Логунов</a> заявил РИА Новости, что данные, полученные в ходе исследований вакцины "Спутник V", прошли тщательную экспертизу рецензентов журнала Lancet, перед публикацией были даны ответы на все интересующие вопросы.В начале сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира опубликовали на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, открытое письмо, в котором выразили сомнения относительно данных по российской вакцине. Представитель Lancet сообщила тогда РИА Новости, что редакция журнала предложила российским ученым ответить на вопросы иностранных коллег.Инициатор письма и один из его авторов - итальянец Энрико Буччи - является владельцем компании Resis Rsl, которая занимается предоставлением услуг по подготовке научных работ к публикации в профильных изданиях, включая проверку предназначенных к публикации данных на наличие несоответствий и ошибок. Многие публикации Буччи содержат информацию о его возможном конфликте интересов, связанном с коммерческой деятельностью. При этом изначальное открытое письмо Буччи и других экспертов разработчикам Sputnik V не содержало информации о конфликте интересов – он был раскрыт только в официальном запросе в журнал The Lancet. Организации, аналогичные Resis Ralph, предлагают услуги, в том числе, научно-исследовательским институтам и фармацевтическим компаниям, занимающимся помимо прочего разработкой вакцин от коронавирусной инфекции.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200918/vaktsina-1577449462.html

https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577397347.html

валера удовиченко Ни одна вакцина в мире не гарантирует 100% отсутствия побочных явлений. Но прививаться нужно. 94

Алексей Веселин Пусть разбираются. Главное чтобы она была эффективной и безвредной 71

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис логунов, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, в мире