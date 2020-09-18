https://ria.ru/20200918/teriberka-1577448633.html
В поселке Териберка в 2021 году планируется создать природный парк
Природный парк в поселке Териберка на берегу Северного Ледовитого океана появится в следующем году, сообщил РИА Новости губернатор Мурманской области Андрей... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T16:55
2020-09-18T16:55
2020-09-18T16:55
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости.</strong> Природный парк в поселке Териберка на берегу Северного Ледовитого океана появится в следующем году, сообщил РИА Новости губернатор Мурманской области Андрей Чибис."Природный парк нужен для того, чтобы иметь возможность регулировать поток туристов. Мы планируем ввести плату за его посещение, но будет и кэшбек, допустим, за вывоз мусора какая-то часть платы возвращается", — сказал чиновник.Он пояснил, что это будет огромный туристический кластер."Сорок тысяч путешественников в год посещают знаменитую благодаря российскому кинематографу Териберку. Собственные доходы поселка, в том числе и от туризма, составили 1 миллион 300 тысяч рублей", — добавил Чибис.Село Териберка, расположенное в 120 километрах от Мурманска, стало известным после выхода фильма российского режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан".
https://ria.ru/20191125/1561492093.html
https://ria.ru/20200302/1564898067.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, андрей звягинцев, мурманск, мурманская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Природный парк в поселке Териберка на берегу Северного Ледовитого океана появится в следующем году, сообщил РИА Новости губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
"Природный парк нужен для того, чтобы иметь возможность регулировать поток туристов. Мы планируем ввести плату за его посещение, но будет и кэшбек, допустим, за вывоз мусора какая-то часть платы возвращается", — сказал чиновник.
Он пояснил, что это будет огромный туристический кластер.
"Сорок тысяч путешественников в год посещают знаменитую благодаря российскому кинематографу Териберку. Собственные доходы поселка, в том числе и от туризма, составили 1 миллион 300 тысяч рублей", — добавил Чибис.
Село Териберка, расположенное в 120 километрах от Мурманска, стало известным после выхода фильма российского режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан".