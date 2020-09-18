https://ria.ru/20200918/ukraina-1577464628.html

На Украине предложили принять закон о запрете разжигания вражды

Замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольд Фокин считает, что на Украине необходимо принять запрещающий разжигание вражды закон, без него... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T19:40

2020-09-18T19:40

2020-09-18T19:40

витольд фокин

ситуация в днр и лнр

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донбасс

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в мире

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<strong>КИЕВ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Замглавы делегации <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> в контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> <a href="http://ria.ru/person_vitold-fokin/" target="_blank" data-auto="true">Витольд Фокин</a> считает, что на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> необходимо принять запрещающий разжигание вражды закон, без него мир в Донбассе сомнителен."Я считаю, первое, что нужно сделать, даже перед разведением войск, нужно на Украине принять закон, который запрещал бы пропаганду войны, который запрещал бы разжигание вражды между людьми, которые живут на востоке и на западе (Украины – ред.)", - заявил Фокин в пятницу в интервью <a href="http://www.nrcu.gov.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Украинскому радио"</a>.По его словам, большая часть населения Украины давно хочет мира. Но есть часть населения, которая не заинтересована в мире, поскольку зарабатывает на войне. Фокин сказал, что эта часть населения очень влиятельная, в том числе политически и финансово. Представитель Киева сказал, что сторонники войны владеют 70-80% СМИ на Украине, через которые ведут пропаганду войны и разжигают вражду между западной и восточной частью Украины.Он также сказал, что после принятия такого закона уже можно приступать к "настоящему разведению" сил, как это прописано в минских соглашениях.

https://radiosputnik.ria.ru/20200918/donbass-1577450367.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

витольд фокин, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донбасс, киев, украина, в мире