Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200918/ukraina-1577464628.html
На Украине предложили принять закон о запрете разжигания вражды
Замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольд Фокин считает, что на Украине необходимо принять запрещающий разжигание вражды закон, без него... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T19:40
2020-09-18T19:40
витольд фокин
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
донбасс
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575927282_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_61b1a919eb25c63c25a082ed6c8c0402.jpg
<strong>КИЕВ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Замглавы делегации <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> в контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> <a href="http://ria.ru/person_vitold-fokin/" target="_blank" data-auto="true">Витольд Фокин</a> считает, что на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> необходимо принять запрещающий разжигание вражды закон, без него мир в Донбассе сомнителен."Я считаю, первое, что нужно сделать, даже перед разведением войск, нужно на Украине принять закон, который запрещал бы пропаганду войны, который запрещал бы разжигание вражды между людьми, которые живут на востоке и на западе (Украины – ред.)", - заявил Фокин в пятницу в интервью <a href="http://www.nrcu.gov.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Украинскому радио"</a>.По его словам, большая часть населения Украины давно хочет мира. Но есть часть населения, которая не заинтересована в мире, поскольку зарабатывает на войне. Фокин сказал, что эта часть населения очень влиятельная, в том числе политически и финансово. Представитель Киева сказал, что сторонники войны владеют 70-80% СМИ на Украине, через которые ведут пропаганду войны и разжигают вражду между западной и восточной частью Украины.Он также сказал, что после принятия такого закона уже можно приступать к "настоящему разведению" сил, как это прописано в минских соглашениях.
https://radiosputnik.ria.ru/20200918/donbass-1577450367.html
3
донбасс
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575927282_288:0:1824:1152_1400x0_80_0_0_6e47769a44ed6135d26b2f07e797084e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
витольд фокин, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донбасс, киев, украина, в мире

На Украине предложили принять закон о запрете разжигания вражды

19:40 18.09.2020
734
CC BY-SA 3.0 / Anatoliy Pashko / Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин
Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
CC BY-SA 3.0 / Anatoliy Pashko /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 18 сен - РИА Новости. Замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольд Фокин считает, что на Украине необходимо принять запрещающий разжигание вражды закон, без него мир в Донбассе сомнителен.
"Я считаю, первое, что нужно сделать, даже перед разведением войск, нужно на Украине принять закон, который запрещал бы пропаганду войны, который запрещал бы разжигание вражды между людьми, которые живут на востоке и на западе (Украины – ред.)", - заявил Фокин в пятницу в интервью "Украинскому радио".
По его словам, большая часть населения Украины давно хочет мира. Но есть часть населения, которая не заинтересована в мире, поскольку зарабатывает на войне. Фокин сказал, что эта часть населения очень влиятельная, в том числе политически и финансово. Представитель Киева сказал, что сторонники войны владеют 70-80% СМИ на Украине, через которые ведут пропаганду войны и разжигают вражду между западной и восточной частью Украины.
Он также сказал, что после принятия такого закона уже можно приступать к "настоящему разведению" сил, как это прописано в минских соглашениях.
Контрольно-пропускной пункт въезда и выезда в поселке Еленовка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 15:56
"Срыв Минских соглашений". В Донецке ответили Киеву на идею по Донбассу
2281001
Обсудить3
Витольд ФокинСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Член координационного совета оппозиции юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
Арестованному в Минске оппозиционеру Знаку предъявили обвинения
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
Макей: глава МИД Литвы хочет больше всех вылить грязи на Белоруссию
Алексей Навальный
Эксперт рассказал, что могут сделать с бутылкой из дела Навального
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм
Турция назвала срок начала испытаний российской вакцины от COVID-19
Паломники-хасиды на нейтральной полосе белорусско-украинской границы между пунктами пропуска Новая Гута и Новые Яриловичи
Глава МИД Белоруссии ответил на обвинения из-за ситуации с хасидами
Алексей Навальный
ГП запросила правовую помощь у Франции и Швеции по делу Навального
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Посол России обвинил США в стремлении переписать СНВ-3
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Франц Клинцевич ушел с поста сенатора
Самолет Су-27 во время показательных учений
Российский Су-27 сопроводил американский самолет над Черным морем
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Антонов предложил включить Францию и Британию в переговоры по СНВ-3
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19
Lancet опубликовал ответ российских ученых коллегам по "Спутнику V"
Автомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ
Врач предрек украинской госмедицине скорую "смерть"
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Посол России прокомментировал протесты в Белоруссии
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
МИД Белоруссии назвал резолюцию СПЧ ООН травлей со стороны Евросоюза
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:32Жители Пальмиры рассказали о послевоенной жизни в разрушенном городе
03:25Ветеран спецназа рассказал, чем уникальны методы советской разведки
03:15Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля
03:13Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине
03:06Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
Лента новостейМолния