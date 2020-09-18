https://ria.ru/20200918/tula-1577456388.html

Исторические объекты Крапивны соберут в единый ансамбль

Арт-квартал и новые туристические маршруты по экскурсионным объектам, отреставрированным в ходе подготовки к 500-летию Тульского кремля и Большой засечной... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T17:20

2020-09-18T17:20

2020-09-18T17:20

500-летие тульского кремля

алексей дюмин

тульская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577453686_0:0:1801:1014_1400x0_80_0_0_1b59a83f071a48a6b8ef3fb00e8183e8.png

<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Арт-квартал и новые туристические маршруты по экскурсионным объектам, отреставрированным в ходе подготовки к 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты, появятся в Крапивне. Об этом заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин."В Крапивне нет крупных промышленных предприятий, но есть уникальное культурное наследие, которое может и должно стать драйвером развития всей территории. К празднованию 500-летия Тульского кремля здесь проведены масштабные работы, а к 2021 году должен появиться целый арт-квартал", – приводит слова Дюмина пресс-служба регионального правительства.В рамках подготовки к юбилею в поселении благоустроена въездная зона, установлены торговые ряды, остановочный павильон и туристический информационный центр. Отремонтированы тротуары, благоустроены парк, смотровая площадка, центральная площадь, три сквера, смонтировано уличное и парковое освещение.Кроме того, выполнены работы по установке навигации, планировке территории, озеленению, устройству декоративного ограждения смотровой площадки. Ведется ремонт фасадов бывшей гостиницы "Лондон" и жилого дома по соседству. После завершения работ по благоустройству и реставрации все исторические объекты Крапивны будут представлять собой единый ансамбль.В старинном доме купца Прянчикова работы были проведены в 2019 году, и сейчас здесь уже открыт музейно-выставочный комплекс русского искусства – филиал Тульского музея изобразительных искусств. Также в этом году будет благоустроен исторический Астафьевский парк и завершатся реставрационные работы в доме купца Астафьева, где откроется еще один филиал Тульского музея ИЗО – Музейно-выставочный комплекс зарубежного искусства.Помимо этого в Крапивне, как и в других населенных пунктах Большой засечной черты, установлена новая пешеходная навигация, а вокруг туристско-информационного центра в ближайшее время планируется установить арт-объекты. Первой точкой притяжения стала туристическая почта: теперь можно абсолютно бесплатно отправить послание из Крапивны, используя тематическую открытку."Благоустройство села Крапивна – яркий пример комплексного подхода к возрождению территории. С одной стороны, мы создаем здесь современные пространства для отдыха и досуга, с другой, приводим в порядок исторические объекты, тем самым развивая туристический потенциал", – отметил Алексей Дюмин.

https://ria.ru/20200728/1574983104.html

https://ria.ru/20200814/1575793672.html

тульская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

500-летие тульского кремля, алексей дюмин, тульская область